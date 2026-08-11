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НАТО инвестира 200 млн. евро в нова база край Ямбол

НАТО инвестира 200 млн. евро в нова база край Ямбол

11 Август, 2026 18:54 3 041 88

  • нато-
  • ямбол-
  • мо-
  • база

Военният министър Димитър Стоянов представи проекта за база „Кабиле“ и увери, че ситуацията в авиобаза „Безмер“ е спокойна

НАТО инвестира 200 млн. евро в нова база край Ямбол - 1
Кадър БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи в Ямбол концепцията на Министерството на отбраната за изграждането на военно формирование „Кабиле“. Планираната инвестиция е на стойност около 200 млн. евро, осигурени по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Стоянов проведе среща с областния управител на Ямбол Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев.

„Това е проект, който се подготвя от няколко години и е одобрен от Народното събрание през януари тази година. На този етап предстои да започне проектирането. То ще даде възможност най-късно до една година да имаме много по-конкретна информация за параметрите на проекта“, заяви Димитър Стоянов.

Той подчерта, че е важно кметовете и местната общност да бъдат информирани още в началото, а не когато решенията вече са взети.

"Ще поддържаме постоянен диалог с двете общини и с хората в региона“, посочи военният министър.

По думите му е необходимо страховете да бъдат разсеяни с факти и информация.

Министърът на отбраната коментира и ситуацията на авиобаза „Безмер“, където са разположени два самолета-цистерни на САЩ.

„Обстановката на летище „Безмер“ е спокойна. Няма нарушения или инциденти, а полети се извършват в рамките на тренировъчната дейност в северна и северозападна посока. Няма място за притеснение сред хората в района“, заяви министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чако

    38 4 Отговор
    Да започваме, а? Кой да е виновен?

    Коментиран от #35

    18:58 11.08.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    25 59 Отговор
    Петимата дежурни русодебила, дето дремат тука по цял ден, няма ли да свършат някаква работа?

    Коментиран от #3

    18:59 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Колко ще се откраднат, Енчо 20 %

    46 10 Отговор
    Баба Алино струва около 400 милиона, така че не са достатъчни.

    19:02 11.08.2026

  • 5 Даа...

    35 24 Отговор
    НАТО инвестира 200 млн. евро, а гълъбарника от иZкyфели фатмаци на кРадев подаряват 1 млрд. на почетния руски консул, олигарха Гергов.

    19:03 11.08.2026

  • 6 Читател

    80 20 Отговор
    Те сатанистите инвестираха и в Украйна и видяхме какво се случва.

    Коментиран от #10, #18

    19:03 11.08.2026

  • 7 нату са терористи

    59 18 Отговор
    инвестира с крадени пари

    19:03 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 11 Отговор
    МИТКО - SMSa e ШПИОНИН НА КГБ, КАТО ЧОРАПА ................... ЗА ТОВА Е "ПАМПЕРС" НА МИСТЪР МУНЧО ........................ ФАКТ !

    19:09 11.08.2026

  • 10 МУНЧО ЮМРУЧЕТО МИНИСТЪР

    48 17 Отговор

    До коментар #6 от "Читател":

    Е КАКВО СТАНА ЛИКВИДИРАХА УКРАЙНА КАТО ДЪРЖАВА АМА НАПЪЛНИХА ЗЕЛЕНСКИ СЪС ПАРИ И ИМОТИ ПО ЦЯЛ СВЯТ ДА МУ Е СПОКОЙНО ПОСЛЕ

    Коментиран от #14

    19:09 11.08.2026

  • 11 Стига лъжи

    47 8 Отговор
    България ще инвестира, а НАТО ще се настани. Вместо да ги гонят съд сори ще ги храним.

    19:11 11.08.2026

  • 12 усс.ран русофил

    11 29 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #41

    19:11 11.08.2026

  • 13 Някой

    55 6 Отговор
    Това инвестиция за държавата ли е? Инфраструктурата е военна - просто е цел за евентуално нападение. И едно евро няма да се даде на местни фирми - всички трябва да са в специалния списък на НАТО, а там български фирми ням.
    Тъй че, нищо полезно няма за България от тази "инвестиция".

    Коментиран от #33

    19:12 11.08.2026

  • 14 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    15 40 Отговор

    До коментар #10 от "МУНЧО ЮМРУЧЕТО МИНИСТЪР":

    Ако налягахте над книгите, нямаше да сте толкова уязвим/а към руските лъжи.
    Също така нямаше да се излагате с неграмотно писане.

    19:12 11.08.2026

  • 15 Техеран

    28 6 Отговор
    разреши ли ?

    19:13 11.08.2026

  • 16 Гост

    28 4 Отговор
    НАТО или сащ?

