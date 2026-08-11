НАТО инвестира 200 млн. евро в нова база край Ямбол

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи в Ямбол концепцията на Министерството на отбраната за изграждането на военно формирование „Кабиле“. Планираната инвестиция е на стойност около 200 млн. евро, осигурени по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).
Стоянов проведе среща с областния управител на Ямбол Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев.
„Това е проект, който се подготвя от няколко години и е одобрен от Народното събрание през януари тази година. На този етап предстои да започне проектирането. То ще даде възможност най-късно до една година да имаме много по-конкретна информация за параметрите на проекта“, заяви Димитър Стоянов.
Той подчерта, че е важно кметовете и местната общност да бъдат информирани още в началото, а не когато решенията вече са взети.
"Ще поддържаме постоянен диалог с двете общини и с хората в региона“, посочи военният министър.
По думите му е необходимо страховете да бъдат разсеяни с факти и информация.
Министърът на отбраната коментира и ситуацията на авиобаза „Безмер“, където са разположени два самолета-цистерни на САЩ.
„Обстановката на летище „Безмер“ е спокойна. Няма нарушения или инциденти, а полети се извършват в рамките на тренировъчната дейност в северна и северозападна посока. Няма място за притеснение сред хората в района“, заяви министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чако
Коментиран от #35
18:58 11.08.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #3
18:59 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Колко ще се откраднат, Енчо 20 %
19:02 11.08.2026
5 Даа...
19:03 11.08.2026
6 Читател
Коментиран от #10, #18
19:03 11.08.2026
7 нату са терористи
19:03 11.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЕДГАР КЕЙСИ
19:09 11.08.2026
10 МУНЧО ЮМРУЧЕТО МИНИСТЪР
До коментар #6 от "Читател":Е КАКВО СТАНА ЛИКВИДИРАХА УКРАЙНА КАТО ДЪРЖАВА АМА НАПЪЛНИХА ЗЕЛЕНСКИ СЪС ПАРИ И ИМОТИ ПО ЦЯЛ СВЯТ ДА МУ Е СПОКОЙНО ПОСЛЕ
Коментиран от #14
19:09 11.08.2026
11 Стига лъжи
19:11 11.08.2026
12 усс.ран русофил
Коментиран от #41
19:11 11.08.2026
13 Някой
Тъй че, нищо полезно няма за България от тази "инвестиция".
Коментиран от #33
19:12 11.08.2026
14 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #10 от "МУНЧО ЮМРУЧЕТО МИНИСТЪР":Ако налягахте над книгите, нямаше да сте толкова уязвим/а към руските лъжи.
Също така нямаше да се излагате с неграмотно писане.
19:12 11.08.2026
15 Техеран
19:13 11.08.2026
16 Гост
19:14 11.08.2026
17 На бас, че тия
Дай им само дърти МИГ пее.
19:14 11.08.2026
18 Учуден
До коментар #6 от "Читател":И ти кво напраИ?
Фана ли се за палците?
Коментиран от #34
19:14 11.08.2026
19 Оставка
Коментиран от #42
19:15 11.08.2026
20 Факт
19:16 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Укротролюхо, вече имаш разсейки
19:16 11.08.2026
23 Това
19:16 11.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 име
Коментиран от #31
19:17 11.08.2026
26 Цончо
19:17 11.08.2026
27 Руми
19:18 11.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сирия
Коментиран от #84
19:21 11.08.2026
30 Симо
До коментар #28 от "Минувач":Имаше, ама гласуваха за ПБ и сега не смеят да се обадят.
19:21 11.08.2026
31 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #25 от "име":Ами то вие нямате gynце даже да обичате мадаРаша отблизо.
Най обичате да я обичате от далече, от някоя натовска страна, паразитирайки над социалната им система.
Как пък един русофил не дойде да обича мадаРаша на място ?!
19:21 11.08.2026
32 То пък
19:22 11.08.2026
33 Споко бе
До коментар #13 от "Някой":Инвеститора ще е лукойл.Освен това заплатите на троляка ще бъдат намалени.
19:22 11.08.2026
34 Хасан Келеш
До коментар #18 от "Учуден":Не аз, твойта се хвана, а аз я подпрях.
19:23 11.08.2026
35 Инвестиция -дефиниция
До коментар #1 от "Чако":" e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента."
??Нещо общо?
