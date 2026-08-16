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Мусиала колабира в мача с Лайпциг, отдават го на жегата

Мусиала колабира в мача с Лайпциг, отдават го на жегата

16 Август, 2026 11:51 463 0

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Най-важното е, че той е добре, заяви спортният шеф Еберл

Мусиала колабира в мача с Лайпциг, отдават го на жегата - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен получи добри новини за състоянието на Джамал Мусиала, който предизвика сериозно притеснение по време на контролата с РБ Лайпциг. Германският национал се появи след почивката и успя да се разпише при победата на баварците с 3:1, но малко след гола внезапно се строполи на терена. Инцидентът доведе до прекъсване на играта, а медицинският екип на Байерн веднага се намеси. Съотборникът му Исмаел Сайбари също му помогна, докато лекарите пристигнат.

По информация на германските медии по време на мача температурата в Мюнхен е била около 33 градуса, като първоначалните данни сочат, че Мусиала е изпитал замайване и проблеми с кръвообращението, свързани с жегата. Той е успял да напусне терена сам, макар да изглеждал видимо замаян.

След срещата спортният директор на Байерн Макс Еберл успокои привържениците. „Най-важното е, че той е добре“, заяви Еберл, като уточни, че първоначалните прегледи не показват сериозен проблем, предава Ройтерс.

Инцидентът обаче неизбежно предизвика допълнителна тревога около Мусиала, който се завърна през януари 2026 г. след тежката контузия, получена на Световното клубно първенство през 2025 г. Самият мач завърши с успех за Байерн. Луис Диас даде преднина на баварците, РБ Лайпциг изравни, а след това Нейтънел Браун и Мусиала оформиха крайното 3:1.

Очаква се Мусиала да получи няколко дни почивка, преди да стане ясно дали ще бъде използван в следващите мачове от подготовката на Байерн.


Германия
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