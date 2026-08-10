Съдията по делото за жестокото убийство в Пловдив: По тялото на жертвата нямало здраво място

Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от Окръжния съд в Пловдив. По думите му подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение.
От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен обем доказателства. Според съдията те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му на Младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20-годишния си професионален стаж.
Според събраните данни мъжът се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата открила жертвата - Георги Кузев, и започнала жестокия побой. По-късно към нея се присъединила и втората група.
След това започнали и издевателствата. Младежите първо унижавали Кузев на тема мъжко достойнство, казали му, че ще го кастрират на място, а със запалка опитали да горят едното му ухо.
След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали пепел от цигари в нея и ги гасили върху тялото му.
„Използвали дезодорант, за да пръскат раните му, шегувайки се, че ще го дезинфектират“, разказа съдия Петко Минев.
По време на нападението били използвани и два колана, с които мъжът бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се уплашили, че жертвата ще бъде убита. След това мъжът бил обърнат по корем и със същите два колана му е нанасян побой.
Нападателите го попитали дали има семейство. Той отговорил, че родителите му са поразени от мълния. Младежите се пошегували, че очевидно си търси жена, след което с кубинка го ударили в устата и му казали, че няма да си търси жена, а ще си търси зъбите.
Младежите носели и малък авариен чук. Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили апарата.
След проявата един от насилниците възкликнал, че това е първата им „акция“. По думите на съдията младежите се изживявали като „ловци на педофили“. Те извадили знаме със свастика и си направили снимка, която изглежда като семейна, на фона на тяхната първа агонизираща жертва. Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи.
Побоят и гаврите са продължили около час. Нападателите опитали да нарисуват и свастика на ръката на Кузев, но заради обилното кървене не успели.
След побоя заподозрените взели парите на жертвата и си тръгнали. По пътя си срещнали мъж, разхождал детето си, което е с аутизъм. То издавало нечленоразделни звуци. Групата минала покрай тях и започнала да „грухти“, след което младежите избухнали в смях. Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112.
След деянието групата отишла да яде дюнери, а след това купила голяма бутилка водка и енергийни напитки.
Разпитани са и хора от компанията на обвиняемите. Имало и такива, които отказали да бъдат част от нея, тъй като описвали младежите като хора, които пиели по пейките и се подигравали на хората.
Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от задържаните говорил за група, която се нарича „Куклукс клан 2013 Пловдив“.
„Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви“, коментира съдията.
В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата, навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За навършилите 16 години предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Момчетата ще са в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата – в затворническо общежитие към затвора в Сливен.
„Моят прочит на фактите говори за организирана нагласа да се накаже конкретният пострадал заради възприеманите в техните очи педофилски нагласи.Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. По цялото тяло на мъжа няма здраво място“, каза съдия Петко Минев“, заяви Минев.
Различни източници в ранния етап на производството казват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 настояваме
Коментиран от #23, #27, #101
20:03 10.08.2026
2 Пиерлуиджи Колина
Когато избереш да не виждаш, това не те прави неутрален. Прави те съучастник.
Ако днес мълчиш пред лъжата, утре няма да има кой да каже твоята истина.
Защото мълчанието има цена. И тя не се плаща в пари.
Добрите хора от дълбоката мрежа не заплашват. Те просто помнят.
И когато дойде моментът, те не питат – знаят кой е бил срещу тях и кой дори не е посмял да се обади.
Но помни – в дълбоката мрежа има и ръце, които не просто помнят. Те действат.
Не за да наказват, а за да възстановят реда. Не с шум, а с точност.
Защото когато думите вече не стигат, идват действията. И те не питат за позволение.
Това не е заплаха. Това е обещание: светът не прощава на тези, които знаят, но мълчат.
Времето на изчакването свърши. Сега е време за избор. И за последствия.
Коментиран от #59, #81
20:04 10.08.2026
3 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #38
20:05 10.08.2026
4 1488
Коментиран от #10
20:07 10.08.2026
5 БеГемот
Коментиран от #13, #99
20:09 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Георги
20:10 10.08.2026
8 СЛАВА УКРАИНЕ
20:10 10.08.2026
9 ЦЯЛАТА СТРОГОСТ!
