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Отиде си поетесата Надежда Захариева

Отиде си поетесата Надежда Захариева

9 Юли, 2026 09:48 797 12

  • поетеса-
  • надежда захариева-
  • почина-
  • култура

Тъжната новина съобщи семейството ѝ в социалните мрежи

Отиде си поетесата Надежда Захариева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тъжната новина съобщи семейството ѝ в социалните мрежи.

"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни!

Ще ни липсва безкрайно!

Благодарим на всички за обичта и уважението към нея!", написаха близките на поетесата във "Фейсбук".

Коя е Надежда Димитрова Захариева

Надежда Захариева е българска поетеса и текстописец. Родена на 3 ноември 1944 г. в село Радуил, тя завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е като журналист и редактор.

Захариева е един от най-плодотворните и известни автори на текстове за българската популярна музика, като е създала думите за над 400 песни. Нейни творби са изпълнявани от много от най-големите български певци, сред които Лили Иванова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова и Васил Найденов, и са създадени в сътрудничество с композитори като Тончо Русев и Митко Щерев.

Освен с текстове за песни, тя е автор и на няколко стихосбирки. Била е съпруга на известния поет Дамян Дамянов до смъртта му през 1999 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един

    10 4 Отговор
    Беше Личност. Бог да я прости.

    Коментиран от #2

    09:55 09.07.2026

  • 2 Перо

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "един":

    Виеше федероси на бай амет

    09:57 09.07.2026

  • 3 Дамянов

    7 1 Отговор
    Спомням си, че Лили Иванова обявяваше авторите на песните си така: "Музика - Тончо Русев. Текст - Дамян Дамянов". Не казваше "Надежда Захариева". Но, Бог да я прости...

    Коментиран от #10

    09:59 09.07.2026

  • 4 Бог да я прости

    5 2 Отговор
    Тази жена имаше талант.

    10:00 09.07.2026

  • 5 Опропасти хиляди подрастващи!

    5 3 Отговор
    Вулгарните й, гнусни текстове за чалгата опропастиха хиляди непълнолетни и малолетни българчета!

    10:01 09.07.2026

  • 6 скини Уийни

    5 3 Отговор
    Дано да не е и тя починала от тумор предизвикан от Пфайзер. Много хора умряха с тия ваксини.

    Коментиран от #7, #11

    10:03 09.07.2026

  • 7 Град Козлодуй

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "скини Уийни":

    Ти добре ли си госпожо

    10:08 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жалко

    1 1 Отговор
    Много жалко. Талантлива жена.

    10:18 09.07.2026

  • 10 реалистъ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дамянов":

    Песента на Лили - Сълза, е по текст на Надежда Захариева. И Лили никога не го е крила. Но все пак има повече песни по текстове на Дамянов.

    10:18 09.07.2026

  • 11 НДКто на културата

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "скини Уийни":

    Не всички умират от ковид-ваксините. Има и други причини. Но пък да са мислили когато ги баламосваха, че са безопасни. У нас повечето хора знаят, че властта не им мисли доброто и лъже, та не се вързаха на ковида и ваксините. Всеки обачу има право да си инжектира каквото иска.

    Коментиран от #12

    10:20 09.07.2026

  • 12 хъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "НДКто на културата":

    Жената е на 81, каква ваксина?

    10:21 09.07.2026