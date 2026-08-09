Проф. Момеков обясни как действа фентанилът

Фентанилът е лекарство използвано от десетилетия - важен и ценен медикамент. Злоупотребата го превръща в едно анти вещество. Това заяви пред БТВ проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София.
"Хората могат да си купят от един дилър наркотици с различни честоти и да предозира."
И предупреди - фентанилът може да бъде продаден и смесен с друг вид наркотик без потребителят да го е искал.
Ако фентанилът не е разреден с нещо, то лесно може да стане предозиране, защото при него трябва малко количество, допълни Момеков.
Фентанилът удря скелетната мускулатура, особено тази която засяга дишането - виждаме синдром на дървения гръден кош. Този вид наркотик изключва дихателния център, каза експерът и така обясни защо повечето "фентанилови зомбита" са прегърбени.
Респираторна депресия или много забавена честота на дишането - затова и фентанилът води до бърза смърт."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам само
Коментиран от #9, #12
13:06 09.08.2026
2 Хем "ценен медикамент"
Коментиран от #8, #10
13:10 09.08.2026
3 Зелю
13:12 09.08.2026
4 Мисиристан🦃🦃🦃
13:13 09.08.2026
5 Дзак
13:34 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчар
13:37 09.08.2026
8 вземи се образовай малко
До коментар #2 от "Хем "ценен медикамент"":преди да пишеш глупости!!! марихуната не е дрога или наркотик!!! и да всички наркотици по улиците са някакъв вид ценен за лекарите медикамент !
Коментиран от #15
13:52 09.08.2026
9 Оги
До коментар #1 от "да питам само":Защо? Пише го в интернет. Прочети и ти ще го знаеш без собствен опит.
14:06 09.08.2026
10 Хахахаха
До коментар #2 от "Хем "ценен медикамент"":Абе не бе. Направо си яжте обяда с фентанил, нема проблеми! То в България друго не остана. Даже шофирането на кола е забранено, без да си употребил алкохол и наркотици. То и без това забрани в България не ви бъркат.
14:06 09.08.2026
11 доктор Цветелина Сали
14:51 09.08.2026
12 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "да питам само":Докато в аптеките предлагат илачи за "щяло и нещяло" битката срещу наркотиците е обречена, защото се осланяш на "цярове" и доктори при всеки здравословен и психо проблем...Чoвeк нe e бeзпoмoщeн пoлзвaтeл нa мeдицинcки уcлуги. Чoвeшкият oргaнизъм e eднa cлoжнa cиcтeмa c гoлeми възмoжнocти зa caмoрeгулирaнe, нo зa бeдa, ниe нeпрeкъcнaтo нaрушaвaмe бaлaнca кaтo бoгoтвoрим дoктoритe и ce ocлaнямe нa фaрмaцeвтичнaтa прoмишлeнocт нa кoятo вcъщнocт cмe крaйнoтo звeнo.
"Рeчe Бoг: дa cътвoрим чoвeк пo Нaш oбрaз, (и) пo Нaшe пoдoбиe" (Бит. 1:26), нo ce иcкa CМEЛOCТ зa дa пoвярвaш.
15:28 09.08.2026
13 Това е все едно да си инжектират отрова
15:42 09.08.2026
14 До експерта по нищо
18:22 09.08.2026
15 Е, не съм специалист
До коментар #8 от "вземи се образовай малко":По марихуаните, ама знам, че конопа излишно е забранен. Просто така. Даже по време на соца у нас. Ама защо? Никой не ти казва. Макар, че бил много полезен. А ако некой иска да се трови, той така и така ще намери, с кво да се отрови. Или ще скочи от 5-я етаж, ако не намери с кво да се самоубие.
Коментиран от #16
21:40 09.08.2026
16 Дзак
До коментар #15 от "Е, не съм специалист":Всеки с проблемите си!
22:21 09.08.2026