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Морган Фрийман става блус музикант, първият му албум е факт

Морган Фрийман става блус музикант, първият му албум е факт

22 Юни, 2026 18:59 502 1

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Албумът на Морган Фрийман е вдъхновен от собствената му среща с блуса още като дете

Морган Фрийман става блус музикант, първият му албум е факт - 1
Снимка: UNIVERSAL MUSIC
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Морган Фрийман обяви нов музикален проект - Morgan Freeman’s Symphonic Blues - съвременен блус албум с Chineke! Orchestra, който ще излезе дигитално на 7 август. Заедно с новината вече е представен и първият сингъл от проекта - Death Letter Blues с участието на Taj Mahal, прочит на класиката на Son House.

В Morgan Freeman’s Symphonic Blues легендарният актьор, продуцент и разказвач се връща към музиката, която чува за първи път като дете на верандата на баба си в Mississippi Delta - блуса. Не като страничен жест към музиката, а като лична история, разказана през глас, оркестър и артисти, за които тази традиция е жив език.

Албумът е изпълнен от Chineke! Orchestra, разказан от Морган Фрийман и дирижиран от Мартин Гелнър, който създава новите аранжименти за проекта. Звученето среща суровата енергия на Mississippi Delta Blues със симфоничен оркестър - мащабен прочит на музика, родена от човешка памет, устойчивост и силата да превръща болката в песен.

Morgan Freeman’s Symphonic Blues е записан между Royal Studios в Memphis, Tennessee, и Abbey Road. В него участват Taj Mahal, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland, Alvin Youngblood Hart, James “Super Chikan” Johnson, Anthony “Big A” Sherrod, Keith Johnson, Tiernii Jackson, Adrienne “Lady Adrena” Ervin и The Staxx Music Academy. Всички песни включват Chineke! Orchestra, диригента Мартин Гелнър и Ground Zero Blues Club Band.

Първият сингъл Death Letter Blues задава тона на целия проект. С участието на Taj Mahal песента връща към Son House и към една от най-дълбоките линии в блуса - онази, в която личната загуба, гласът и китарата звучат като свидетелство.

Сред песните в албума са Dark Was the Night, Cold Was the Ground, Crossroads, Death Letter Blues, Dust My Broom, The Thrill Is Gone, Cadillac Assembly Line, Somebody’s Knockin’, Traveling Riverside Blues, I’ll Take You There, Tried and Tried, Someday и I Lied To You. Всяка от тях получава ново оркестрово тяло, без да губи връзката си с първичния блус звук.

Проектът беше обявен ексклузивно в Rolling Stone и вече получи международен отзвук от CNN, The Hollywood Reporter, People Magazine, VIBE, SPIN, Parade, JamBase и други медии.


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