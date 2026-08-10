Предлагат закриване на РЗИ и Съвета за цени на лекарствата

Мащабни промени в здравната администрация предлага Министерството на здравеопазването - сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в три главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в Национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съобщава NOVA NEWS.

От здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. „Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една-единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите“, заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателят на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването Анета Драганова предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. „За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира прозрачност, която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсация с обществения ресурс“, заяви тя. По думите ѝ това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии.

„Забавянето би било драстично. Откакто съществува този съвет, забавяне на терапиите почти няма. Всяка нова молекула, която бъде одобрена от Изпълнителната агенция по лекарствата, до 3-6 месеца тя бива реимбурсирана по НСЦР с обществения ресурс“, каза Драганова. Пациентските организации са обезпокоени и от друго предложение - регионалните картотеки на медицинските експертизи да бъдат прехвърлени към Националната експертна лекарска комисия.

От Здравното министерство от своя страна подчертават, че предложенията ще бъдат представени за обществено обсъждане.