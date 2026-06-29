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5 години без Джон Лоутън, Йън Пейс на 78

5 години без Джон Лоутън, Йън Пейс на 78

29 Юни, 2026 07:15, обновена 29 Юни, 2026 07:22 894 13

  • джон лоутън-
  • йън пейс-
  • годишнини-
  • музика

На днешния 29 юни светът почита гласа на „July Morning“ и празнува рождения ден на легендарния барабанист на Deep Purple

5 години без Джон Лоутън, Йън Пейс на 78 - 1
Джон Лоутън, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният 29 юни събира две от най-големите имена в историята на световния хардрок в една емоционална годишнина.

Рок общността едновременно отдава почит към паметта на незабравимия Джон Лоутън и вдига наздравица за живата легенда Йън Пейс.

Изминаха точно пет години от внезапната кончина на емблематичния вокалист на Uriah Heep Джон Лоутън, който ни напусна през 2021 г.

За българските фенове неговият глас остава вечен символ на свободния дух и традицията „Джулай Морнинг“. Само ден преди настъпването на юли, споменът за Лоутън и неговото изпълнение на едноименния хит звучат по-силно от всякога.

В същия ден своя 78-и рожден ден празнува феноменалният барабанист на Deep Purple Йън Пейс.

5 години без Джон Лоутън, Йън Пейс на 78
Йън Пейс, Снимка: YouTube

Роден през 1948 г., Пейс е единственият музикант, останал неизменно зад ударните инструменти във всички състави на групата от създаването ѝ до днес. Със своя неподражаем стил той вдъхнови поколения рок музиканти и продължава да бъде моторът зад вечните класики като „Smoke on the Water“ и „Highway Star“.

Две съдби, свързани от една дата и една голяма любов – чистия, неподправен рок енд рол.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ало Автора

    0 3 Отговор
    Барабанист и вокалист са две различни позиции не подвеждайте читателите.

    Коментиран от #6

    07:33 29.06.2026

  • 6 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ало Автора":

    ти грамотна мисирка да си виждал? тия са най големите бездарници

    07:38 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 до 5 и 6

    7 1 Отговор
    Вие четете ли бе, чукчи, или направо коментирате?!?
    Става въпрос за ДВАМА различни великани!

    Коментиран от #10, #11, #13

    08:01 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стъпки на пясъка

    1 0 Отговор
    Джон обичаше България!

    08:30 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.