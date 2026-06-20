Връчиха 15-тите Юбилейни награди Media and Art Awards 2026

София бе епицентър на духовността, медиите и изкуството! Водещата ПР агенция VIP Communication отбеляза своя 20-годишен юбилей с грандиозна гала вечер и връчването на престижните 15-ти Годишни награди Media and Art Awards 2026!
Журналистическият, културният и бизнес елит на България се обединиха около плурализма и значимите благотворителни каузи.
Ето и големите победители, които си тръгнаха със статуетки по официалния ред на награждаването:
ГОЛЕМИЯТ ПРИЗ НА ВЕЧЕРТА - Изключителен принос към радиото и телевизията: Ники Кънчев (bTV / Дарик радио) – белязал 25 години „Стани богат“ в България!
ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИОЕФИР
Дългогодишен принос в политиката и обществото: Катя Илиева (Евроком ТВ)
Висок професионален стандарт и свобода на словото: Телевизия ТВ1 – България
Най-динамично развиващ се сутрешен блок: „България сутрин“ (ТВ Bulgaria ON AIR)
Лидер в здравната журналистика: Code Health TV (с мащабното „Национално турне на здравето 2026“)
Съхраняване на духовността: Мария Дамянова (предаването „Пътят“ по ТВ1)
Радиоводещ на годината: Стефан Кунчев („12 плюс 3“ по БНР)
Мултифункционален радиожурналист: Инес Павлова (Радио Гонг и Дарик Радио)
Народен будител и тв ефир с гражданска позиция: Галя Иванова (предаването „Общество+“ по ТВ Справедлива България)
ПРЕСА И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ
Еталон в регионалните медии: Даниела Арнаудова (в. „Марица“)
Принос към светската журналистика: Лили Първанова (в. „България днес“)
Любим журналист в печатните медии: Георги П. Димитров (в. „Телеграф“)
Професионализъм в медиите: Венелина Иванова
Междукултурен медиен диалог: Оля Ал-Ахмед (журналист, преводач и поет)
Медиен лидер с онлайн портфолио: Бояна Бояджиева (DartsNews.bg, списание „Левъл“, „Параграф 21“)
Медиен лидер в туризма: Георги Крумов (Телевизия ТУРИЗЪМ / TVT)
Специализирана онлайн медия за туризъм: Мирослав Иванов (TravelNews.bg)
Журналист на годината – Арт публицистика: д-р Анжела Димчева (в. „Труд“ и Sofiapress.com)
Любим събитиен журналист: Боби Чолакова (BIG1.BG)
Професионализъм в мултимедийната журналистика: Георги Гюзелов (Anons.bg)
Защита на потребителския интерес и здраве: Таня Иванова (Medicaltime.bg)
Обективност в новинарския поток: Никола Тодоров (Любословие.БГ)
Професионализъм в икономическите новини: Стоян Петров (EXPO World)
Иновативен подход към културни събития: Велин Манов (Кратко Инфо)
Иновации в дигиталните медии: Звeздите.БГ
Най-успешен семеен и творчески тандем: Джина и Иван Иванови („Трамвай № 5“ & група „Кукери“)
Световен посланик на изкуството: Диана Дафова
Международен арт посланик: Цецо Елвиса
Виртуоз на годината: Исус Ангелов
Мултиталантлив творец и вдъхновител: Симеон Владов
Майстор на комедийното изкуство: Георги Низамов
Мултимедиен творец – Музика и ТВ: Цвети Радойчева
Лидерска роля в съвременната визуална култура: Габриела Чолакова (фотограф)
Най-успешен моден бранд: Гергана Апостолова (модна къща „Киара Фешън“)
Принос към танцовото изкуство и младите таланти: Иван Бъчваров (КСТ „Инфинити Тийм“)
Честито на всички лауреати!