    19:14 11.08.2026

  • 17 На бас, че тия

    13 7 Отговор
    ще забатачат проекта , както всеки мн друг проект и програма за въоръжените сили на България!
    Дай им само дърти МИГ пее.

    19:14 11.08.2026

  • 18 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Читател":

    И ти кво напраИ?
    Фана ли се за палците?

    Коментиран от #34

    19:14 11.08.2026

  • 19 Оставка

    44 7 Отговор
    Това не е повод за радост а е трагедия видяхме какво стана с Украйна където НАТО инвестира(смърт и разруха)

    Коментиран от #42

    19:15 11.08.2026

  • 20 Факт

    25 5 Отговор
    Честита окупация дерзайте кулиш гейци центи няма Бг баай

    19:16 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Укротролюхо, вече имаш разсейки

    7 7 Отговор
    Укротролюхо, вече имаш разсейки от рака.

    19:16 11.08.2026

  • 23 Това

    20 0 Отговор
    колко километра от Камчия е?

    19:16 11.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 име

    26 7 Отговор
    Евроатлантическите мишлета ще имат възможност да заработват като чистачи, щото и без това нямат дупце да отидат войници. Въпросът е дали ще има места за всички по ограничения брой колесници на самолетите.

    Коментиран от #31

    19:17 11.08.2026

  • 26 Цончо

    19 2 Отговор
    Никога няма да позволим!

    19:17 11.08.2026

  • 27 Руми

    13 0 Отговор
    Вики ме научи да седя на 2 стола!

    19:18 11.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сирия

    5 15 Отговор
    процъфтяваше с руски бази!

    Коментиран от #84

    19:21 11.08.2026

  • 30 Симо

    13 2 Отговор

    До коментар #28 от "Минувач":

    Имаше, ама гласуваха за ПБ и сега не смеят да се обадят.

    19:21 11.08.2026

  • 31 Tётя Мyтpaфановна

    5 18 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    Ами то вие нямате gynце даже да обичате мадаРаша отблизо.
    Най обичате да я обичате от далече, от някоя натовска страна, паразитирайки над социалната им система.
    Как пък един русофил не дойде да обича мадаРаша на място ?!

    19:21 11.08.2026

  • 32 То пък

    6 1 Отговор
    министър ли да видиш , не ти е работа ! Като вижда му червения !

    19:22 11.08.2026

  • 33 Споко бе

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Инвеститора ще е лукойл.Освен това заплатите на троляка ще бъдат намалени.

    19:22 11.08.2026

  • 34 Хасан Келеш

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Учуден":

    Не аз, твойта се хвана, а аз я подпрях.

    19:23 11.08.2026

  • 35 Инвестиция -дефиниция

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чако":

    " e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента."
    ??Нещо общо?

    19:23 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Един там

    17 7 Отговор
    Вън от България!

    19:23 11.08.2026

  • 38 Гост

    23 4 Отговор
    В Кабиле бяха разположени ОТР-та с обсег Анкара, които сегашния голям брат наряза с вдъхновение под аплодисментите на нашите евроатлантици ! А сега - трици, ама дар от НатЮ!

    19:24 11.08.2026

  • 39 Да питам само

    15 0 Отговор
    Митьо СМСа с акциите от Кинтекс каква комисионна е прилапал за тая новата "инвестиция"?

    19:25 11.08.2026

  • 40 Шмекер Копейкин празнодумеца

    3 13 Отговор
    Костя дЪ простя веднага да свика копейките на многомилионен протест, всичките 13 симпатизанти да са със знамената на Пежо и Аквафреш . 🤣🤣🤣
    Това ще е сигурен знак, че базата ще се построи. 🤣🤣🤣

    19:25 11.08.2026

  • 41 Ото фон Шмайзер

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "усс.ран русофил":

    Не ти ли хареса любовната игра?

    19:25 11.08.2026

  • 42 Костадинов

    5 17 Отговор

    До коментар #19 от "Оставка":

    Украйна не беше в НАТО.А Ряаша обича да се бърка в делата на независими държави -От наглост.

    19:26 11.08.2026

  • 43 Боримечката

    16 3 Отговор
    България независима държава ли е?
    Ще празнуваме ли Ден на независимостта на 22 септември?

    Коментиран от #45

    19:27 11.08.2026

  • 44 Подмолни

    17 2 Отговор
    селяндури , алчни гърла и лъжци ужасни , лазят , пълзят и са покорни към спонсори и мафия !

    19:29 11.08.2026

  • 45 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Боримечката":

    На 7 ноември заминавам да празнувам в светският съюз!

    19:31 11.08.2026

  • 46 Копейки споделете

    7 9 Отговор
    Ще посрещате ли с погачи ордата на дунава.

