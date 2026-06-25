Георги Господинов е финалист за наградата „Жан Моне“ за европейска литература

Българският писател Георги Господинов е сред финалистите за европейската награда за литература „Жан Моне" за романа си „Градинарят и смъртта“, съобщава сайтът actu.fr, позовавайки се на организаторите на събитието. Преводът на френски е дело на Мари Врина-Николов, информира БТА.

Сред номинираните са още ирландският автор Джоузеф О’Конър с романа Les Fantômes de Rome („Призраците на Рим") и италианският писател Андреа Баяни с L’Anniversaire („Годишнината").

Наградата „Жан Моне“ се присъжда ежегодно от 1995 г. в рамките на фестивала „Литератури на Европа“ в Коняк и отличава европейски автори за произведения, написани или преведени на френски език през последната година.

Лауреатът на наградата ще бъде обявен на 21 ноември, а победителят ще наследи френския писател Паскал Киняр, отличен през 2025 г. за романа Trésor caché („Скрито съкровище“).

Сред предишните носители на приза са Антонио Табуки (1995 г.), Артуро Перес-Реверте (1997 г.), Клаудио Магрис (2009 г.), Амели Нотомб (2023г.), както и Анжел Вагенщайн през 2004 г. за „Сбогом, Шанхай", отбелязва официалният сайт на наградата „Жан Моне“.

Книгите на Георги Господинов са преведени на множество езици, сред които английски, немски, полски, нидерландски, хърватски, испански, норвежки, шведски, китайски, арабски и бразилски португалски.

На 23 май 2023 г. романът „Времеубежище“ на Георги Господинов, в превод на Анджела Родел, спечели международната награда „Букър“. Това е първият български автор и книга, отличени с тази награда, припомня изданието.