Проф. Момеков обясни как действа фентанилът

Фентанилът е лекарство използвано от десетилетия - важен и ценен медикамент. Злоупотребата го превръща в едно анти вещество. Това заяви пред БТВ проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София.

"Хората могат да си купят от един дилър наркотици с различни честоти и да предозира."

И предупреди - фентанилът може да бъде продаден и смесен с друг вид наркотик без потребителят да го е искал.

Ако фентанилът не е разреден с нещо, то лесно може да стане предозиране, защото при него трябва малко количество, допълни Момеков.

Фентанилът удря скелетната мускулатура, особено тази която засяга дишането - виждаме синдром на дървения гръден кош. Този вид наркотик изключва дихателния център, каза експерът и така обясни защо повечето "фентанилови зомбита" са прегърбени.

Респираторна депресия или много забавена честота на дишането - затова и фентанилът води до бърза смърт."