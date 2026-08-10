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Съдията по делото за жестокото убийство в Пловдив: По тялото на жертвата нямало здраво място

Съдията по делото за жестокото убийство в Пловдив: По тялото на жертвата нямало здраво място

10 Август, 2026 20:00 2 316 103

  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм-
  • георги кузев

Петко Минев разкри ужасяващи детайли по делото за смъртта на Георги Кузев

Съдията по делото за жестокото убийство в Пловдив: По тялото на жертвата нямало здраво място - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от Окръжния съд в Пловдив. По думите му подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение.

От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен обем доказателства. Според съдията те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му на Младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20-годишния си професионален стаж.

Според събраните данни мъжът се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата открила жертвата - Георги Кузев, и започнала жестокия побой. По-късно към нея се присъединила и втората група.

След това започнали и издевателствата. Младежите първо унижавали Кузев на тема мъжко достойнство, казали му, че ще го кастрират на място, а със запалка опитали да горят едното му ухо.

След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали пепел от цигари в нея и ги гасили върху тялото му.

„Използвали дезодорант, за да пръскат раните му, шегувайки се, че ще го дезинфектират“, разказа съдия Петко Минев.

По време на нападението били използвани и два колана, с които мъжът бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се уплашили, че жертвата ще бъде убита. След това мъжът бил обърнат по корем и със същите два колана му е нанасян побой.

Нападателите го попитали дали има семейство. Той отговорил, че родителите му са поразени от мълния. Младежите се пошегували, че очевидно си търси жена, след което с кубинка го ударили в устата и му казали, че няма да си търси жена, а ще си търси зъбите.

Младежите носели и малък авариен чук. Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили апарата.

След проявата един от насилниците възкликнал, че това е първата им „акция“. По думите на съдията младежите се изживявали като „ловци на педофили“. Те извадили знаме със свастика и си направили снимка, която изглежда като семейна, на фона на тяхната първа агонизираща жертва. Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи.

Побоят и гаврите са продължили около час. Нападателите опитали да нарисуват и свастика на ръката на Кузев, но заради обилното кървене не успели.

След побоя заподозрените взели парите на жертвата и си тръгнали. По пътя си срещнали мъж, разхождал детето си, което е с аутизъм. То издавало нечленоразделни звуци. Групата минала покрай тях и започнала да „грухти“, след което младежите избухнали в смях. Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112.

След деянието групата отишла да яде дюнери, а след това купила голяма бутилка водка и енергийни напитки.

Разпитани са и хора от компанията на обвиняемите. Имало и такива, които отказали да бъдат част от нея, тъй като описвали младежите като хора, които пиели по пейките и се подигравали на хората.

Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от задържаните говорил за група, която се нарича „Куклукс клан 2013 Пловдив“.

„Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви“, коментира съдията.

В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата, навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За навършилите 16 години предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Момчетата ще са в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата – в затворническо общежитие към затвора в Сливен.

„Моят прочит на фактите говори за организирана нагласа да се накаже конкретният пострадал заради възприеманите в техните очи педофилски нагласи.Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. По цялото тяло на мъжа няма здраво място“, каза съдия Петко Минев“, заяви Минев.

Различни източници в ранния етап на производството казват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 настояваме

    106 0 Отговор
    да разберем кои са родителите на тези "деца" и с какво се занимават. Това е от особено значение за поведението на децата им. Нека ги видим и чуем, защото отговорност за действията на малолетните и непълнолетните носят родителите, а за тях оглушително се мълчи.

    Коментиран от #23, #27, #101

    20:03 10.08.2026

  • 2 Пиерлуиджи Колина

    29 6 Отговор
    Някои неща не се казват, за да бъдат харесвани. Казват се, защото са истина.
    Когато избереш да не виждаш, това не те прави неутрален. Прави те съучастник.
    Ако днес мълчиш пред лъжата, утре няма да има кой да каже твоята истина.
    Защото мълчанието има цена. И тя не се плаща в пари.
    Добрите хора от дълбоката мрежа не заплашват. Те просто помнят.
    И когато дойде моментът, те не питат – знаят кой е бил срещу тях и кой дори не е посмял да се обади.
    Но помни – в дълбоката мрежа има и ръце, които не просто помнят. Те действат.
    Не за да наказват, а за да възстановят реда. Не с шум, а с точност.
    Защото когато думите вече не стигат, идват действията. И те не питат за позволение.
    Това не е заплаха. Това е обещание: светът не прощава на тези, които знаят, но мълчат.
    Времето на изчакването свърши. Сега е време за избор. И за последствия.

