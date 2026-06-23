Тетрадка с ръкописи и композиции на Моцарт бе открита в Париж (СНИМКИ+ВИДЕО)

Неизвестен досега ръкопис на Волфганг Амадеус Моцарт беше открит в архивите на Националната библиотека на Франция в Париж, а музикалните произведения, съдържащи се в него, прозвучаха публично за първи път след близо два века и половина. Находката вече се определя от специалистите като едно от най-значимите музикални открития през последните години.

Ръкописът е открит от уредника във музикалния отдел на библиотеката Франсоа-Пиер Гоа сред колекция от анонимни музикални документи. След няколкомесечни експертни проверки неговата автентичност е потвърдена от Bibliotheca Mozartiana към Моцартеума в Залцбург – водещия световен център за изследване на живота и творчеството на Моцарт.

Документът съдържа 44 страници с композиционни упражнения и музикални скици, създадени по време на престоя на композитора в Париж през 1778 г. Сред тях се открояват седем произведения за флейта и арфа, едно от които остава незавършено. Според експертите творбите са резултат от съвместната работа между младия Моцарт и неговата ученичка Мари-Луиз-Филипин дьо Гин – талантлива арфистка и дъщеря на херцога дьо Гин.

Откритието хвърля нова светлина върху един сравнително слабо документиран период от живота на композитора. През 1778 г. Моцарт пристига в Париж с надеждата да намери постоянна работа и да затвърди позициите си на европейската музикална сцена. Именно тогава създава и прочутия Концерт за флейта и арфа в до мажор (K.299) – едно от малкото произведения в творчеството му, написани за арфа.

Според директора на Националната библиотека на Франция Жил Пеко ръкописът разкрива „Моцарт като учител и наставник“, показвайки творческия диалог между композитора и неговата ученичка. Анализът на документа показва как музикалните идеи на Моцарт постепенно се развиват чрез съвместна работа, а почеркът на двамата автори се преплита в различна степен в отделните композиции.

Седемте произведения, с обща продължителност около 20 минути, бяха изпълнени за първи път от флейтистката Матилд Калдерини и арфиста Никола Тюлие от Филхармоничния оркестър на Радио Франс. Концертът се състоя в сградата на Националната библиотека на Франция по повод Празника на музиката, а оригиналният ръкопис беше представен пред публика заедно с изпълнението.

Произведенията вече са записани и ще бъдат излъчени по радио „Франс Мюзик“, като се очаква записите да предизвикат сериозен интерес сред музиколози и почитатели на класическата музика по света.

През последните години музикални институции в Австрия, Германия и Франция инвестират значителни ресурси в дигитализацията и повторното изследване на архивни колекции с надеждата да бъдат открити неизвестни документи, свързани с Моцарт. Макар нови произведения на легендата да се появяват изключително рядко, експертите смятат, че подобни находки могат да допринесат за по-доброто разбиране на творческия му процес и на музикалната среда в Европа през XVIII век.

Роден през 1756 г. в Залцбург и починал едва на 35-годишна възраст през 1791 г., Волфганг Амадеус Моцарт остава една от най-влиятелните фигури в историята на западната музика. Повече от два века след смъртта му всяко ново откритие, свързано с неговото творчество, продължава да привлича вниманието на музикалната общност по целия свят.