20:10 10.08.2026
10 Ром
До коментар #4 от "1488":Преди 40 г ..правех Зиг хайл на даскало ..едно будно момче ме нахока ..знаеш ли каза колко от хора са загинали заради Хитлер и колко много от твоите са изгорени в камерите ...бях селянче не знаех ...евала бате
Коментиран от #16, #24
20:11 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
20:13 10.08.2026
13 хмм
До коментар #5 от "БеГемот":За какво правосъдие говориш? Този съдия е разглеждал само мярката за неотклонение на "децата". Поставям децата в кавички, защото ако можеш да измъчваш и убиеш човек, независимо на каква възраст си, ти не си дете. Ти си убиец и насилник. И съвсем правилно съдията реши да говори публично, защото крайно време е правосъдието да има човешко лице, а не някакви повярвали в безпогрешността и безнаказаността си хора да вземат решения, които никой не разбира защо са взели.
20:14 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тука е така
Коментиран от #84
20:16 10.08.2026
16 1488
До коментар #10 от "Ром":ама аз не съм цигане
20:17 10.08.2026
17 Такава ли е
20:18 10.08.2026
18 Димо
20:19 10.08.2026
19 ШЕФА
20:19 10.08.2026
20 Вечния кръговрат на живота
Коментиран от #21, #102
20:22 10.08.2026
21 Налудник
До коментар #20 от "Вечния кръговрат на живота":Кога? За един кафяв от Банкя питам ..
20:23 10.08.2026
22 Българин
20:25 10.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ХиХи
До коментар #10 от "Ром":Преди 40 години 1986 щеха да та ядат в белене нищо че си бил на даскало
Коментиран от #31
20:25 10.08.2026
25 Хипотетично
Коментиран от #28, #34, #39
20:28 10.08.2026
26 Млади Копейки в действие
Коментиран от #32, #35
20:30 10.08.2026
27 повечето от тези
До коментар #1 от "настояваме":убийци са в елитни гимназии единия е англиската -другия от спорното
Коментиран от #77
20:31 10.08.2026
28 Ханвел
До коментар #25 от "Хипотетично":За такива изроди като тия престъпници и убийци, единствената справедлива присъда е смъртната, а родителите им да лежат доживот.
20:31 10.08.2026
29 Шок
20:31 10.08.2026
30 Тия, които
20:31 10.08.2026
31 Ром
До коментар #24 от "ХиХи":Така е но в пансионите минаваше
20:32 10.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 некоректно хитруване
Интимна среща на 35годишен с 15 годишна, понеже не се е изконсумирала, значи няма педофилски намерения. Доказателства за непедофилски намерения ще търси чрез характеристика на жертвата от кмета на града!? (скромен , не вкусва алкохол, чист като сълза, невинен като сякаш е 15годишен батко)
Коментиран от #40
20:37 10.08.2026
34 много ми е интересно ако беше
До коментар #25 от "Хипотетично":твой роднина бит до смърт и ритан гасени фазове по тялото и какво ли още не -нормално вероятно си близък до така наречените ловци на педофили или си същиябоклуккато тях
20:37 10.08.2026
35 Георги
До коментар #26 от "Млади Копейки в действие":викаш евро-петроханците с за пример?
20:40 10.08.2026
36 Община Пловдив
20:41 10.08.2026
37 Дзак
Коментиран от #75
20:41 10.08.2026
38 Помак
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Извинявай ,да питам таз г-жа Мария Загорова ли е дъщерята на Илия загоров мой познат от затвора който е...ше гория
20:43 10.08.2026
39 абе, да
До коментар #25 от "Хипотетично":Този съдия с голяма степен на вероятност няма да гледа делото по същество, че да говорим за предубеденост. А когато някой е гледал видеозаписи от случилото се не може да е предубеден, той е УБЕДЕН, защото е видял случилото се с очите си. Единствено експертиза, която доказва, че видеото не е истинско, би могло да разколебае това убеждение. Това обаче няма как да се случи, защото записите са снети от телефоните на убийците.
