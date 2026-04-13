Турският писател Азис Несин: „Ислямското варварство е заложено в Корана!”

Фундаменталистите, които тормозят християнска Европа, не са по-различни от събратята си, съзнателно подпалили преди 40 години хотел „Мадъмак“ в град Сивас. Там изгоряха живи 35 души – част от цвета на турската интелигенция. От пожара по чудо успя да се спаси световноизвестният писател, познатият и превеждан и у нас, Азис Несин, чиято обвинителна реч пред състав на Главната прокуратура в Атина и днес е актуална.

Ето част от нея:

„Обвинявам всички наши правителства, казва той, които си затваряха очите или поощряваха фанатизма дори със законови норми – уж в името на демокрацията. Средновековното ислямско варварство в Сивас не е нито първото, нито ще бъде последното му проявление в страната. Истинските виновници за това са онези, които заемат ключови позиции във властта и под маската на „защитници на демокрацията“ захранват това гниещо тресавище – то произвежда диви същества с бради и чалми, те крещяха в изстъпление пред горящия хотел: „Искаме Шериат!“ и „Съд за неверниците!…

Шериатът навсякъде е един и същ, еднакви са неговите правила и заповеди за рязане на ръце и езици, убиване с камъни на невярната съпруга. Това са догми, извлечени от Корана, и всякакви обещания за „смекчаване, хуманизиране и демократизиране“ на исляма са глупости, лъжливи и неприложими басни… Докато говоря тук пред вас, виждам как продължава настъплението на Шериата, който все по-смело оголва зъби и вади нокти, ръмжи и дебне новата си плячка. Жалко за Турция и нейния народ! Гледам на бъдещето със страх и съжаление, чакат ни много тежки дни при днешните тенденции и реалности. Опасността хлопа на вратите ни и казва на висок глас: “ Аз съм Шериатът, идвам, бъдете готови!“…

Да, това е факт! Неоосманистите от Турция мечтаят за нов поход към Балканите. Турските хакери вече използват провокативно и снимки с образа на Баязид Йълдъръм - завоевателят на България.

Истината, за която вече говорят някои български политици и журналисти, явно смущава спокойствието на разни туркофили и врагове на християнството – не случайно вече няколко пъти те влизат в Интернет, сипейки невъздържани заплахи и обиди към България и българския народ. Тук публикуваме само няколко от яростните им „послания“, зад които прозира башибозушкият манталитет на техните автори:



„Скоро пак ще ви владеем, 500 години са ви малко!“

„Турчин да се наричам е гордост за мен!“

„Вън гяурите от Родопите, да живее Турция!“

„Добре дошли в Кърджали! Заповядайте на турския локум!"

"Един ден тук ще е самостоятелна държава и българите ще идвате с виза."

„Турските командоси, докато спите, ще ви изколят като свинете."

„Гяурите- под ножа, а жените им – в харемите!“

“Скоро Балканите пак ще бъдат наши, чакайте ни!“