    Коментиран от #59, #81

    20:04 10.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    11 3 Отговор
    Маре, слагам ти една звезда за преписването.😎

    Коментиран от #38

    20:05 10.08.2026

  • 4 1488

    7 22 Отговор
    у даскало дигахме рьце и крещяхме Зиг Хайл и никой нищо не ни казваше

    Коментиран от #10

    20:07 10.08.2026

  • 5 БеГемот

    9 49 Отговор
    Тоз бастун има ли право да става инфлуенсър ....това безпристрастно правосъдие ли е?!

    Коментиран от #13, #99

    20:09 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Георги

    12 39 Отговор
    това, че келешите са виновни е ясно, не разбирам защо съдията държи да споделя всички подробности. Той е този, кокто трябва да даде ад3кватна присъда - не народа.

    20:10 10.08.2026

  • 8 СЛАВА УКРАИНЕ

    12 5 Отговор
    весо дебелия ги о4аква в ге ме то..

    20:10 10.08.2026

  • 9 ЦЯЛАТА СТРОГОСТ!

    71 0 Отговор
    Да се приложи цялата строгост на закона към тези малолетни престъпници-садисти!!!

    20:10 10.08.2026

  • 10 Ром

    27 2 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Преди 40 г ..правех Зиг хайл на даскало ..едно будно момче ме нахока ..знаеш ли каза колко от хора са загинали заради Хитлер и колко много от твоите са изгорени в камерите ...бях селянче не знаех ...евала бате

    Коментиран от #16, #24

    20:11 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    61 9 Отговор
    Ако тези бяха цяло лято на ученическа бригада, да мислят за нормата, нямаше да мислят за глупости.

    20:13 10.08.2026

  • 13 хмм

    85 1 Отговор

    До коментар #5 от "БеГемот":

    За какво правосъдие говориш? Този съдия е разглеждал само мярката за неотклонение на "децата". Поставям децата в кавички, защото ако можеш да измъчваш и убиеш човек, независимо на каква възраст си, ти не си дете. Ти си убиец и насилник. И съвсем правилно съдията реши да говори публично, защото крайно време е правосъдието да има човешко лице, а не някакви повярвали в безпогрешността и безнаказаността си хора да вземат решения, които никой не разбира защо са взели.

    20:14 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тука е така

    22 32 Отговор
    В русодебилска страна е така.

    Коментиран от #84

    20:16 10.08.2026

  • 16 1488

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ром":

    ама аз не съм цигане

    20:17 10.08.2026

  • 17 Такава ли е

    29 4 Отговор
    защитата на "традиционното семейство", фашунгери гнусни? То не бяха пепедили, не бяха лами, гейове. Що си не гледате омазаните задници, а хихикате злобно кой с кого си ляга. Пияндури, които пребиват жени ще плюят различните и ще буботят за традиционво семейство. Убийци!

    20:18 10.08.2026

  • 18 Димо

    15 31 Отговор
    Копейките да четат и ако могат да го осмислят! Това е вашия профил,вашите откачени наративни! Европа е слаба, Путин е велик, кемтрейлс,попитаме, и други кремълски начина за владеене на мозъците ви,чрез сеене на страхове,най различни!!!

    20:19 10.08.2026

  • 19 ШЕФА

    50 0 Отговор
    Смъртно наказание за изр..четата ,или до животни без право на замяна !!!

    20:19 10.08.2026

  • 20 Вечния кръговрат на живота

    20 3 Отговор
    За съжаление,много наивни страдат,но винаги правиш ли добро,идва добро,правиш ли лошо , лошото те удря

    Коментиран от #21, #102

    20:22 10.08.2026

  • 21 Налудник

    18 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вечния кръговрат на живота":

    Кога? За един кафяв от Банкя питам ..