19:23 11.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Един там
19:23 11.08.2026
38 Гост
19:24 11.08.2026
39 Да питам само
19:25 11.08.2026
40 Шмекер Копейкин празнодумеца
Това ще е сигурен знак, че базата ще се построи. 🤣🤣🤣
19:25 11.08.2026
41 Ото фон Шмайзер
До коментар #12 от "усс.ран русофил":Не ти ли хареса любовната игра?
19:25 11.08.2026
42 Костадинов
До коментар #19 от "Оставка":Украйна не беше в НАТО.А Ряаша обича да се бърка в делата на независими държави -От наглост.
19:26 11.08.2026
43 Боримечката
Ще празнуваме ли Ден на независимостта на 22 септември?
Коментиран от #45
19:27 11.08.2026
44 Подмолни
19:29 11.08.2026
45 Механик
До коментар #43 от "Боримечката":На 7 ноември заминавам да празнувам в светският съюз!
19:31 11.08.2026
46 Копейки споделете
19:33 11.08.2026
47 Българин
19:34 11.08.2026
48 Теслатъ
19:34 11.08.2026
49 Боруна Лом
19:37 11.08.2026
50 ДЯКОНА
19:39 11.08.2026
51 Тайно ли е било
19:41 11.08.2026
52 Дойче зеле
Коментиран от #56
19:42 11.08.2026
53 Рундю олигофрена
19:43 11.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Маааааама ви дополна
19:45 11.08.2026
56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #52 от "Дойче зеле":КРАВАРИТЕ ПРЕДАДОХА ДВАТА АРЕСТУВАНИ КОРАБА НА БРАТУШКИТЕ.
.....
ЗА СКРАП
19:45 11.08.2026
57 Шииибано айно
19:47 11.08.2026
58 НАТО ДА ИНВЕСТИРА
19:48 11.08.2026
59 Ши я има
19:49 11.08.2026
60 А дали е
19:51 11.08.2026
61 Кога тва
19:55 11.08.2026
62 Нашественици
19:58 11.08.2026
63 Ф-КИТЕ НА СТАРО
19:58 11.08.2026
64 Невероятен лъжец
20:01 11.08.2026
65 ИВАН
20:01 11.08.2026
66 Сатана Z
20:04 11.08.2026
67 И кое налага
20:06 11.08.2026
68 Простаци
20:08 11.08.2026
69 батСали
20:09 11.08.2026
70 Честито пичове
20:11 11.08.2026
71 Някой знае ли
20:15 11.08.2026
72 Що лъжите бре подляри
20:27 11.08.2026
73 Що лъжите бре подляри
20:30 11.08.2026
74 Казах много пъти
20:33 11.08.2026
75 Уникална гнусотия
20:35 11.08.2026
76 Ами
Коментиран от #77
20:36 11.08.2026
77 То остави тва
До коментар #76 от "Ами":Ами и корупционни схеми въртят тея нищожества. Загледах се по тази програма на НАТО (NSIP) относно България и въобще разминаванията са покъртителни. Или тоя Димитър Стоянов нищо не му е ясно или е брутален лъжец. Отделно в програмата е включена Враждебна а какъв цирк разигра Радев .... Подобно нещо "Нова база" Кабиле съвсем пък няма
20:45 11.08.2026
78 Луганск
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #81
21:00 11.08.2026
79 1111
21:09 11.08.2026
80 Дзак
21:11 11.08.2026
81 оня с коня
До коментар #78 от "Луганск":Искаш да унищожаваш Америка с Ядрен Удар,но имаш ли Бомба?Била унищожавала Русия вече 4г 50 Натовски държави...А можеш ли да посочеш ПОНЕ ЕДНА Унищожена Натовска държава?Искаш да живее "велика" Русия?Ами да живее,но ДА СИ ЗНАЕ МЯСТОТО!
21:17 11.08.2026
82 че е важно кметовете
и кьор софрата да са доволни
21:29 11.08.2026
83 Сатанато
21:36 11.08.2026
84 Точно така, опитът ти за ирония е смешен
До коментар #29 от "Сирия":Така беше. Нашите здравни работници ходеха там да изкарват пари. Сирия беше с по-висок стандарт от нашия. Но когато американците ги нападнаха с техните проксита - ислямски терористи, държавата замина
21:39 11.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Нато вън!
21:46 11.08.2026
87 Боко тиквата
22:42 11.08.2026
88 Кой е този другия
01:19 12.08.2026