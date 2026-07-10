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Гласът на рока, който никога няма да заглъхне: Рони Джеймс Дио на 84 години

Гласът на рока, който никога няма да заглъхне: Рони Джеймс Дио на 84 години

10 Юли, 2026 10:12 840 18

  • рони джеймс дио-
  • рожден ден

Той остави незаличима следа като фронтмен на три от най-влиятелните банди в историята

Гласът на рока, който никога няма да заглъхне: Рони Джеймс Дио на 84 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 10 юли почитаме паметта на емблематичния вокалист, който даде на света "дяволските рогца" и пренаписа историята на хеви метъла.

Днес световната рок и метъл сцена се прекланя пред паметта на една от най-величествените си и незаменими фигури. Ако съдбата не го беше отнела от нас през 2010 година, днес великият Рони Джеймс Дио щеше да празнува своя 84-ти рожден ден. Въпреки че физически вече не е сред нас, неговото наследство остава непокътнато, а гласът му продължава да е златният стандарт за мощ, емоция и сценично присъствие.

Роден през 1942 г. като Роналд Джеймс Падавона, Дио извървява дълъг и вдъхновяващ път – от ранните си години в блус и рок групи до абсолютния връх на тежката музика. Той остави незаличима следа като фронтмен на три от най-влиятелните банди в историята:

  • Rainbow: Където заедно с Ричи Блекмор създаде неокласически шедьоври като Stargazer и Catch the Rainbow.
  • Black Sabbath: Където пое тежката задача да замени Ози Озбърн и вдъхна нов, по-мрачен и епичен живот на групата с албуми като Heaven and Hell и Mob Rules.
  • Dio: Неговата собствена формация, с която подари на милиони фенове химни като Holy Diver и The Last in Line.

Освен с феноменалния си гласов диапазон, Дио ще остане в историята и като човекът, който популяризира знака с "дяволските рогца" (mano cornuta) – жест, превърнал се в универсален символ на рок и метъл културата по целия свят. Колегите му от сцената и до днес го помнят не само като "Малкия голям човек" заради неговия огромен талант, но и като изключително скромен, топъл и уважителен джентълмен извън светлините на прожекторите.

16 години след неговата кончина, музиката на Рони Джеймс Дио продължава да звучи, да вдъхновява нови поколения музиканти и да ни напомня, че истинските легенди никога не умират.

Поклон пред паметта на Краля на рок вокалите! Long Live Rock 'n' Roll!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 1 Отговор
    Голям почитател съм му! Считам че е от хората, които са незаменими!!!

    Коментиран от #9

    10:16 10.07.2026

  • 2 за жалост

    13 2 Отговор
    такива вече не се раждат!

    10:20 10.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анджо

    10 1 Отговор
    Уникален е ДИО. Всички песни ми харесват и кариерата му мина пред мойте очи и уши.💥👏💥👏👍👍👍👍

    10:25 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ВЕЛИК !!!

    10 1 Отговор
    НАИСТИНА ВЕЛИК!!!
    R.İ.P

    10:39 10.07.2026

  • 8 Цоню Кметъла

    1 8 Отговор
    ми той умрял ма

    10:53 10.07.2026

  • 9 МисиркоФ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    не е ли бил в Дий Пърпъл в началото ?

    Коментиран от #13, #14, #18

    10:56 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рок динозавър

    4 0 Отговор
    Рони е един малък великан ! Пример за подражане, бащата на рок музиката, талантлив музикант - оставил стотици хитове за поколенията !

    11:04 10.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "МисиркоФ":

    Позволете да отговоря- не е бил в Пърпъл- но Ричи е впечатлен от него- по това време групата на Дио -Elf- подгрява концерт на DP.Ричи създава Рейнбоу вземайки Дио и музикантите на Elf - 1975 год.

    11:16 10.07.2026

  • 14 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "МисиркоФ":

    Има 2 книги с повече информация-,, Rainbow In The Dark,, и,, Светлина в мрака,,

    11:19 10.07.2026

  • 15 Дяволски Рогца

    0 2 Отговор
    Гнус Мамонова!

    Коментиран от #16

    11:20 10.07.2026

  • 16 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дяволски Рогца":

    Този знак е използвала баба му против уроки- Дио е с италиански произход- това са рога на коза.Те зи рога са огледален образ на злото- като защита. Като мудра имат същото свойство.,,Дяволът не е създател,,-текст от ,, Heaven and Hell,,- Black Sabbath-периодът с Дио.

    11:39 10.07.2026

  • 17 фен

    1 0 Отговор
    Великан! Албумите му с Рейнбоу, Блек Сабат и първите 5 на Дио са шедьоври. Да не забравяме и проекта "Старс", събрал цялото рок войнство за едноимения хит и един от малкото рок кавъри много по-добър от оригинала. "Дрийм он" на Аеросмит с гласа на Дио и китарата на Ингви.

    11:42 10.07.2026

  • 18 и още

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "МисиркоФ":

    Групата е ДийП Пърпъл- не Дий! Deep- дълбоко, наситено- тъмно лилаво- цветът на зората- през погледа на автора на песента- любима на бабата на Ричи.

    11:50 10.07.2026