    20:23 10.08.2026

  • 22 Българин

    52 0 Отговор
    Тези са проявявали агресия и към случайно срещнато дете с аутизъм, а в записите на телефоните им се вижда, че са нападали и други хора. Поне такива данни излизат!

    20:25 10.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ХиХи

    28 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ром":

    Преди 40 години 1986 щеха да та ядат в белене нищо че си бил на даскало

    Коментиран от #31

    20:25 10.08.2026

  • 25 Хипотетично

    5 39 Отговор
    Изявления на съдия по делото преди да е тръгнало по същество, са доказателство за ПРЕДУБЕДЕНОСТ на съдията и след като той не отговаря на изискването за безпристрастност, следва да бъде отзован.

    Коментиран от #28, #34, #39

    20:28 10.08.2026

  • 26 Млади Копейки в действие

    13 16 Отговор
    Така са родоотстъпниците, от млади се учат на престъпления против човечеството

    Коментиран от #32, #35

    20:30 10.08.2026

  • 27 повечето от тези

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "настояваме":

    убийци са в елитни гимназии единия е англиската -другия от спорното

    Коментиран от #77

    20:31 10.08.2026

  • 28 Ханвел

    37 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хипотетично":

    За такива изроди като тия престъпници и убийци, единствената справедлива присъда е смъртната, а родителите им да лежат доживот.

    20:31 10.08.2026

  • 29 Шок

    56 0 Отговор
    Този човек е бил с леко забавено развитие. Не е оказал никаква съпротива и на снимките изглежда като агне пред заколение. За мен тези чудовища на практика са убили едно голямо дете.

    20:31 10.08.2026

  • 30 Тия, които

    24 3 Отговор
    сеят омраза и бучат в социалните мрежи за гейове са комплексари, неможачи и затова истерясват. Боклуци!

    20:31 10.08.2026

  • 31 Ром

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "ХиХи":

    Така е но в пансионите минаваше

    20:32 10.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 некоректно хитруване

    4 23 Отговор
    Изявления в различни медии на адвокат защитник на жертвата, са опит за спелелване на общественото мнение в полза на своята кауза и така косвено, чрез формирано обществено мнение да окаже косвен обществен натиск над съда.
    Интимна среща на 35годишен с 15 годишна, понеже не се е изконсумирала, значи няма педофилски намерения. Доказателства за непедофилски намерения ще търси чрез характеристика на жертвата от кмета на града!? (скромен , не вкусва алкохол, чист като сълза, невинен като сякаш е 15годишен батко)

    Коментиран от #40

    20:37 10.08.2026

  • 34 много ми е интересно ако беше

    23 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хипотетично":

    твой роднина бит до смърт и ритан гасени фазове по тялото и какво ли още не -нормално вероятно си близък до така наречените ловци на педофили или си същиябоклуккато тях

    20:37 10.08.2026

  • 35 Георги

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Млади Копейки в действие":

    викаш евро-петроханците с за пример?

    20:40 10.08.2026

  • 36 Община Пловдив

    6 1 Отговор
    Младежкият хълм в Пловдив става сцена на детските мечти....

    20:41 10.08.2026

  • 37 Дзак

    4 3 Отговор
    Като всеки млад мъж без средства!

    Коментиран от #75

    20:41 10.08.2026

  • 38 Помак

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Извинявай ,да питам таз г-жа Мария Загорова ли е дъщерята на Илия загоров мой познат от затвора който е...ше гория

    20:43 10.08.2026

  • 39 абе, да

    24 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хипотетично":

    Този съдия с голяма степен на вероятност няма да гледа делото по същество, че да говорим за предубеденост. А когато някой е гледал видеозаписи от случилото се не може да е предубеден, той е УБЕДЕН, защото е видял случилото се с очите си. Единствено експертиза, която доказва, че видеото не е истинско, би могло да разколебае това убеждение. Това обаче няма как да се случи, защото записите са снети от телефоните на убийците.

