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Проф. Момеков обясни как действа фентанилът

Проф. Момеков обясни как действа фентанилът

9 Август, 2026 13:03 2 189 16

  • проф. георги момеков-
  • фентанил

Фентанилът удря скелетната мускулатура, особено тази която засяга дишането - виждаме синдром на дървения гръден кош

Проф. Момеков обясни как действа фентанилът - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фентанилът е лекарство използвано от десетилетия - важен и ценен медикамент. Злоупотребата го превръща в едно анти вещество. Това заяви пред БТВ проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София.

"Хората могат да си купят от един дилър наркотици с различни честоти и да предозира."

И предупреди - фентанилът може да бъде продаден и смесен с друг вид наркотик без потребителят да го е искал.

Ако фентанилът не е разреден с нещо, то лесно може да стане предозиране, защото при него трябва малко количество, допълни Момеков.

Фентанилът удря скелетната мускулатура, особено тази която засяга дишането - виждаме синдром на дървения гръден кош. Този вид наркотик изключва дихателния център, каза експерът и така обясни защо повечето "фентанилови зомбита" са прегърбени.

Респираторна депресия или много забавена честота на дишането - затова и фентанилът води до бърза смърт."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам само

    7 23 Отговор
    от собствен опит ли знае? иначе няма как да знае нали?

    Коментиран от #9, #12

    13:06 09.08.2026

  • 2 Хем "ценен медикамент"

    10 10 Отговор
    Хем дрога! Същото е и с конопа! Въжета, платове, масло за закуска, чудотворно лекарство, което даже и рак лекува. Но е забранено, понеже е и дрога. Ама по същата логика може да се забранят всичките кухненски ножове, брадви... а вече и автомобили, понеже някои с тях газят тълпи от хора? Няма никаква логика!!!

    Коментиран от #8, #10

    13:10 09.08.2026

  • 3 Зелю

    3 4 Отговор
    Марш бе, аматьор...!!!

    13:12 09.08.2026

  • 4 Мисиристан🦃🦃🦃

    5 3 Отговор
    Честоти, чистоти, все тая🤣🤣🤣

    13:13 09.08.2026

  • 5 Дзак

    3 0 Отговор
    Приятно хладно време! Ако легнете на пейка, се поизправяте.

    13:34 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    4 3 Отговор
    Мърша

    13:37 09.08.2026

  • 8 вземи се образовай малко

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хем "ценен медикамент"":

    преди да пишеш глупости!!! марихуната не е дрога или наркотик!!! и да всички наркотици по улиците са някакъв вид ценен за лекарите медикамент !

    Коментиран от #15

    13:52 09.08.2026

  • 9 Оги

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "да питам само":

    Защо? Пише го в интернет. Прочети и ти ще го знаеш без собствен опит.

    14:06 09.08.2026

  • 10 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хем "ценен медикамент"":

    Абе не бе. Направо си яжте обяда с фентанил, нема проблеми! То в България друго не остана. Даже шофирането на кола е забранено, без да си употребил алкохол и наркотици. То и без това забрани в България не ви бъркат.

    14:06 09.08.2026

  • 11 доктор Цветелина Сали

    1 1 Отговор
    С кака открихме бъдещето на медицината - лекуваме те без да разбереш. 4000 души прекарахме за 3 месеца по здравна каса, никой не се е оплакал.

    14:51 09.08.2026

  • 12 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "да питам само":

    Докато в аптеките предлагат илачи за "щяло и нещяло" битката срещу наркотиците е обречена, защото се осланяш на "цярове" и доктори при всеки здравословен и психо проблем...Чoвeк нe e бeзпoмoщeн пoлзвaтeл нa мeдицинcки уcлуги. Чoвeшкият oргaнизъм e eднa cлoжнa cиcтeмa c гoлeми възмoжнocти зa caмoрeгулирaнe, нo зa бeдa, ниe нeпрeкъcнaтo нaрушaвaмe бaлaнca кaтo бoгoтвoрим дoктoритe и ce ocлaнямe нa фaрмaцeвтичнaтa прoмишлeнocт нa кoятo вcъщнocт cмe крaйнoтo звeнo.
    "Рeчe Бoг: дa cътвoрим чoвeк пo Нaш oбрaз, (и) пo Нaшe пoдoбиe" (Бит. 1:26), нo ce иcкa CМEЛOCТ зa дa пoвярвaш.

    15:28 09.08.2026

  • 13 Това е все едно да си инжектират отрова

    0 0 Отговор
    За мишки.

    15:42 09.08.2026

  • 14 До експерта по нищо

    0 0 Отговор
    Малко трудно ще решаваш проблеми, ще пътуваш постоянно, ще си водиш отчетност и ще изкарваш па 5 часа на седлото, ако си на каквито и да било опиати или възбудителни!

    18:22 09.08.2026

  • 15 Е, не съм специалист

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "вземи се образовай малко":

    По марихуаните, ама знам, че конопа излишно е забранен. Просто така. Даже по време на соца у нас. Ама защо? Никой не ти казва. Макар, че бил много полезен. А ако некой иска да се трови, той така и така ще намери, с кво да се отрови. Или ще скочи от 5-я етаж, ако не намери с кво да се самоубие.

    Коментиран от #16

    21:40 09.08.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Е, не съм специалист":

    Всеки с проблемите си!

    22:21 09.08.2026

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