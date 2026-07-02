Фестивално лято: Джаз, кино под звездите и улична магия превземат България на 2 юли

С настъпването на истинските летни горещини културният живот в България се пренася изцяло на открито.

Четвъртък, 2 юли, се очертава като една от най-наситените дати в летния календар, като дава официален старт на няколко емблематични фестивала в страната.

София става джаз и циркова арена

Столицата посреща петнадесетото, юбилейно издание на международния фестивал A to JazZ 2026 в Южен парк II. Програмата в четвъртък започва точно в 18:00 ч. с престижната платформа World Music Showcase. На основната сцена феновете ще могат да чуят разнообразни международни проекти като Uma Ranganathan, Nubras Ensemble и Cristina Clara, а по-късно вечерта джаз маратонът ще се пренесе в регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“. Фестивалът залага и на силен екологичен модел с използване на зелена енергия, което ще спести над 15 тона въглеродни емисии.

Паралелно с това в София е и финалният ден на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest, който трансформира градското пространство в сцена за магия, съвременен цирк и пищни карнавални дефилета. В морската ни столица Варна пък продължават проявите на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, където програмата на БНР ще предава директно концерта на Врачанския симфоничен оркестър.

Кино премиери край морето и в планината

За почитателите на седмото изкуство 2 юли предлага изключително вълнуващи заглавия. Край морето започва петото издание на „Свети Влас филм фест“. Програмата в амфитеатър „Арена“ се открива с две прожекции – емоционалната драма „Преди да забравя“ на Станислав Дончев от 17:00 ч. и най-новия филм на Стефан Командарев „Made in E.U.“ от 20:00 ч..

В същия ден в Банско се открива фестивалът „Лятна филмомания под звездите 2026“. Централният площад „Никола Вапцаров“ ще събере търсачите на силни усещания с безплатни прожекции на 9 от най-добрите планинарски и екстремни филми от световната селекция, включително българската лента „Под кожите“ на Петър Пенев.

Лили Иванова пее на открито в Русе

Музикалната икона на България Лили Иванова ще изнесе голям концерт в Летния театър в Русе от 20:30 часа. Събитието е част от националното ѝ турне, а примата ще излезе пред русенската публика заедно с нейния LI Orchestra и вокалното трио „ЛаТиДа“, обещавайки незабравима вечер под звездите.

Източници: Forbes България, БТА, БНР, Rousse.info.