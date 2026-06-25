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Георги Господинов е финалист за наградата „Жан Моне“ за европейска литература

Георги Господинов е финалист за наградата „Жан Моне“ за европейска литература

25 Юни, 2026 13:31 479 8

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Победителят ще бъде обявен на 21 ноември

Георги Господинов е финалист за наградата „Жан Моне“ за европейска литература - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българският писател Георги Господинов е сред финалистите за европейската награда за литература „Жан Моне" за романа си „Градинарят и смъртта“, съобщава сайтът actu.fr, позовавайки се на организаторите на събитието. Преводът на френски е дело на Мари Врина-Николов, информира БТА.

Сред номинираните са още ирландският автор Джоузеф О’Конър с романа Les Fantômes de Rome („Призраците на Рим") и италианският писател Андреа Баяни с L’Anniversaire („Годишнината").

Наградата „Жан Моне“ се присъжда ежегодно от 1995 г. в рамките на фестивала „Литератури на Европа“ в Коняк и отличава европейски автори за произведения, написани или преведени на френски език през последната година.

Лауреатът на наградата ще бъде обявен на 21 ноември, а победителят ще наследи френския писател Паскал Киняр, отличен през 2025 г. за романа Trésor caché („Скрито съкровище“).

Сред предишните носители на приза са Антонио Табуки (1995 г.), Артуро Перес-Реверте (1997 г.), Клаудио Магрис (2009 г.), Амели Нотомб (2023г.), както и Анжел Вагенщайн през 2004 г. за „Сбогом, Шанхай", отбелязва официалният сайт на наградата „Жан Моне“.

Книгите на Георги Господинов са преведени на множество езици, сред които английски, немски, полски, нидерландски, хърватски, испански, норвежки, шведски, китайски, арабски и бразилски португалски.

На 23 май 2023 г. романът „Времеубежище“ на Георги Господинов, в превод на Анджела Родел, спечели международната награда „Букър“. Това е първият български автор и книга, отличени с тази награда, припомня изданието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    14 6 Отговор
    Този е под крилото на сорос и лгбт.

    13:35 25.06.2026

  • 2 венсеремос

    13 6 Отговор
    Защо тикате ,престъпник, покровителстван от чифута СОРОС и от групата ЛГБТ???

    13:37 25.06.2026

  • 3 Браво,

    7 8 Отговор
    Дано да спечели, но дори и да не спечели, вече е утвърден писател с разпознаваемо име!

    13:40 25.06.2026

  • 4 Българският

    1 2 Отговор
    Бъл гарският пис ател Георги Господ и нов.......................

    13:42 25.06.2026

  • 5 Както дошло,

    5 1 Отговор
    така и си отишло.

    13:49 25.06.2026

  • 6 ХАХАХА

    3 2 Отговор
    ЧАЛГАРЯ В ЛИТЕРАТУРАТА.КУКЕРСКИ БУЛАМАЧИ.

    14:02 25.06.2026

  • 7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 1 Отговор
    След време, когато си върнем държавата и вкараме в затвoра всички пpoдажни политици и пopъчкови журналисти, разните платени тpoлове на ПП-ДБ, сopocоиди и нeoлиберални октaчалки, единствената литература в затвора, която ще им оставим да четат до края на живота си ще бъдат книгите на Георги Господинов, анимационните филми на Ушев и игралните филми на Мария Бакалова.

    14:09 25.06.2026

  • 8 Вътрешен човек

    0 0 Отговор
    Нищо което съм прочел от Георги Господинов, не ме грабна и не ми хареса, дори и физика на тъгата". Четат се тежко, някак си насила и въобще се чудя, как при толкова по-добри майстори на словото, писатели, разказвачи...тоя печели награди, ама награди ? чудо

    14:26 25.06.2026