Съдията по делото за жестокото убийство в Пловдив: По тялото на жертвата нямало здраво място

Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от Окръжния съд в Пловдив. По думите му подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение.

От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен обем доказателства. Според съдията те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му на Младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20-годишния си професионален стаж.

Според събраните данни мъжът се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата открила жертвата - Георги Кузев, и започнала жестокия побой. По-късно към нея се присъединила и втората група.

След това започнали и издевателствата. Младежите първо унижавали Кузев на тема мъжко достойнство, казали му, че ще го кастрират на място, а със запалка опитали да горят едното му ухо.

След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали пепел от цигари в нея и ги гасили върху тялото му.

„Използвали дезодорант, за да пръскат раните му, шегувайки се, че ще го дезинфектират“, разказа съдия Петко Минев.

По време на нападението били използвани и два колана, с които мъжът бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се уплашили, че жертвата ще бъде убита. След това мъжът бил обърнат по корем и със същите два колана му е нанасян побой.

Нападателите го попитали дали има семейство. Той отговорил, че родителите му са поразени от мълния. Младежите се пошегували, че очевидно си търси жена, след което с кубинка го ударили в устата и му казали, че няма да си търси жена, а ще си търси зъбите.

Младежите носели и малък авариен чук. Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили апарата.

След проявата един от насилниците възкликнал, че това е първата им „акция“. По думите на съдията младежите се изживявали като „ловци на педофили“. Те извадили знаме със свастика и си направили снимка, която изглежда като семейна, на фона на тяхната първа агонизираща жертва. Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи.

Побоят и гаврите са продължили около час. Нападателите опитали да нарисуват и свастика на ръката на Кузев, но заради обилното кървене не успели.

След побоя заподозрените взели парите на жертвата и си тръгнали. По пътя си срещнали мъж, разхождал детето си, което е с аутизъм. То издавало нечленоразделни звуци. Групата минала покрай тях и започнала да „грухти“, след което младежите избухнали в смях. Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112.

След деянието групата отишла да яде дюнери, а след това купила голяма бутилка водка и енергийни напитки.

Разпитани са и хора от компанията на обвиняемите. Имало и такива, които отказали да бъдат част от нея, тъй като описвали младежите като хора, които пиели по пейките и се подигравали на хората.

Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от задържаните говорил за група, която се нарича „Куклукс клан 2013 Пловдив“.

„Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви“, коментира съдията.

В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата, навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За навършилите 16 години предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Момчетата ще са в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата – в затворническо общежитие към затвора в Сливен.

„Моят прочит на фактите говори за организирана нагласа да се накаже конкретният пострадал заради възприеманите в техните очи педофилски нагласи.Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. По цялото тяло на мъжа няма здраво място“, каза съдия Петко Минев“, заяви Минев.

Различни източници в ранния етап на производството казват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца.