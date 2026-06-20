Симеон Петков от „Източен блок“ пред ФАКТИ: От бокса през музиката това е пътят на новата ни песен „Знам“

Днес ще ви срещнем с една от добре познатите рап формации на българската музикална сцена – група „Източен блок“. Те продължават да създават музика с характер, силни послания и неподправен поглед към живота. Поводът за нашия разговор е най-новата им песен „Знам“ – проект, който вече предизвиква интерес сред феновете на българския рап.

Снимка: Симеон Петков, „Източен блок“

Ще поговорим със Симеон Петков за началото на групата, за развитието им през годините, за силата на рапа като изкуство и, разбира се, за посланието зад новото им парче.

- От кога съществува групата „Източен блок“ и как започна всичко?

- Групата Източен Блок се роди преди десетина години. Състоеше се от трима човека - аз - Симеон Петков, Борис Деспотов и Любен Христов. Борис е наполовина поляк и от там дойде идеята за името. А именно връзката между България и Полша и да се покаже, че нравите и народопсихологията на народите в тая част на Европа не се различават много. Та започнахме да се събираме редовно в апартамента на Любен и там записвахме, поне имаше техниката, а Бобката правеше инструменталите. Та работехме като добре смазана машина и скоро беше факт и първият ни албум - "Жълти павета".

- Каква беше първоначалната идея зад създаването ѝ?

- Идеята още от самото начало беше, че ще го правиме за кеф и няма да се съобразяваме с никакви трендове, какво е модерно и т.н, а ще правим каквото намерим за добре и каквото ни е на сърце. И така е до ден днешен.

За това творчеството ни е бая разнообразно. Имаме всякакви песни - от хумористични и саркастични, през мотивационни и поучителни, до фолклорен рап, каквито са двете части на "Кървава сватба" например.

Снимка: Симеон Петков, „Източен блок“

- Каква е вашата роля в групата и как се разпределят задачите между членовете? Какво ви обединява?

- Всичко си финансираме сами - като има - правиме, като няма съответно изчакваме по-добри времена. Текстовете са си изцяло наши - всеки пее това, което сам си е написал и държим на това правило. И така действахме няколко години, но с времето Любен се поотдръпна от групата, наложи му се да замине за чужбина и останахме само с Бобката. След известно време към нас се присъедини Крис. С него се познавахме от преди, бяхме тренирали бокс заедно. Интересен факт е, че Борис също е боксьор, даже води и тренировки, Крисо също от години се занимава с бокс, и от скоро и той води тренировки. Аз от своя страна също от години се занимавам активно с бойни спортове, и общо взето спортът е още едно нещо, което ни обединява.

- Как се роди идеята за новата ви песен „Знам“? Колко време отне създаването на песента – от първата идея до крайния запис?

- Идеята за новата песен "Знам" се роди след един рап конкурс организиран от нашите приятели от Roof Rhymez Studio. В него всеки участник трябваше да си избере един от няколко предложени инструментала, върху който да напише авторски куплет и след това да се снима как го рапира. Без да се разбираме, аз и Крисо се включихме с по един куплет и впоследствие преценихме, че куплетите си пасват добре като тематика, и решихме да ги сглобиме в песен. Не отне много време, тъй като текстовете бяха вече готови. Едно от най-големите имена в БГ рапа, а именно Бате Сашо, ни снабди с брутален инструментал и беше вече въпрос на уговорка за запис. Разбрахме се да запишем именно при Бате Сашо. Трябваше ни припев, но се разбрахме, че на място в студиото ще го измислиме. Но докато пътувах към студиото и се влачех в задръстването, така и така нямаше какво да правя реших да започна да мисля тоя припев. Докато стигна студиото вече го бях измислил и то напевен, за да се откроява и да е по запомнящ се. За два часа някъде бяхме готови. Следващите дни бате Сашо направи аудиообработката и песента беше факт. Като я чухме решихме, че задължително трябва да и снимаме клип. За него се обърнахме към много наш човек и също голямо име в БГ рапа - Ицака IMP, който за пореден път се справи блестящо и със снимането и с постпродукцията след това, и на всичкото отгоре и светкавично бързо. Целият клип го снимахме за един ден.