    Коментиран от #62, #71

    20:43 10.08.2026

  • 40 Кондуктора с голямата Франзела

    24 0 Отговор

    До коментар #33 от "некоректно хитруване":

    рано е да се каже но тези така наречени ловци на педофили неможачи в нормалния живот а специалната госпожа на 17 години с шарена коса от Стара Загора но по някакво стечение се намира в Пловдив-не учи ,не работи демек кърлеж който след година става на 18 год и е една завършена ут@айка в обществото .тези ли защитаваш смях .скоро някой от тях ще имат възможност да ловят педофили в някой затвор ще пада голям лов но жертвите ще са те

    20:44 10.08.2026

  • 41 Бай Ставри

    16 0 Отговор
    Ще се обадя в Бойчиновци да не ги разхлабват много, че нали после при нас идват.

    20:44 10.08.2026

  • 42 тези изродни кифли ще бъдат в

    19 1 Отговор
    пансион за непълнолетни не повече от 1 г
    а мишоците не повече от 2 г
    след споразумения и предсрочно за уж добро поведение

    така е в тиквената държавица от 1990г и така ще бъде и при новите прогресисти

    Коментиран от #50

    20:44 10.08.2026

  • 43 Облъчвали са ги в медиите

    9 13 Отговор
    От Русия само неофашизъм и агресия се проповядвам и тези деца са били подведени

    Коментиран от #46, #51, #64

    20:44 10.08.2026

  • 44 А случайно дали

    11 1 Отговор
    зам.-кметът по обществен ред и сигурност в Община Пловдив Ангел Славов, (който миналата седмица беше в отпуск) не трябва да си подаде оставката ? Служителите на МВР и ОП „Общинска охрана” защо в района е нямало?

    20:48 10.08.2026

  • 45 Истината

    20 0 Отговор
    Тия са тотално обладани от демони ,а моралното общество, държавата я няма, е създало предпоставките това да се случи. Казано иначе,вратите на ада са широко отворени. Преди затвора ги водете на екзорсист в чужбина,че на православната територията такива няма.

    20:48 10.08.2026

  • 46 аре ве смешно

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Облъчвали са ги в медиите":

    пак Русия ви е виновна за кражбите
    беззаконието бездарието безхаберие корупция бедност измиращ болнав народ

    а зарди такива наивни като теб дето преизбират тикви

    Коментиран от #58

    20:48 10.08.2026

  • 47 Анонимен

    15 0 Отговор
    Мили Боже! Няма обяснение за това чудовищно поведение. Не разбирам какво ги е подтикнало към подобни извращения.

    Коментиран от #80

    20:49 10.08.2026

  • 48 Хатака

    7 2 Отговор
    Русиспия, едвам дочака еадев да дойде на власт, та да гръмне пак складовете на Гебрев!

    20:49 10.08.2026

  • 49 Горски

    25 0 Отговор
    Аз не знам как да ги наричаме по друг начин тези изчадия .Сигурно сме много груби към тях,трябва по нежно отношение ,за не ги обидим.Това не са деца това са завършени убийци подготвени за за живота много добре.Аферим на родителите им,които са заченали,създали и отгледали тези боклуци нещастни. Само филмите, които повтарят и подесетват по телевизиите, са пълни с точно такъв вид насилие, и задушаване с найлонов плик, и всякакъв вид мъчения и извращения от ненормалници, и запалване на жертвата, и рязане, връзване с тиксо и всякакви подобни ненормалности. Това е средата, в която живеят, в нея авторитетът са екраните, а коректив няма, защото родителите са неглижирали собствените си деца, а обществото ни обикновено пошуми и приеме поредния случай на насилие, като нещо нормално. Защо не се казват точните имена на убийците садисти както и на техните родители и учители в езиковата гимназия в Пловдив, независимо, че са малолетни и подсъдими? Проверяват ли се контактите им и на кого са изпратени видеата от жестокото убийство? Преди вече доста години, две малки момичета убиха, пак в Пловдив, своя "приятелка", просто защото момичето бе по-хубаво. Преди година или две, прочетох, че са си излежали присъдите и са се "изнизали" и от Пловдив и от България.