Коментиран от #62, #71
20:43 10.08.2026
40 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #33 от "некоректно хитруване":рано е да се каже но тези така наречени ловци на педофили неможачи в нормалния живот а специалната госпожа на 17 години с шарена коса от Стара Загора но по някакво стечение се намира в Пловдив-не учи ,не работи демек кърлеж който след година става на 18 год и е една завършена ут@айка в обществото .тези ли защитаваш смях .скоро някой от тях ще имат възможност да ловят педофили в някой затвор ще пада голям лов но жертвите ще са те
20:44 10.08.2026
41 Бай Ставри
20:44 10.08.2026
42 тези изродни кифли ще бъдат в
а мишоците не повече от 2 г
след споразумения и предсрочно за уж добро поведение
така е в тиквената държавица от 1990г и така ще бъде и при новите прогресисти
Коментиран от #50
20:44 10.08.2026
43 Облъчвали са ги в медиите
Коментиран от #46, #51, #64
20:44 10.08.2026
44 А случайно дали
20:48 10.08.2026
45 Истината
20:48 10.08.2026
46 аре ве смешно
До коментар #43 от "Облъчвали са ги в медиите":пак Русия ви е виновна за кражбите
беззаконието бездарието безхаберие корупция бедност измиращ болнав народ
а зарди такива наивни като теб дето преизбират тикви
Коментиран от #58
20:48 10.08.2026
47 Анонимен
Коментиран от #80
20:49 10.08.2026
48 Хатака
20:49 10.08.2026
49 Горски
20:50 10.08.2026
50 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #42 от "тези изродни кифли ще бъдат в":надявам се да имат някоя друга година в затвора -ще имат възможност да практикуват професията си ловци на педофили- ще е голям лова как се казваше сафари ха ха само че жертвите ще са те - в някое общежитие преди това ще ги отворят после без вазелин
20:50 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Мдаа
20:51 10.08.2026
53 Дам интересно
20:51 10.08.2026
54 Понечих
Цц , изглежда като едно голямо дете сред глутница вампири.
Ехх Жоре, що ти трябваше да идваш до Пловдив
20:51 10.08.2026
55 Азов, младежкия Азов
20:52 10.08.2026
56 Янко
20:53 10.08.2026
57 1234
20:54 10.08.2026
58 Да, ясно е че човеконенавистните орки
До коментар #46 от "аре ве смешно":само такова влияние могат да оказват.
20:55 10.08.2026
59 Кои човек е добър?
До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":И кои са добрите хора? Може ли заплахата за саморазправа да е характеристика на добър човек?
Какво помнят добрите хора и срещу кого и как ще действат?
Ти кого заплашваш?
Коментиран от #74
20:56 10.08.2026
60 Садистите са били
Коментиран от #70
20:57 10.08.2026
61 Абе
20:59 10.08.2026
62 Георги
До коментар #39 от "абе, да":по принцип си прав, но в момента, този съдия буквално настройва народа срещу неосъдени деца без те да имат възможност да се защитят. Дали са виновни - очевидно, дали заслужават затвор - със сигурност, дали съдия гледаш дело им за неотклонение трябва да настройва народа срещу непълнолетни с изявления си - в никакъв случай.
21:01 10.08.2026
63 Факт
21:01 10.08.2026
64 Смотлйоо
До коментар #43 от "Облъчвали са ги в медиите":В Русия такива дирекно за Сибир заминават.
21:02 10.08.2026
65 анонимен
21:06 10.08.2026
66 на Младежкият хълм
Коментиран от #67
21:07 10.08.2026
67 Верно ли бре
До коментар #66 от "на Младежкият хълм":Издуханяк?
21:09 10.08.2026
68 справедлив българин
21:10 10.08.2026
69 Ффф
21:10 10.08.2026
70 Хахахаха
До коментар #60 от "Садистите са били":ПИЙ СА ХАПОВЕТЕ
СКАПАН РУСОТЪПАК.
21:10 10.08.2026
71 Хипотетично
До коментар #39 от "абе, да":При произнасяне на осъдителна присъда съдията е задължен да го отсъди по УБЕДЕНОСТ от доказателствата ПРИ разглеждане на делото, след преценка на фактите на ДВЕТЕ страни по делото, а не предварително.
Предварително присъди произнасят коментиращите, а не и съдиите. За да не се опорочава справедливата присъда , трябва да се спазват процедурите.
Коментиран от #86, #90, #96
21:11 10.08.2026
72 Опа
Коментиран от #82
21:12 10.08.2026
73 НИЩО МУ НЯМА
КАЗУСЪТ ОНЗ НАЧАЛНИК на
КОАЛИЦИЯ сианийе...🗣
А И ОНЕЗ ДЕТО ПРОРОКУВАТ ПО ТВ
„АМА УТРЕ ТОВА МОЖЕ ДА
СА ВАШИТЕ ДЕЦА.”...🗣
21:13 10.08.2026
74 Роберто Карлош
До коментар #59 от "Кои човек е добър?":Кой пита..?
21:13 10.08.2026
75 Анонимен
До коментар #37 от "Дзак":А Някои са мечтали да работят за мутрите!
21:16 10.08.2026
76 въжета
21:21 10.08.2026
77 в "елитните" гимназии
До коментар #27 от "повечето от тези":и бавноразвиващи ли вземат?
21:23 10.08.2026
78 е затова не трябва да има пейки
21:25 10.08.2026
79 Пловдив
21:27 10.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Специалист
До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":Браво много на място казано.Не всеки ще го разбере.
21:29 10.08.2026
82 да се хвърлят
До коментар #72 от "Опа":на прасетата тея долни псета и родителите им!
21:30 10.08.2026
83 Специалист
21:37 10.08.2026
84 Анонимен
До коментар #15 от "Тука е така":Тук е така,защото има такива като теб,пишещи подобни глупости.Гаква е връзката между Русия и тези престъпници.В цяла Европа има неонацисти ,които се държат по същия начин.Когато бяхме в онова време ,милицията поддържаше реда ,училището и родителите бяха на мястото си и подобни неща нямаше,хората не бяха чували за подобни жестокости.Сега нали почивате всичко от американците и се превърнахме в държава с потресаваща престъпност,хората вече не си помагат,а са зле настроени един срещу друг.Това е вашето време русофоби.
21:38 10.08.2026
85 Бърза процедура
21:49 10.08.2026
86 какво не разбра
До коментар #71 от "Хипотетично":В случая съдията не произнася присъда, а определение с което определя мярка за неотклонение докато продължава досъдебното производство. На този етап обвинителният акт не е внесен в съда, че той да се произнася по въпроса за вината. А вината в случая е докана от видеозаписите и от признанията на участниците.
21:51 10.08.2026
87 Росомаха
21:51 10.08.2026
88 Мнение
Коментиран от #100
21:53 10.08.2026
89 геноцид на руслямците
Коментиран от #91, #92
21:56 10.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 змерт
До коментар #89 от "геноцид на руслямците":на кумунизма!!!
22:00 10.08.2026
92 Ото фон Шмайзер
До коментар #89 от "геноцид на руслямците":Първо да ми лъснеш дулото, пък после можеш да си поиграеш.
22:01 10.08.2026
93 Роза
22:14 10.08.2026
94 тази история
22:16 10.08.2026
95 ПРЕДЛАГАМ
22:20 10.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 При групово убийство
До коментар #88 от "Мнение":Когато престъплението е извършено от група хора, се прилагат правилата за съучастие по чл. 20 от Наказателния кодекс.
- Извършители: Лицата, които участват в самото умъртвяване.
- Подбудители: Лицата, които умишлено са склонили другиго да извърши убийството.
- Помагачи: Лицата, които умишлено са улеснили извършването му чрез съвети, проучване, набавяне на оръжие и др.
- Наказание: Всички съучастници отговарят пред закона, като наказанието се определя съобразно характера и степента на тяхното конкретно участие.
23:21 10.08.2026
101 До настояваме
До коментар #1 от "настояваме":За да се предотврятят в бъдеще подобни ситуации.
Настояваме да научим каква отговорност за непълнолетните носят родителите и как ще я понесат в този случай. Още имало ли е история с предишни прояви, сезирани институтиции и как са реагирали. Тези непълнолетни не са станали садисти за един час. Те са изградени с години.
23:32 10.08.2026
102 и я обясни
До коментар #20 от "Вечния кръговрат на живота":какво лошо е направил човека че са го убили така зверски???
00:52 11.08.2026
103 Бай Тошо
Така щеше да е по мое време, ама ме свалихте, че нещо ви малееха бананите.
01:28 11.08.2026