Снимка: Симеон Петков, „Източен блок“

- Какво е основното послание, което искате да достигне до слушателите чрез „Знам“?

- Основното послание на песента "Знам" е, че човек трябва да се стреми и да гледа към истински важните и стойностни неща в живота. Да преследва мечтите си без страх, и да не се отказва от тях, каквото и да му струва това, защото именно мечтите правят човека човек.

- Кой стих или част от песента е най-близък до вас и защо? - Любимият ми стих от песента е "...и нека да умра със спомени, а не с мечти!"

Това искам. Един ден, живот и здраве, като остарея, да има какво да разправям на внуците, и един ден като легна да умирам, в с усмивка да си спомням какво съм направил и къде съм ходил, а не да съжалявам, че не съм.

- Има ли лична история или реално преживяване, което е вдъхновило текста? - Конкретна история или случка няма, текстът е вдъхновен от много истории, преживявания и като цяло от житейския ни опит.

- Какво символизира заглавието „Знам“?

- Всеки може и има пълната свобода да го интерпретира по-свой начин.

Снимка: Симеон Петков, „Източен блок“

- Според вас каква е силата на рапа като музикален стил в сравнение с другите жанрове?

- Рапът като музикален жанр по начало си е израз на бунт. В текстовете се зачекват реални социални проблеми и въпроси. Те са по- първични и неподправени в сравнение с други музикални жанрове. Също така е много популярен жанр сред младите и може да е голяма сила, когато се използва правилно.

- С какво се бори един рап изпълнител днес – със социални проблеми, стереотипи, неразбиране или със самия себе си?

- Бори се, като всеки артист, да изрази себе си по най-добрия начин. Със социални проблеми се борим всички. Стереотипи по-скоро, защото особено в България образът на "рапъра" е много окарикатурен и не се приема на сериозно. Това разбира се става с помощта на голяма част от нашите "колеги", но тва е дълга тема. Най-голямата борба може би е със самия себе си. Със собствените си демони. С тия натрапчиви мисли че "няма смисъл", че "няма да стане" и т.н., но това не е само при рап изпълнителите. Това е при всеки човек, който твори и се опитва да прави нещо. Важното е човек да превъзмогне тия мисли и да продължи.

- Смятате ли, че рапът е повече музика или средство за изразяване на позиция и гражданска активност?

- За мене е хибрид между двете.

Снимка: Симеон Петков, „Източен блок“

- Получихте ли вече интересни отзиви, които са ви впечатлили?

- Получихме добри и положителни отзиви от различни хора, включително и от популярни български изпълнители.

- Кои изпълнители или музикални влияния са оставили най-силен отпечатък върху вашия стил?

- Лично при мене влияние оказаха изпълнители като Тупак и Ноториъс Биг. Фен съм на по „олд скуул“ парчетата и тежкото звучене.

- Какво според вас липсва на българската рап сцена в момента?

- На българската рап сцена и липсва разнообразие и достатъчно мероприятия, на които млади таланти да се изявяват, но нещата по мои наблюдения лека полека вървят в положителна посока.

-Какъв съвет бихте дали на младите хора, които тепърва искат да се занимават с рап музика?

- Бих им дал съвет да бъдат себе си и да правят каквото им е на сърце, независимо какво налагат "трендовете". Защото именно в това е смисълът на рап музиката - да изразиш себе си. Няма да е лесно, но ще си заслужава.

Снимка: Симеон Петков, „Източен блок“

- Ако трябва с едно изречение да опишете както групата „Източен блок“, така и песента „Знам“, какво бихте казали?

- С едно изречение - Приятелство, родолюбие, спорт и мотивация!

- След всичко, което сте постигнали досега, какво искате хората да си спомнят за „Източен блок“ след години – като музика, като послание и като следа, която сте оставили?

- Общо взето дали ще ни помнят не знам, а не ме и интересува честно казано, но ако има дори един човек, който сме надъхали с песните си да тренира или са му помогнали в труден момент, това ни е напълно достатъчно и ще означава, че е имало смисъл.

Благодаря ви за този разговор. Пожелаваме успех на песента „Знам“ и очакваме с интерес следващите проекти на „Източен блок“. А на слушателите – останете верни на музиката, която има какво да каже!

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД