България пулсира в ритъма на фестивали: Какво се случва в страната днес, 5 юли

Неделният 5 юли 2026 г. се очертава като кулминационна точка за летния фестивален сезон в България.

Жителите и гостите на столицата, както и почиващите по родното Черноморие, имат възможност да станат свидетели на финалните акорди на няколко мащабни международни форума, които събраха хиляди артисти и фенове у нас през изминалата седмица.

Джаз в парка и латино фиеста на плажа

Закриване на 15-ото издание на A to JazZ Festival в София: Днес е последният, четвърти ден от юбилейното издание на най-големия открит джаз форум в столицатаA to JazZ. Южният парк II отново посреща посетители с целодневни активности – от сутрешна музикална йога до детски уъркшопи и занаятчийски арт базар. Голямата кулминация на вечерта на основната сцена ще бъде поднесена от двукратния носител на „Грами“ – феноменалния барабанист и ритмичен полимат Нейт Смит (Nate Smith) . Входът за концертите на открито остава свободен.

Днес е последният, четвърти ден от юбилейното издание на най-големия открит джаз форум в столицатаA to JazZ. Южният парк II отново посреща посетители с целодневни активности – от сутрешна музикална йога до детски уъркшопи и занаятчийски арт базар. Голямата кулминация на вечерта на основната сцена ще бъде поднесена от двукратния носител на „Грами“ – феноменалния барабанист и ритмичен полимат . Входът за концертите на открито остава свободен. Големият финал на Sensation Days в Албена: По същото време по северното крайбрежие приключва първото издание на Sensation Days 2026 – мащабният латино плажен фестивал в курорта Албена. Днешната неделя е запазена за финалните поредици от танци на четирите басейнови и плажни сцени, уъркшопи с международни инструктори и традиционните за събитието плажни анимации.

Фолклор и изкуства по Южното Черноморие

Европейски шампионат по фолклор „Евро Фолк 2026“: Днес е финалният ден на най-големия фолклорен шампионат в Европа, който от 1 юли насам превърна сцените в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Поморие в пресечна точка на десетки международни култури. Днес международното жури ще обяви финалното класиране за Световната фолклорна ранглиста и ще раздаде престижните награди на най-добрите ансамбли.

Днес е финалният ден на най-големия фолклорен шампионат в Европа, който от 1 юли насам превърна сцените в в пресечна точка на десетки международни култури. Днес международното жури ще обяви финалното класиране за Световната фолклорна ранглиста и ще раздаде престижните награди на най-добрите ансамбли. Старт на фестивала „Музите“ в Созопол: Неделният ден бележи и началото на Международния младежки фестивален конкурс на изкуствата „Музите“ в Созопол, който ще продължи до 15 юли. Градът се превръща в сцена за млади таланти в сферата на танца, театъра, музиката и изобразителното изкуство.

Клубен живот и алтернативна сцена

Вечерни събития в София и Варна: За тези, които предпочитат по-интимната клубна атмосфера, вечерта предлага разнообразни събития. В софийския Bar Soda ще се проведе партито „Forgive Me Monday!“, а във Варна театър „ЛанжеронЪ“ представя гостуващата постановка „Теза с нашего двора“.

С навлизането в същинската част на юли културният календар на страната тепърва ще се нажежава. Още в следващите дни се очакват стартът на Фестивала на пясъчните скулптури в Бургас и емблематични концерти като този на Робърт Плант в Пловдив.