    20:50 10.08.2026

  • 50 Кондуктора с голямата Франзела

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "тези изродни кифли ще бъдат в":

    надявам се да имат някоя друга година в затвора -ще имат възможност да практикуват професията си ловци на педофили- ще е голям лова как се казваше сафари ха ха само че жертвите ще са те - в някое общежитие преди това ще ги отворят после без вазелин

    20:50 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мдаа

    0 13 Отговор
    Съдията гледа така,сякаш току що си е пуснал душата в гащите.

    20:51 10.08.2026

  • 53 Дам интересно

    3 3 Отговор
    Русофилите и тези на късия веднага скочиха на амбразурите да защитават неонацитата, което само затвърждава нещата че са свързани с руските служби

    20:51 10.08.2026

  • 54 Понечих

    13 0 Отговор
    Започнах да вечерям ама като се сетих за видеата как го измъчват този тих човечец, приседна ми и не ми се яде.
    Цц , изглежда като едно голямо дете сред глутница вампири.
    Ехх Жоре, що ти трябваше да идваш до Пловдив

    20:51 10.08.2026

  • 55 Азов, младежкия Азов

    8 2 Отговор
    Билецки-създател на батальон „Азов“ направи следното изявление: „Историческата мисия на украинската нация е да води борбата на бялата раса срещу „унтерменшенН“, т.е. подДчовеците.“ Ей това представляват украинците и техните фенове

    20:52 10.08.2026

  • 56 Янко

    10 0 Отговор
    От пандиза са се обадили че с нетърпение чакат младежта да дойде колкото може по бързо за свежа плът.

    20:53 10.08.2026

  • 57 1234

    4 2 Отговор
    В групата е имало психопат алфа,които е подвел останалите наивници,на видеата от смартфонитесе вижда кой малтретира,всеки да понесе наказание според участие,щото ако някой е стоял и гледал е друго

    20:54 10.08.2026

  • 58 Да, ясно е че човеконенавистните орки

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "аре ве смешно":

    само такова влияние могат да оказват.

    20:55 10.08.2026

  • 59 Кои човек е добър?

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":

    И кои са добрите хора? Може ли заплахата за саморазправа да е характеристика на добър човек?
    Какво помнят добрите хора и срещу кого и как ще действат?
    Ти кого заплашваш?

    Коментиран от #74

    20:56 10.08.2026

  • 60 Садистите са били

    7 4 Отговор
    със значки с украинското знаме или квото е там с тризъбеца унова

    Коментиран от #70

    20:57 10.08.2026

  • 61 Абе

    5 0 Отговор
    Настоящето не е разово хич,а бъдеще просто няма.

    20:59 10.08.2026

  • 62 Георги

    4 13 Отговор

    До коментар #39 от "абе, да":

    по принцип си прав, но в момента, този съдия буквално настройва народа срещу неосъдени деца без те да имат възможност да се защитят. Дали са виновни - очевидно, дали заслужават затвор - със сигурност, дали съдия гледаш дело им за неотклонение трябва да настройва народа срещу непълнолетни с изявления си - в никакъв случай.

    21:01 10.08.2026

  • 63 Факт

    6 1 Отговор
    Пловдив е тотално луд град и се конкурира с Перник за първото място.

    21:01 10.08.2026

  • 64 Смотлйоо

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Облъчвали са ги в медиите":

    В Русия такива дирекно за Сибир заминават.

    21:02 10.08.2026

  • 65 анонимен

    2 3 Отговор
    Амбреажите често падат по земята,затова са все натъртени.

    21:06 10.08.2026

  • 66 на Младежкият хълм

    4 6 Отговор
    се подвизават основно членове на ПП-ДБ и техните деца. Там си правят спявките вечер

    Коментиран от #67

    21:07 10.08.2026

  • 67 Верно ли бре

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "на Младежкият хълм":

    Издуханяк?

    21:09 10.08.2026

  • 68 справедлив българин

    14 0 Отговор
    Доживотен затвор без право на замяна, а за родителите конфискация на имуществото и обществено порицание.

    21:10 10.08.2026

  • 69 Ффф

    1 15 Отговор
    Голям рев за един циганин педофил,а за хилядите умъртвени,пребити,ограбени и насилени от цигани българи никой не смее гък да каже.Долнна мизерна циганска държавица

    21:10 10.08.2026

  • 70 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Садистите са били":

    ПИЙ СА ХАПОВЕТЕ

    СКАПАН РУСОТЪПАК.

