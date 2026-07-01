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Изкусно изработен тракийски нагръдник от желязо и сребро ще бъде показан в Царево (СНИМКИ)

Изкусно изработен тракийски нагръдник от желязо и сребро ще бъде показан в Царево (СНИМКИ)

1 Юли, 2026 13:31 562 2

  • нагръдник-
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  • музей-
  • тракийско злато

Нагръдникът е открит през 1995 г. в Цвяткова могила край Шипка

Изкусно изработен тракийски нагръдник от желязо и сребро ще бъде показан в Царево (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тракийски нагръдник, датиращ от IV в. пр.н.е., изработен от масивно желязо и сребро, покрит с богато орнаментирана позлата и открит през 1995 г. в Цвяткова могила край Шипка, ще бъде представен в Общинския исторически музей в Царево, съобщиха от общинската администрация, цитирани от БТА.

Експонатът ще бъде изложен през цялото лято и може да бъде видян до 7 септември. Нагръдникът е част от колекцията на Националния исторически музей и гостуването му в Царево е резултат от сътрудничеството между двете културни институции, допълват от пресцентъра на общината.

Нагръдникът е изработен от различни части. Основата е масивна желязна яка с луновидна форма, която покрива горната част на гърдите между раменете (отпред) и горната част на гърба (отзад). Той е част от защитно парадно въоръжение, а откриването му, заедно с множество други артефакти като копие, върхове на стрели, ножове, конски скелет, апликации от конска сбруя, сребърни фрагменти и елементи от украса на предмети, затвърждава предположенията, че са принадлежали на представител на тракийската аристокрация, живял през втората половина на IV в. пр.н.е.

Гостуването на експоната в Царево дава възможност на жителите и гостите на града да видят отблизо един от най-забележителните артефакти от колекцията на Националния исторически музей и е поредна стъпка в доброто сътрудничество между двете институции.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баро Киро

    2 6 Отговор
    Тракийски-га ма няма!

    13:37 01.07.2026

  • 2 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Това съкровище пренадлежи на Лили Иванова . Тя е пяла по тези земи

    14:03 01.07.2026