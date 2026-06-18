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90 години без Максим Горки: „На всеки ден трябва да се гледа като на един малък живот.“

90 години без Максим Горки: „На всеки ден трябва да се гледа като на един малък живот.“

18 Юни, 2026 10:20 653 8

  • максим горки-
  • годишнина от смъртта

Вижте интересни факти от биографията на писателя

90 години без Максим Горки: „На всеки ден трябва да се гледа като на един малък живот.“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешната дата през 1936 г. умира Максим Горки – един от най-влиятелните руски писатели на XX век, чието творчество оставя дълбока следа не само в литературата, но и в обществено-политическия живот на своето време. Автор на емблематични произведения като „Майка“, „На дъното“ и автобиографичната трилогия „Детство“, „Сред хората“ и „Моите университети“, Горки се превръща в символ на социалната ангажираност в литературата и в един от най-четените автори на миналия век.

Роден като Алексей Максимович Пешков на 28 март 1868 г. в Нижни Новгород, бъдещият писател израства в крайна бедност. Останал рано без родители, той е принуден да работи от детска възраст като чирак, товарач, хлебар и общ работник. Тежките години, прекарани сред най-бедните слоеве на руското общество, по-късно се превръщат в неизчерпаем източник на вдъхновение за творчеството му.

Псевдонимът Максим Горки идва от руската дума „горчив“ и отразява болезнените впечатления на писателя от живота на обикновените хора в царска Русия. Именно тези преживявания го превръщат в един от най-силните гласове на социалния реализъм в края на XIX и началото на XX век.

Първият голям успех идва през 1892 г. с разказа „Макар Чудра“, а само няколко години по-късно Горки вече е сред най-популярните автори в Русия. Пиесата му „На дъното“, поставена за първи път през 1902 г., се превръща в световен театрален феномен и продължава да се играе и днес на сцените по целия свят.

Особено място в творчеството му заема романът „Майка“, публикуван през 1906 г. Историята за пробуждането на обикновена жена към социална и политическа активност се превръща в едно от най-влиятелните произведения на революционната литература и е преведена на десетки езици.

Малцина знаят, че Горки е бил близък приятел на писатели като Антон Чехов и Лев Толстой. Чехов високо е оценявал литературния му талант, а Толстой често е спорил с него по философски и обществени въпроси. В същото време Горки поддържа сложни отношения с Владимир Ленин и болшевиките – подкрепя революционните идеи, но неведнъж критикува насилието и репресиите след Октомврийската революция.

След години в емиграция писателят се завръща в Съветския съюз през 1932 г., където е посрещнат като национален герой. Името му е дадено на родния му град, а творчеството му е издигнато като пример за социалистически реализъм.

Смъртта на Максим Горки на 18 юни 1936 г. и до днес поражда въпроси сред историци и изследователи. Официално причината е белодробно заболяване, но през годините се появяват различни теории за обстоятелствата около последните му дни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ленинградски художник

    6 5 Отговор
    Джугашвили поръча да го убият.

    10:23 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    3 4 Отговор
    Критикувал е Сталин ....
    без коментар !

    10:24 18.06.2026

  • 4 ЧИТАТЕЛ

    4 1 Отговор
    8. "Знакът за успех на руския народ е неговата садистична жестокост."

    (Максим Горки, руски и съветски писател)

    10:38 18.06.2026

  • 5 Пролетарският писател Максим Горки

    1 0 Отговор
    Бяга от пролетарската октомврийска революция и мизерията ѝ в слънчева Италия, в комфортния си дом на остров Капри, прислуга, хубава храна, жени. Годините минават, Горки напуска фашистка Италия и се завръща в страната на работниците, трудовото селячество и равенството, Сталин му осигурява комфорта и обслужването, които заслужава, главната търговска улица в столицата е на негово име, както и родния му град.

    11:17 18.06.2026

  • 6 Механик

    0 1 Отговор
    "Максим Горки – един от най-влиятелните руски писатели на XX век, чието творчество оставя дълбока следа не само в литературата, но и в обществено-политическия живот на своето време. "
    А стига бе! Русия нали нямаше писатели, поети, химици, физици, изобретатели и пр.
    Да не би да станахте "копейки" и вие, бе?

    Коментиран от #8

    11:17 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Не знам някой да е отричал съществуването на руските писатели и поети, много от тях световно известни. Що се отнася до изобретателите, там нещата са малко по-сложни. При Сталин се създава традиция всички световни изобретения да имат руски автори преди останалия свят. По това време създават и кирилицата.

    11:39 18.06.2026