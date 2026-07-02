Кръв и вяра на Балканите: Къде живеят анадолските турци и кои са ислямизираните християни?

Балканите често са описвани като „барутен погреб“, но те са преди всичко етнорелигиозна мозайка, пренареждана в продължение на пет века от Османската империя.

Днес милионите мюсюлмани в региона имат коренно различен произход. Докато едни са преки наследници на колонизатори, преселени от сърцето на Мала Азия, то други са автохтонно балканско население, чиито предци са приели исляма, за да оцелеят или да запазят социалния си статус.

Къде преминават историческите граници между анадолския корен и сменената християнска вяра?

Пазителите на Мала Азия: Къде са „автентичните“ анадолски турци?

За разлика от масовата представа, че османската власт е разчитала само на администрация, империята провежда мащабна демографска колонизация. Най-голямата и компактна общност от етнически турци с директни корени от Анадола днес живее на територията на България и части от Гърция и Северна Македония.

Източните Родопи и Лудогорието (България)

България е дом на най-многобройната турска общност на Балканите. Данните от последното национално преброяване сочат, че 508 378 души се самоопределят като етнически турци (8,4% от общото население). Исторически те са разделени на две основни групи:

Юруците в Родопите (Кърджалийско): Преселени още през XIV–XV век, това са войнствени полуномадски племена от Анадола, използвани за охрана на проходите и логистика на армията.

Преселени още през XIV–XV век, това са войнствени полуномадски племена от Анадола, използвани за охрана на проходите и логистика на армията. Караманците в Североизточна България (Лудогорието): Районите около Разград, Шумен, Търговище и Силистра са заселени с уседнало земеделско население, депортирано принудително от султаните след разгрома на мощния Карамански бейлик в Централен Анадол.

Беломорска Тракия (Гърция)

В районите на Комотини (Гюмюрджина) и Ксанти живее официално признатото по Лозанския договор „мюсюлманско малцинство“, наброяващо около 100 000 – 120 000 души. Според етнографските оценки, между 50% и 60% от тях са етнически турци с чист анадолски произход, запазили езика и затворената си общностна структура.

Юруците в Плачковица (Северна Македония)

В Северна Македония са регистрирани 70 961 етнически турци (3,86% от населението). Около Радовиш и Източна Македония все още съществуват няколко изолирани села, където живеят между 10 000 и 15 000 чисти потомци на анадолските юруци. Те говорят на специфичен, архаичен анадолски диалект и до днес пазят традиционни носии, които не се срещат никъде другаде на Балканите.

Подмяна на вярата: Къде мюсюлманите са бивши християни?

Процесът на ислямизация на Балканите е бил както насилствен (в отделни десетилетия), така и икономически стимулиран чрез освобождаване от тежкия данък „джизие“ за неверниците. Тези общности са генетично местни, запазили са езика си, а често и старите си християнски обичаи.

Босна и Херцеговина: Славянският феномен

Бошняците са най-голямата ислямизирана славянска общност на Балканите, наброяваща между 1,5 и 1,7 милиона души (над 50% от населението на страната). Преди идването на османците, местното население изповядва християнството (включително под формата на самостоятелната Босненска църква), преследвана както от Рим, така и от Константинопол. След падането на Босна през 1463 г., местната аристокрация и селячество масово приемат исляма, за да запазят земята си. Те остават 100% славяни по език и генетика.

Албания и Косово: Етническо над религиозно самосъзнание

Преди XV век албанците са изцяло християни – католици на север и православни на юг. Днес в Косово над 1,6 милиона души (95%) са мюсюлмани, а в Албания те са около 56% – 58% от населението (близо 1,4 милиона души). Ислямизацията им е била инструмент за социално израстване – албанците мюсюлмани получават достъп до най-високите етажи на властта в Истанбул. Те запазват изцяло своя език и силното си етническо чувство, поставяйки нацията пред религията.

Помаците (България и Гърция) и Торбешите (Северна Македония)

Тези групи представляват най-директното доказателство за религиозна конверсия без етническо смесване:

Помаците (Българомохамедани): В българските Родопи те наброяват между 120 000 и 200 000 души (в преброяванията често се записват като „българи-мюсюлмани“). В Гърция техният брой е около 35 000 – 40 000 души в планинските райони на Ксанти и Родопи. Те говорят изключително архаичен и чист български език. Антропологично и генетично нямат общо с Мала Азия.

В българските Родопи те наброяват между (в преброяванията често се записват като „българи-мюсюлмани“). В Гърция техният брой е около в планинските райони на Ксанти и Родопи. Те говорят изключително архаичен и чист български език. Антропологично и генетично нямат общо с Мала Азия. Торбешите: Македонски славяни мюсюлмани. Официално само 4 174 души са се записали с този етноним при последното преброяване в Северна Македония, но историците оценяват реалния им брой на между 40 000 и 80 000 души, като много от тях се припознават политически като албанци или турци поради споделената религия.

Балканският ислям не е хомогенен. Докато турското население в България и Гърция е жив мост към автентичната анадолска култура, език и история, то мюсюлманите в Босна, Албания и Родопите са памет за времената, в които смяната на вярата е била въпрос на оцеляване и адаптация в променящия се свят на Османската империя.

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Източници: Национален статистически институт (НСИ) на България – Официални данни от Преброяване 2021; Държавна статистическа служба на Република Северна Македония – Официални данни от Преброяване 2021; Гандев, Христо. „Българската народност през XV век. Демографско и етнографско изследване“, София, 1972 г.; Желязкова, Антония. „Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт (XV-XVIII в.)“, БАН, София, 1990 г.; Inalcik, Halil. „The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600“, Phoenix, 2000; Malcolm, Noel. „Bosnia: A Short History“, New York University Press, 1994.