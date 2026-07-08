Мариан Бачев на 50 г.: Между театъра, телевизията и политиката

Мариан Бачев навършва 50 години днес. Актьорът, комик и театрален режисьор е роден на 8 юли 1976 г. в София и е сред най-разпознаваемите лица на българската сцена и телевизия през последните две десетилетия.

Бачев завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорство за драматичен театър“ в класа на проф. Надежда Сейкова. По-късно защитава и магистърска степен по „Мениджмънт в сценичните изкуства“, отново в НАТФИЗ, което допълва професионалния му път не само като изпълнител, но и като човек, ангажиран с организацията и развитието на културни проекти.

Кариерата му започва на театралната сцена — първо в Драматичния театър в Габрово, след това в Шумен, а по-късно и в Театър „София“. През годините участва в редица постановки и гастролира на различни сцени в страната, като постепенно изгражда образ на артист с ярко комедийно присъствие, но и с опит в драматичния театър.

Широката публика го свързва най-вече с телевизионните му участия в „Шоуто на Слави“, където години наред беше част от актьорския екип. Именно там Бачев се утвърди като един от най-популярните комедийни актьори у нас — с умението да влиза в различни образи, да работи с пародия, импровизация и сатиричен коментар.

Освен като актьор, Мариан Бачев развива активна дейност и в обучението на млади таланти. Името му е свързано с детско-юношески театрални школи и сценични проекти, чрез които работи с деца и младежи, интересуващи се от актьорско майсторство. Тази линия в биографията му го превърна в една от публичните фигури, които последователно защитават значението на театралното образование и културата за младите хора.

През 2025 г. Бачев влезе и в политиката, след като беше избран за министър на културата в правителството на Росен Желязков. Назначението му предизвика широк обществен интерес заради прехода му от сцената и телевизията към управлението на културния сектор.

Като министър той постави акцент върху финансирането на културата и заплащането в сектора. Сред публично коментираните теми по време на мандата му бяха бюджетът за култура, средствата за институциите и необходимостта от по-добри условия за работещите в театри, музеи, галерии и други културни организации.

Биографията на Мариан Бачев съчетава няколко различни роли — актьор, комик, преподавател, режисьор и обществена фигура. За публиката той остава най-вече артист със силно сценично присъствие и разпознаваем хумор, а за културната общност — човек, който премина от творческата практика към институционалната отговорност.

На 50 години Мариан Бачев посреща рождения си ден с кариера, преминала през театъра, телевизията, образованието и държавното управление — път, който го превърна в една от най-коментираните личности в българския културен живот.