    19:33 11.08.2026

  • 47 Българин

    4 17 Отговор
    Американците са наши партньори и ние трябва да им помагаме.

    19:34 11.08.2026

  • 48 Теслатъ

    11 1 Отговор
    Че, за къв ни е тогава Национална Армия, виж, наши "телляци" и "масажистки" шъ са необходими в зависимост от половата ориентация на натовските военослужещи! -)))

    19:34 11.08.2026

  • 49 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    УУУУУУУУУУ, ОТПАДЪЦИ НЕЗЕМНИ

    19:37 11.08.2026

  • 50 ДЯКОНА

    15 2 Отговор
    Пази боже от такива "ИНВЕСТИЦИИ"

    19:39 11.08.2026

  • 51 Тайно ли е било

    15 1 Отговор
    Че никой нито в Ямбол, нито в България е чул за този "инвестиционен проект" и е бил даже одобрен от Народното събрание през януари тази година ? А някой пита ли ги хората в Ямбол дали искат тази база „Кабиле" ? Ей богу тези атлантически нищожия са непоправими. Явно диалога с двете общини и с хората в региона трябва да е с колове и лопати и яки шутове в мазните им атлантически задници

    19:41 11.08.2026

  • 52 Дойче зеле

    10 3 Отговор
    Принудиха тъпаците да си нарежат самолети и ракети за милиарди....а "инвестират" при Ямбол.....и да плащаме милиарди за безсмислени и остарели морално и технически системи и техника. Щом сме тъпи.....

    Коментиран от #56

    19:42 11.08.2026

  • 53 Рундю олигофрена

    10 3 Отговор
    Това е проект, който се подготвя от няколко години ама на хората не сме им казали къв дебел им го готвим ....абе хм..

    19:43 11.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Маааааама ви дополна

    14 2 Отговор
    Гнусна сган вредна.

    19:45 11.08.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Дойче зеле":

    КРАВАРИТЕ ПРЕДАДОХА ДВАТА АРЕСТУВАНИ КОРАБА НА БРАТУШКИТЕ.
    .....
    ЗА СКРАП

    19:45 11.08.2026

  • 57 Шииибано айно

    9 1 Отговор
    Си ти Стоянов ! Мизерна гнида

    19:47 11.08.2026

  • 58 НАТО ДА ИНВЕСТИРА

    10 0 Отговор
    НА ВСЯКА ЧЛЕНКА ПОНЕ ПО 2 САМОЛЕТА ЗА ПОЖАР

    19:48 11.08.2026

  • 59 Ши я има

    13 0 Отговор
    Колкото и завода за барут го има. Особенно пък в Кабиле

    19:49 11.08.2026

  • 60 А дали е

    12 0 Отговор
    одобрен от Народното събрание през януари тази година ? Къде е текста? Стенограма нещо?

    19:51 11.08.2026

  • 61 Кога тва

    11 1 Отговор
    По времето на правителството на дЖилезку ли някакви кретени нещо са решили ? Ку-кууу?

    19:55 11.08.2026

  • 62 Нашественици

    15 0 Отговор
    Идва Рим, Тракия изчезва. Идват османлиите, средновековна България изчезва. Идва НАТО и съвременна България изчезва. Нищо ново по нашите земи.

    19:58 11.08.2026

  • 63 Ф-КИТЕ НА СТАРО

    10 0 Отговор
    Закъсняват само 10 години. Базата ще я построят 2050 евентуално.

    19:58 11.08.2026

  • 64 Невероятен лъжец

    7 1 Отговор
    НЕ е одобрено нищо подобно от Народното събрание през януари тази година ! Ей Стоянов, ще ви бият хората на края ! Ама много

    20:01 11.08.2026

  • 65 ИВАН

    9 1 Отговор
    Пак напечени писти и бетони, нато няма да вземе да посади една гора.

    20:01 11.08.2026

  • 66 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Кабиле е идеално място за разполагане на радарна станция каквато ще бъде базата ,която ще бъде унищожена още преди Митьо СМСа да пръдне.

    20:04 11.08.2026

  • 67 И кое налага

    13 0 Отговор
    Още една база? Не се гледате че скоро няма жив паткан в натовското ви стадо дръгливо да остане. Морското пък във Варна едва 30 идиота випуск вади взели нови бази да ми правят. Хората за тва ли си мислите че за вас са гласували? А боклук?

    20:06 11.08.2026

  • 68 Простаци

    10 0 Отговор
    Нищожества

    20:08 11.08.2026

  • 69 батСали

    10 0 Отговор
    Путин ще инвестира един Искандер и пак ще сме на тая гара! Даже по-зле!

