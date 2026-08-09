Флик разкрива плановете си за бразилската звезда Рафиня

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик категорично заяви, че бразилският ас Рафиня ще продължи да носи екипа на "блаугранас" и през следващия сезон. 29-годишният футболист, който се превърна в един от стълбовете на атаката, получи висока оценка от германския специалист.

"Рафа е незаменим за нашия състав. Той внася класа, динамика и страст във всяка среща. Неговото присъствие е от съществено значение за нашите амбиции," сподели Флик пред испанските медии.

Междувременно, наставникът на Барса коментира и бъдещето на уругвайския бранител Роналд Араухо, който е на прага на трансфер под наем в Ливърпул. Флик не скри уважението си към защитника, подчертавайки неговите качества. "Роналд е не само отличен футболист, но и страхотен човек. Притежава невероятна скорост и физическа мощ. За съжаление, не успяхме да разчитаме на него толкова често, колкото ни се искаше," заяви треньорът.

С тези решения Ханс-Дитер Флик ясно показва, че ще разчита на опитните си играчи, докато същевременно дава възможност на други да трупат опит в чужбина.