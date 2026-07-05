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България пулсира в ритъма на фестивали: Какво се случва в страната днес, 5 юли

България пулсира в ритъма на фестивали: Какво се случва в страната днес, 5 юли

5 Юли, 2026 06:56, обновена 5 Юли, 2026 07:01 810 4

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От закриването на юбилейния A to JazZ в София до мащабни фолклорни и латино финали по Черноморието – неделният ден предлага богата палитра от културни събития

България пулсира в ритъма на фестивали: Какво се случва в страната днес, 5 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неделният 5 юли 2026 г. се очертава като кулминационна точка за летния фестивален сезон в България.

Жителите и гостите на столицата, както и почиващите по родното Черноморие, имат възможност да станат свидетели на финалните акорди на няколко мащабни международни форума, които събраха хиляди артисти и фенове у нас през изминалата седмица.

Джаз в парка и латино фиеста на плажа

  • Закриване на 15-ото издание на A to JazZ Festival в София: Днес е последният, четвърти ден от юбилейното издание на най-големия открит джаз форум в столицатаA to JazZ. Южният парк II отново посреща посетители с целодневни активности – от сутрешна музикална йога до детски уъркшопи и занаятчийски арт базар. Голямата кулминация на вечерта на основната сцена ще бъде поднесена от двукратния носител на „Грами“ – феноменалния барабанист и ритмичен полимат Нейт Смит (Nate Smith). Входът за концертите на открито остава свободен.
  • Големият финал на Sensation Days в Албена: По същото време по северното крайбрежие приключва първото издание на Sensation Days 2026 – мащабният латино плажен фестивал в курорта Албена. Днешната неделя е запазена за финалните поредици от танци на четирите басейнови и плажни сцени, уъркшопи с международни инструктори и традиционните за събитието плажни анимации.

Фолклор и изкуства по Южното Черноморие

  • Европейски шампионат по фолклор „Евро Фолк 2026“: Днес е финалният ден на най-големия фолклорен шампионат в Европа, който от 1 юли насам превърна сцените в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Поморие в пресечна точка на десетки международни култури. Днес международното жури ще обяви финалното класиране за Световната фолклорна ранглиста и ще раздаде престижните награди на най-добрите ансамбли.
  • Старт на фестивала „Музите“ в Созопол: Неделният ден бележи и началото на Международния младежки фестивален конкурс на изкуствата „Музите“ в Созопол, който ще продължи до 15 юли. Градът се превръща в сцена за млади таланти в сферата на танца, театъра, музиката и изобразителното изкуство.

Клубен живот и алтернативна сцена

  • Вечерни събития в София и Варна: За тези, които предпочитат по-интимната клубна атмосфера, вечерта предлага разнообразни събития. В софийския Bar Soda ще се проведе партито „Forgive Me Monday!“, а във Варна театър „ЛанжеронЪ“ представя гостуващата постановка „Теза с нашего двора“.

С навлизането в същинската част на юли културният календар на страната тепърва ще се нажежава. Още в следващите дни се очакват стартът на Фестивала на пясъчните скулптури в Бургас и емблематични концерти като този на Робърт Плант в Пловдив.


България
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  • 1 Механик

    4 1 Отговор
    Бая друсан трябва да си, за прочетеш написа..

    Коментиран от #2

    07:16 05.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 факуса

    3 0 Отговор
    като в рим навремето,ляб и зрелища кога се събаря светът

    Коментиран от #4

    08:29 05.07.2026

  • 4 Има съществена разлика

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "факуса":

    у нас "добата олигархия" хляб не дава, само евтини пошли зрелища

    09:10 05.07.2026