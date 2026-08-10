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Предлагат закриване на РЗИ и Съвета за цени на лекарствата

Предлагат закриване на РЗИ и Съвета за цени на лекарствата

10 Август, 2026 10:27 1 678 22

  • рзи-
  • здравеопазване-
  • пациенти

Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации

Предлагат закриване на РЗИ и Съвета за цени на лекарствата - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мащабни промени в здравната администрация предлага Министерството на здравеопазването - сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в три главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в Национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съобщава NOVA NEWS.

От здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. „Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една-единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите“, заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателят на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването Анета Драганова предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. „За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира прозрачност, която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсация с обществения ресурс“, заяви тя. По думите ѝ това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии.

„Забавянето би било драстично. Откакто съществува този съвет, забавяне на терапиите почти няма. Всяка нова молекула, която бъде одобрена от Изпълнителната агенция по лекарствата, до 3-6 месеца тя бива реимбурсирана по НСЦР с обществения ресурс“, каза Драганова. Пациентските организации са обезпокоени и от друго предложение - регионалните картотеки на медицинските експертизи да бъдат прехвърлени към Националната експертна лекарска комисия.

От Здравното министерство от своя страна подчертават, че предложенията ще бъдат представени за обществено обсъждане.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Университетите, кога?

    31 0 Отговор
    Пълно е с калинки.

    10:30 10.08.2026

  • 2 монти

    33 1 Отговор
    Подкрепям реформата. Стига с тия безкрайни звена по веригата, пълни с калинки и кърлежи.

    Коментиран от #5

    10:31 10.08.2026

  • 3 С Тия Калпави Лекари !

    11 1 Отговор
    Нищо В Сферата На Здравеопазването !

    Не Може Да се постигне !

    Та Те Не Си Познават !

    Занаята !

    Коментиран от #6

    10:43 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "монти":

    Я ни обясни реформата , че нещо не се разбра какво предлагат ?

    Коментиран от #15

    10:49 10.08.2026

  • 6 Данчо ментата

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "С Тия Калпави Лекари !":

    Нали не живееш с мисълта, че някой ти е длъжен!
    Комунизмът си отиде отдавна.
    О̀ди да се лекуваш, където искаш. Границите са отворени.

    10:54 10.08.2026

  • 7 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Правилно решение,там стоят,а не работят стотици корумпирани некадърници,но пък с високи заплати и бонуси !

    10:55 10.08.2026

  • 8 След Ковид

    6 0 Отговор
    След мерките срещу ковид, които само увеличаваха броя на жертвите и пострадалите, трябва равносметка и наказание за виновните. Това беше военен преврат проведен от хунта НОЩ с плешивият генерал в черно, а РЗИ и болниците бяха техните "Ескадрони на смърта"! Обществото плати цената - Дадохме жертви повече от Втората Световна Война. Особенно ярък беше провалът с насилствената ваксинация с мРНК, оглавена от РЗИ. Вече са публикувани резултатите от изпитанията на Файзер на шестия месец смъртност 21 ваксинирани срещу 17 в плацебо групата. Освен това всеки има колеги и познати загинали от мРНК ваксините и бустерите. Смъртността в България дори в периодите без ковид е над европейската с ковид. Без признаване на провала на медицината в България, просто изчезваме по особенно мъчителен и жесток начин!

    11:09 10.08.2026

  • 9 Защо

    3 1 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт, коментираха още от болницата.
    Трябва преразглеждане на имунизационния календар (това се случи след добавяне на още две задължителни ваксини) и ясно дефиниране на отговорностите на ваксинаторите и родителите. За да не се повтарят подобни трагедии на всеки 4-5 години в България. Или ще става като случая в САЩ от 01.05.25 г., където съдят майката на починали от наведнъж 3 дози ваксини, близначета. При това тя е предупредила за непоносимост от баща им, към антигрипна ваксина!

    11:11 10.08.2026

  • 10 Демиург

    1 1 Отговор
    Молекулата може е да се запази в нова схема. На само заради нея да не се престъпи към оптимизации за стотици милиони евро, не е сериозна причина. Както ми се струва,като обикновен гражданин, в ЗК се краде с милиарди. Иска се много голяма реорганизация на структури и дейности и оптимизация на разходи, мащабни и всеобхватни.

    11:17 10.08.2026

  • 11 Снежанка Димитрова

    4 2 Отговор
    Тази министърка нещо не си е на мястото. Аз предлагам да се закрие министерството на здравеопазването, защото предлага само екзотични идеи.

