Предлагат закриване на РЗИ и Съвета за цени на лекарствата

Мащабни промени в здравната администрация предлага Министерството на здравеопазването - сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в три главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в Национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съобщава NOVA NEWS.
От здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. „Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една-единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите“, заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателят на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването Анета Драганова предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. „За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира прозрачност, която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсация с обществения ресурс“, заяви тя. По думите ѝ това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии.
„Забавянето би било драстично. Откакто съществува този съвет, забавяне на терапиите почти няма. Всяка нова молекула, която бъде одобрена от Изпълнителната агенция по лекарствата, до 3-6 месеца тя бива реимбурсирана по НСЦР с обществения ресурс“, каза Драганова. Пациентските организации са обезпокоени и от друго предложение - регионалните картотеки на медицинските експертизи да бъдат прехвърлени към Националната експертна лекарска комисия.
От Здравното министерство от своя страна подчертават, че предложенията ще бъдат представени за обществено обсъждане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А в Университетите, кога?
10:30 10.08.2026
2 монти
Коментиран от #5
10:31 10.08.2026
3 С Тия Калпави Лекари !
Не Може Да се постигне !
Та Те Не Си Познават !
Занаята !
Коментиран от #6
10:43 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хи хи
До коментар #2 от "монти":Я ни обясни реформата , че нещо не се разбра какво предлагат ?
Коментиран от #15
10:49 10.08.2026
6 Данчо ментата
До коментар #3 от "С Тия Калпави Лекари !":Нали не живееш с мисълта, че някой ти е длъжен!
Комунизмът си отиде отдавна.
О̀ди да се лекуваш, където искаш. Границите са отворени.
10:54 10.08.2026
7 ШЕФА
10:55 10.08.2026
8 След Ковид
11:09 10.08.2026
9 Защо
Трябва преразглеждане на имунизационния календар (това се случи след добавяне на още две задължителни ваксини) и ясно дефиниране на отговорностите на ваксинаторите и родителите. За да не се повтарят подобни трагедии на всеки 4-5 години в България. Или ще става като случая в САЩ от 01.05.25 г., където съдят майката на починали от наведнъж 3 дози ваксини, близначета. При това тя е предупредила за непоносимост от баща им, към антигрипна ваксина!
11:11 10.08.2026
10 Демиург
11:17 10.08.2026
11 Снежанка Димитрова
Коментиран от #18
11:17 10.08.2026
12 Някой
Но каквото и реформа да се предложи, веднага се намира група от хора, която започва да вряка, НИЩО ДА НЕ СИ ПРОМЕНЯ, ВСИЧКО ДА СИ ОСТАНЕ ПОСТАРОМУ. И продължаваме да се въртим в същия порочен кръг.
11:19 10.08.2026
13 Данчо
11:20 10.08.2026
14 Кривоверен алкаш
11:20 10.08.2026
15 Не знам..
До коментар #5 от "Хи хи":...какво предлагат....но тия пък нищо не работят и нормално да изчезнат.
11:23 10.08.2026
16 Хубаво де ,
11:28 10.08.2026
17 Тия некадърници
11:28 10.08.2026
18 В здравното
До коментар #11 от "Снежанка Димитрова":....кое и да закрият, все ще е късно, там само корупция и точене, нищо за пациента.....и стига са се крили зад тия пациенски организации далавераджийте
11:29 10.08.2026
19 Пациент
Коментиран от #20
11:48 10.08.2026
20 Когато здравето е пари....
До коментар #19 от "Пациент":Многото безконтролни здравни каси с какво ще ти подобрят лечението? Още средства за администриране и бизнесче за наши хора?
Онова обяснение с конкуренцията се изтърка и претърпя пълен провал.
Превърнаха здравеопазването в бизнес, който вече е опасен за здравето на хората.
Търговските дружества и лечението по пътеки доведе до масова инвалидизация на населението. Сега ревът срещу инвалидите, които са произвели с алчните си реформи.
Реформите им се оказват опасни, а често и смъртоносни, за здравето на българите...
12:33 10.08.2026
21 Харалайку
12:58 10.08.2026
22 Гост
14:20 10.08.2026