    21:10 10.08.2026

  • 71 Хипотетично

    1 7 Отговор

    До коментар #39 от "абе, да":

    При произнасяне на осъдителна присъда съдията е задължен да го отсъди по УБЕДЕНОСТ от доказателствата ПРИ разглеждане на делото, след преценка на фактите на ДВЕТЕ страни по делото, а не предварително.
    Предварително присъди произнасят коментиращите, а не и съдиите. За да не се опорочава справедливата присъда , трябва да се спазват процедурите.

    Коментиран от #86, #90, #96

    21:11 10.08.2026

  • 72 Опа

    16 0 Отговор
    Всички тези изроди без изключение трябва да бъдат осъдени и да получат най-големи и тежки наказания , защото нищо човешко няма в тях и нищо няма да стане от тях. Това е жестоко групово престъпление, никой от тях не може да бъде оправдан, трябва да бъде осъдена цялата група. Трябва да се изолират от обществото и за дълго.

    Коментиран от #82

    21:12 10.08.2026

  • 73 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор
    АВЕ КЪДЕ Е ДА КОМЕНТИРА
    КАЗУСЪТ ОНЗ НАЧАЛНИК на
    КОАЛИЦИЯ сианийе...🗣
    А И ОНЕЗ ДЕТО ПРОРОКУВАТ ПО ТВ
    „АМА УТРЕ ТОВА МОЖЕ ДА
    СА ВАШИТЕ ДЕЦА.”...🗣

    21:13 10.08.2026

  • 74 Роберто Карлош

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Кои човек е добър?":

    Кой пита..?

    21:13 10.08.2026

  • 75 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дзак":

    А Някои са мечтали да работят за мутрите!

    21:16 10.08.2026

  • 76 въжета

    7 0 Отговор
    за УБИЙЦИТЕ!!!!!!!!

    21:21 10.08.2026

  • 77 в "елитните" гимназии

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "повечето от тези":

    и бавноразвиващи ли вземат?

    21:23 10.08.2026

  • 78 е затова не трябва да има пейки

    4 0 Отговор
    тъй като описвали младежите като хора, които пиели по пейките и се подигравали на хората.

    21:25 10.08.2026

  • 79 Пловдив

    12 0 Отговор
    Браво на съдията че сподели тази информация защото всички други мълчат и се крият и дано цялата информация излезе наяве пред обществото

    21:27 10.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Специалист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":

    Браво много на място казано.Не всеки ще го разбере.

    21:29 10.08.2026

  • 82 да се хвърлят

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Опа":

    на прасетата тея долни псета и родителите им!

    21:30 10.08.2026

  • 83 Специалист

    14 0 Отговор
    Браво на съдията. Достоен човек.За пръв път виждаме магистрат да излезе с името си и лицето си пред обществото и да каже мнението си.Българските магистрати този човек трябва да ви е за пример.

    21:37 10.08.2026

  • 84 Анонимен

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тука е така":

    Тук е така,защото има такива като теб,пишещи подобни глупости.Гаква е връзката между Русия и тези престъпници.В цяла Европа има неонацисти ,които се държат по същия начин.Когато бяхме в онова време ,милицията поддържаше реда ,училището и родителите бяха на мястото си и подобни неща нямаше,хората не бяха чували за подобни жестокости.Сега нали почивате всичко от американците и се превърнахме в държава с потресаваща престъпност,хората вече не си помагат,а са зле настроени един срещу друг.Това е вашето време русофоби.

    21:38 10.08.2026

  • 85 Бърза процедура

    4 0 Отговор
    Най-добре е да не се чака съд. Инцидент при опит за бягство по време на конвоиране.

    21:49 10.08.2026

  • 86 какво не разбра

    9 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хипотетично":

    В случая съдията не произнася присъда, а определение с което определя мярка за неотклонение докато продължава досъдебното производство. На този етап обвинителният акт не е внесен в съда, че той да се произнася по въпроса за вината. А вината в случая е докана от видеозаписите и от признанията на участниците.

