Отиде си поетесата Надежда Захариева

На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тъжната новина съобщи семейството ѝ в социалните мрежи.
"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни!
Ще ни липсва безкрайно!
Благодарим на всички за обичта и уважението към нея!", написаха близките на поетесата във "Фейсбук".
Коя е Надежда Димитрова Захариева
Надежда Захариева е българска поетеса и текстописец. Родена на 3 ноември 1944 г. в село Радуил, тя завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е като журналист и редактор.
Захариева е един от най-плодотворните и известни автори на текстове за българската популярна музика, като е създала думите за над 400 песни. Нейни творби са изпълнявани от много от най-големите български певци, сред които Лили Иванова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова и Васил Найденов, и са създадени в сътрудничество с композитори като Тончо Русев и Митко Щерев.
Освен с текстове за песни, тя е автор и на няколко стихосбирки. Била е съпруга на известния поет Дамян Дамянов до смъртта му през 1999 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един
Коментиран от #2
09:55 09.07.2026
2 Перо
До коментар #1 от "един":Виеше федероси на бай амет
09:57 09.07.2026
3 Дамянов
Коментиран от #10
09:59 09.07.2026
4 Бог да я прости
10:00 09.07.2026
5 Опропасти хиляди подрастващи!
10:01 09.07.2026
6 скини Уийни
Коментиран от #7, #11
10:03 09.07.2026
7 Град Козлодуй
До коментар #6 от "скини Уийни":Ти добре ли си госпожо
10:08 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 жалко
10:18 09.07.2026
10 реалистъ
До коментар #3 от "Дамянов":Песента на Лили - Сълза, е по текст на Надежда Захариева. И Лили никога не го е крила. Но все пак има повече песни по текстове на Дамянов.
10:18 09.07.2026
11 НДКто на културата
До коментар #6 от "скини Уийни":Не всички умират от ковид-ваксините. Има и други причини. Но пък да са мислили когато ги баламосваха, че са безопасни. У нас повечето хора знаят, че властта не им мисли доброто и лъже, та не се вързаха на ковида и ваксините. Всеки обачу има право да си инжектира каквото иска.
Коментиран от #12
10:20 09.07.2026
12 хъхъ
До коментар #11 от "НДКто на културата":Жената е на 81, каква ваксина?
10:21 09.07.2026