    Коментиран от #18

    11:17 10.08.2026

  • 12 Някой

    3 2 Отговор
    Всички не харесваме държавата си, всички искаме да се намали броя на чиновниците, кметовете, полицаите ... 80% от българите искаме да се сложи таван на заплати и бонуси в обществения сектор. Да се премахнат 20 заплати бонус при пенсиониране/напускане/. Да се забрани в обществения сектор да се получават едновременно пенсия+заплата

    Но каквото и реформа да се предложи, веднага се намира група от хора, която започва да вряка, НИЩО ДА НЕ СИ ПРОМЕНЯ, ВСИЧКО ДА СИ ОСТАНЕ ПОСТАРОМУ. И продължаваме да се въртим в същия порочен кръг.

    11:19 10.08.2026

  • 13 Данчо

    4 2 Отговор
    Какво правят изобщо тези РЗИ?

    11:20 10.08.2026

  • 14 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Ако е по добре за хората,да се закриват или обединяват,няма да се храни администрация..ако има нужда от тези промени пак да повторя

    11:20 10.08.2026

  • 15 Не знам..

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи":

    ...какво предлагат....но тия пък нищо не работят и нормално да изчезнат.

    11:23 10.08.2026

  • 16 Хубаво де ,

    3 1 Отговор
    Аз разбрах , че на РЗИ -итата ще им правят шапка в МЗ в 3 дирекции . И следователно отиваме на оптимизиране като още раздуваме щата .Смешници !

    11:28 10.08.2026

  • 17 Тия некадърници

    3 1 Отговор
    да вземат през есента да си ходят. Неможачи и путински слугинаж.

    11:28 10.08.2026

  • 18 В здравното

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Снежанка Димитрова":

    ....кое и да закрият, все ще е късно, там само корупция и точене, нищо за пациента.....и стига са се крили зад тия пациенски организации далавераджийте

    11:29 10.08.2026

  • 19 Пациент

    3 0 Отговор
    Това е вулгарно и нечовешко. Докато в България властват безродственици и мошеници, единствената им мисъл ще бъде как да крадат и лъжат. В здравеопазването мафията е жестока,защото борави с човешкия живот. Реформа ще има,когато няма мафиоти във властта. Всички свестни лекари и мед.специалисти ясно са казали- смяна на закона. Премахване на търговските определения на лекарите и здравните заведения, премахване на здравните пътеки за източване на НЗОК и създаване на много здравните каси, вместо пътеки за грабеж да се изработят условия за здравните услуги, премахване на лимити в здравето, което ежеминутно се променя безлимитно. Замяната на пътеката със здравна услуга ще осигури това, премахване на корупционната система ТЕЛК и прехвърляне на определянето на трудоспособността на хората във всяка болница, където се лекуват и т.н.и т.н. Когато в бандитския парламент бъде внесен такъв закон ,тогава България ще тръгне към нормализиране. Всички т.н.политици ,ако са такива, трябва да се грижат за здравето на хората а не как да богатеят на гърба на държавата.

    Коментиран от #20

    11:48 10.08.2026

  • 20 Когато здравето е пари....

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пациент":

    Многото безконтролни здравни каси с какво ще ти подобрят лечението? Още средства за администриране и бизнесче за наши хора?
    Онова обяснение с конкуренцията се изтърка и претърпя пълен провал.
    Превърнаха здравеопазването в бизнес, който вече е опасен за здравето на хората.
    Търговските дружества и лечението по пътеки доведе до масова инвалидизация на населението. Сега ревът срещу инвалидите, които са произвели с алчните си реформи.
    Реформите им се оказват опасни, а често и смъртоносни, за здравето на българите...

    12:33 10.08.2026

  • 21 Харалайку

    2 0 Отговор
    Така наречените РЗИ са напълни излишна структура . Има министерство има здравна каса и отгоре на това и РЗИ което е пълно с пенсионери. Н-р в РЗИ Хасково юрисконсулта е бивш шеф на ДАНС Хасково - пенсионерче с тлъста пенсийка и на заплатка пак в държавната РЗИ и това е от 10-12 години. Пенсионерите щом им се бачка в частпрома ако имат д. пе.

    12:58 10.08.2026

  • 22 Гост

    0 0 Отговор
    Пациентските организации получават финансиране от фармацевтични фирми и частни здравни структури. Някой плаща издръжката им. Щом се намаля административните тежести и броя на администраторите е ОК.

    14:20 10.08.2026

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