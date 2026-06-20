Връчиха 15-тите Юбилейни награди Media and Art Awards 2026

Депутатът от ПБ Александра Вълчева и председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов към децата бежанци: Не спирайте да мечтаете!

Изложба в Народното събрание, открита днес, събра най-добрите отличени рисунки на деца бежанци „Силата на едно общество се измерва с ...