    20:09 11.08.2026

  • 70 Честито пичове

    9 0 Отговор
    Току що на имотите в региона цените им паднаха минимум 500% База до магистра си е верно световна иновация

    20:11 11.08.2026

  • 71 Някой знае ли

    5 0 Отговор
    Кадастралните номера на позеюлените имоти за тая пръдня (екатте ) ?

    20:15 11.08.2026

  • 72 Що лъжите бре подляри

    9 0 Отговор
    По тази програма на НАТО (NSIP) е заложено само подобрение на инфраструктурата на военни обекти в България, и става дума за авиобазата в Безмер и авиобазата Враждебна дето сега уж частна фирма космодрум щял да строи. За никаква нова база Кабиле думичка не е ставало под въпрос. И впрочем с тва във Враждебна само гледаите и в затвор да не влезете по някое време.. И Радев хубаво сметката да си прави щото ей богу почна много да дразни с простотиите си

    20:27 11.08.2026

  • 73 Що лъжите бре подляри

    6 0 Отговор
    Значи се оказва че NSIP давали парите за Враждебна ама видиш ли докато дойдат в България ставали частна инвестиция на някакво там момченце с мики маус сателити ...олееее

    20:30 11.08.2026

  • 74 Казах много пъти

    7 0 Отговор
    ИНДИЯНЦИТЕ преди 300 години си продадоха земята за стъклени топчета и уиски а ти българино за нищо и то 21 век срам и позор

    20:33 11.08.2026

  • 75 Уникална гнусотия

    8 0 Отговор
    Хора ! Уникална

    20:35 11.08.2026

  • 76 Ами

    6 0 Отговор
    Отново бутат българският народ към опасни приключения. Не дай Боже да се завъртят нещата към гореща война. Знаем си какво следва. То вече се е случвало.

    Коментиран от #77

    20:36 11.08.2026

  • 77 То остави тва

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    Ами и корупционни схеми въртят тея нищожества. Загледах се по тази програма на НАТО (NSIP) относно България и въобще разминаванията са покъртителни. Или тоя Димитър Стоянов нищо не му е ясно или е брутален лъжец. Отделно в програмата е включена Враждебна а какъв цирк разигра Радев .... Подобно нещо "Нова база" Кабиле съвсем пък няма

    20:45 11.08.2026

  • 78 Луганск

    2 0 Отговор
    Сега е подходящият момент да унищожим с ядрен удар САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #81

    21:00 11.08.2026

  • 79 1111

    3 0 Отговор
    Ами, то и Русия може да инвестира някоя балистична хиперзвукова калистирка по инвестицията на НАТО. Иран също би имал интерес към бизнес сделката. Виждам, че политиката ни е особено "далновидна".

    21:09 11.08.2026

  • 80 Дзак

    3 0 Отговор
    Все по-близо до войната!

    21:11 11.08.2026

  • 81 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #78 от "Луганск":

    Искаш да унищожаваш Америка с Ядрен Удар,но имаш ли Бомба?Била унищожавала Русия вече 4г 50 Натовски държави...А можеш ли да посочеш ПОНЕ ЕДНА Унищожена Натовска държава?Искаш да живее "велика" Русия?Ами да живее,но ДА СИ ЗНАЕ МЯСТОТО!

    21:17 11.08.2026

  • 82 че е важно кметовете

    3 0 Отговор
    да бъдат информирани за размера на папането
    и кьор софрата да са доволни

    21:29 11.08.2026

  • 83 Сатанато

    4 0 Отговор
    Смърт на СатаНАТО

    21:36 11.08.2026

  • 84 Точно така, опитът ти за ирония е смешен

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сирия":

    Така беше. Нашите здравни работници ходеха там да изкарват пари. Сирия беше с по-висок стандарт от нашия. Но когато американците ги нападнаха с техните проксита - ислямски терористи, държавата замина

    21:39 11.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Нато вън!

    2 0 Отговор
    Пак плитки лъжи : "тренировки извършвали самолетите ...летели на север,северозапад!" Тренировки,ама друг път,летят точно на 180 градуса ,т.е на югоизток!Вън янките от България! Съд за еничарите!

    21:46 11.08.2026

  • 87 Боко тиквата

    2 0 Отговор
    Супер, той джуджето така предупреди и Украйна няколко пъти и после ги запука. Не ги превзе нито за 3 дни, нито за 3 години, но е достатъчно, че срина държавата до основи. Ако нас ни запука някой няма да се възстановим никога. Само ако погледнем инфраструктурата ни та тя си е изравнена със земята отдавна

    22:42 11.08.2026

  • 88 Кой е този другия

    0 0 Отговор
    До министъра. Нищо не ви се разбира факти.

    01:19 12.08.2026

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