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Флик разкрива плановете си за бразилската звезда Рафиня

Флик разкрива плановете си за бразилската звезда Рафиня

9 Август, 2026 13:18 1 102 1

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Наставникът на каталунците очертава бъдещето на ключови играчи

Флик разкрива плановете си за бразилската звезда Рафиня - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик категорично заяви, че бразилският ас Рафиня ще продължи да носи екипа на "блаугранас" и през следващия сезон. 29-годишният футболист, който се превърна в един от стълбовете на атаката, получи висока оценка от германския специалист.

"Рафа е незаменим за нашия състав. Той внася класа, динамика и страст във всяка среща. Неговото присъствие е от съществено значение за нашите амбиции," сподели Флик пред испанските медии.

Междувременно, наставникът на Барса коментира и бъдещето на уругвайския бранител Роналд Араухо, който е на прага на трансфер под наем в Ливърпул. Флик не скри уважението си към защитника, подчертавайки неговите качества. "Роналд е не само отличен футболист, но и страхотен човек. Притежава невероятна скорост и физическа мощ. За съжаление, не успяхме да разчитаме на него толкова често, колкото ни се искаше," заяви треньорът.

С тези решения Ханс-Дитер Флик ясно показва, че ще разчита на опитните си играчи, докато същевременно дава възможност на други да трупат опит в чужбина.


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  • 1 гост

    2 0 Отговор
    Рафиня се раздава на терена,гони топката, пресира сякаш има резервен компресор за въздух...ако всички играят със сърце като него,резултатите ще са къде,къде по добри.

    13:26 09.08.2026

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