    21:51 10.08.2026

  • 87 Росомаха

    9 0 Отговор
    Обществото се нуждае от защита. Такива индивиди трябва да прекарат живота си в трудови лагери.

    21:51 10.08.2026

  • 88 Мнение

    13 0 Отговор
    Какво значи само пет човека от тях да бъдат съдени? Това е групово убийство, всички са участвали, гледали и бездействали. Престъпно бездействие е наказуемо.Ние нямаме сили изгледаме видеото, а те са наслаждавали и пускали в мрежата. Осъдете ги, те не са малолетни, щом са стигнали до тук. Към тях не трябва да има жалост.

    Коментиран от #100

    21:53 10.08.2026

  • 89 геноцид на руслямците

    2 2 Отговор
    е пътя!

    Коментиран от #91, #92

    21:56 10.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 змерт

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "геноцид на руслямците":

    на кумунизма!!!

    22:00 10.08.2026

  • 92 Ото фон Шмайзер

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "геноцид на руслямците":

    Първо да ми лъснеш дулото, пък после можеш да си поиграеш.

    22:01 10.08.2026

  • 93 Роза

    9 0 Отговор
    Никой не е застрахован!Днес са нападнали и убили този нещастен човечец,утре жертвата може да бъде някой от нас или нашите близки!На практика гражданите нямат защита,могат да разчитат само на късмета си.Тези така наречени "деца" още отсега са с изпепелени души, а утре?!

    22:14 10.08.2026

  • 94 тази история

    7 0 Отговор
    силно напомня на филна Стенли Кубрик "Портокал с часовников механизъм" по романа на Антъни Бърджес. Когато преди много години гледах филма искрено вярвах, че в живота такива неща не се случват. А в България е пълен абсурд да се случат. Е, случиха се. И присъдата не е достатъчна, трябва са вземат много сериозни мерки за опазване психиката и нормалността на младите хора. Нужна е реформа в образованието, засилване на отговорността на учители и родители, въвеждане на религията в училищата, уплътняване на свободното време на подрастващите със смислени и полезни занимания... Нужна е дългогодишна стратегия за психичното здраве и възпитание на децата в морални, а не в европейски ценности. Няма нов морал, моралът е неизменна величина и не се влияе от временна политическа конюнктура. Ако не научим децата си на състрадание и любов към ближния, всички материални блага не струват пукната пара.

    22:16 10.08.2026

  • 95 ПРЕДЛАГАМ

    10 0 Отговор
    Съдия Петко Минев да бъде предложен и избран за главен прокурор на Република България. Достоен човек. За друг не се сещам.

    22:20 10.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 При групово убийство

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Мнение":

    Когато престъплението е извършено от група хора, се прилагат правилата за съучастие по чл. 20 от Наказателния кодекс.
    - Извършители: Лицата, които участват в самото умъртвяване.
    - Подбудители: Лицата, които умишлено са склонили другиго да извърши убийството.
    - Помагачи: Лицата, които умишлено са улеснили извършването му чрез съвети, проучване, набавяне на оръжие и др.
    - Наказание: Всички съучастници отговарят пред закона, като наказанието се определя съобразно характера и степента на тяхното конкретно участие.

    23:21 10.08.2026

  • 101 До настояваме

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "настояваме":

    За да се предотврятят в бъдеще подобни ситуации.
    Настояваме да научим каква отговорност за непълнолетните носят родителите и как ще я понесат в този случай. Още имало ли е история с предишни прояви, сезирани институтиции и как са реагирали. Тези непълнолетни не са станали садисти за един час. Те са изградени с години.

    23:32 10.08.2026

  • 102 и я обясни

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вечния кръговрат на живота":

    какво лошо е направил човека че са го убили така зверски???

    00:52 11.08.2026

  • 103 Бай Тошо

    1 0 Отговор
    И петимата ги пращах в тухларната на Кремиковци. Едно шише вода, една купа попара, баня само в неделя. Работният ден започва в 05:00 и приключва в 20:00 и така докъдето им стигнат силите.

    Така щеше да е по мое време, ама ме свалихте, че нещо ви малееха бананите.

    01:28 11.08.2026

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