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137 години от рождението на Анна Ахматова: „Истинската нежност не може да бъде объркана с нищо“

137 години от рождението на Анна Ахматова: „Истинската нежност не може да бъде объркана с нищо“

23 Юни, 2026 09:34 479 2

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Ахматова е смятана за най-голямата жена поет в руската литература

137 години от рождението на Анна Ахматова: „Истинската нежност не може да бъде объркана с нищо“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 137 години от рождението на Анна Ахматова – една от най-влиятелните поетеси на XX век, чийто живот и творчество се превръщат в символ на достойнството, паметта и духовната съпротива срещу репресиите.

Анна Ахматова, родена като Анна Андреевна Горенко на 23 юни 1889 г. край Одеса, е смятана за най-голямата жена поет в руската литература. Тя остава в историята не само с проникновената си лирика, но и с личната си съдба, белязана от революции, войни и сталински репресии.

Любопитен факт е, че фамилията Ахматова всъщност е литературен псевдоним. Баща ѝ не одобрявал поетическите ѝ амбиции и не желаел името на семейството да се появява под стихове. Затова младата Анна избира фамилията на своя прабаба по майчина линия.

Поетесата започва да пише още на 11-годишна възраст, а първите ѝ творби са публикувани, когато е тийнейджърка. Скоро се превръща в една от водещите фигури на литературното течение акмеизъм, което се противопоставя на символизма и поставя акцент върху ясния език и конкретните образи.

Животът ѝ обаче далеч не е само литературен триумф. Първият ѝ съпруг, поетът Николай Гумильов, е разстрелян през 1921 г. от болшевишките власти. Единственият ѝ син Лев Гумильов прекарва години в съветските лагери. Самата Ахматова е подложена на цензура, а творбите ѝ дълго време не могат да бъдат публикувани официално. Въпреки това тя отказва да напусне Съветския съюз и остава свидетел на едни от най-трагичните събития на века.

Сред най-известните ѝ произведения са „Вечер“, „Броеница“, „Реквием“ и „Поема без герой“. Особено „Реквием“ се превръща в литературен паметник на жертвите на сталинския терор. Заради политическата обстановка поемата години наред се разпространява тайно сред доверени приятели и почитатели.

Малцина знаят, че през последните години от живота си Ахматова е номинирана за Нобелова награда за литература. Тя получава международно признание и е удостоена с почетна докторска степен от Оксфордския университет.

И до днес нейните стихове продължават да вдъхновяват читатели по целия свят със своята искреност и дълбока човечност.

Някои от най-запомнящите се цитати на Анна Ахматова:

„Всичко е разграбено, предадено, продадено.“

„Истинската нежност не може да бъде объркана с нищо.“

„Славата е най-вкусната стръв на света.“

„Всеки наш живот е шекспирова драма, умножена по хиляда.“

„Когато човек изгуби миналото си, губи и бъдещето си.“


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