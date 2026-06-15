Стив Уолш на 75: Гласът на класическия Kansas празнува юбилей далеч от сцената

Легендарният вокалист на прогресив рок групата Kansas, Стив Уолш, навършва 75 години днес, 15 юни.

Музикантът, роден през 1951 г., е емблематичният глас зад някои от най-големите класики в рок историята. Той е водещ вокалист и кийбордист в най-известните песни на Kansas като "Dust in the Wind", "Carry On Wayward Son" и "Point of Know Return".

Заедно с Кери Ливгрен създават сложните аранжименти и текстове, които дефинират американския прогресив и арена рок през 70-те години.

Уолш е част от групата в периодите 1973–1981 г. и 1985–2014 г., като междувременно основава и бандата Streets.

През 2014 г. Стив Уолш официално се оттегли от музикалната сцена и се пенсионира, оставяйки зад себе си наследство от над 15 милиона продадени албума по целия свят.

За Стив Уолш се знаят много вълнуващи истории – от невероятните му физически изпълнения на сцената до бурния му личен живот. Ето най-интересните и малко известни факти за него:

Стив никога не е взимал официални уроци по пеене или свирене на пиано. Всичко учи сам по слух.

Притежава изключително мощен тенор, който лесно преминава в по-ниски и дълбоки регистри.

През 80-те и 90-те години претърпява операции, които променят блендата му, но той адаптира стила си на пеене.

Уолш беше известен с това, че правеше стойка на ръце върху органа си Hammond по време на концерт, без да спира да пее.

Докато другите прогресив рок групи стояха статично, Стив тичаше, скачаше и носеше спортни екипи (къси панталони и потници), което беше нетипично за жанра.

През 70-те и 80-те години се бори с тежка зависимост към кокаин. Сам признава, че това е попречило на кариерата му. Преди години той напълно се изчисти.

През 1981 г. напуска Kansas, защото колегата му Кери Ливгрен става дълбоко религиозен християнин. Стив отказва да пее силно религиозни текстове. Обратното му завръщане през 1985 г. става чак след като Ливгрен напуска.

Стив е сертифициран пилот. През годините често сам е пилотирал малки самолети, за да пътува между концертите.

Като младеж е бил отличен спортист - занимавал се е с футбол и гимнастика, което обяснява и физическата му издръжливост на сцената.

Стив Уолш е женен за съпругата си Анджелина и има три деца, като през целия си живот съзнателно държи семейството си далеч от светлината на прожекторите и медийния шум.

За разлика от много други рок звезди, той никога не споделя детайли за сватби или минали връзки. Избягва да показва семейството си на публични събития. От дълги години музикантът живее със семейството си в Атланта, Джорджия, където се установи за постоянно след окончателното си пенсиониране от Kansas през 2014 г.

Трите деца на Стив – двама сина и една дъщеря, са родени в три различни десетилетия. Блу Уолш, първият му син, е роден през 1980 г. Дъщеря му Оливия Уолш е родена през 1999 г., а вторият се появява през 2006 г.

След като приключи с интензивните турнета, Уолш споделя в редки интервюта, че най-после се наслаждава на спокоен живот. изцяло посветено на децата и съпругата му.