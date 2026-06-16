Бойка Велкова на 67 г.: От „Маргарит и Маргарита“ до театралната режисура

Днес рожден ден празнува една от най-разпознаваемите и обичани български актриси – Бойка Велкова. Със своята харизма, талант и впечатляващо сценично присъствие тя от десетилетия заема достойно място сред големите имена на българския театър и кино.

Родена на 16 юни 1959 г. в София, Бойка Велкова завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Надежда Сейкова. Още в началото на своята кариера тя привлича вниманието със силни драматични роли и способността си да изгражда сложни и запомнящи се образи.

Широката публика я познава както от театралната сцена, така и от десетки филмови и телевизионни продукции. Сред най-популярните заглавия с нейно участие са „Маргарит и Маргарита“, „Съдията“, „Изгаряне“, „Подгряване на вчерашния обед“, „Дунав мост“, както и редица телевизионни сериали, които затвърждават популярността ѝ през годините.

Освен като актриса, Бойка Велкова се изявява успешно и като режисьор. Тя поставя редица театрални спектакли, които получават висока оценка както от критиката, така и от зрителите. Работата ѝ зад сцената показва другата страна на нейния талант – умението да изгражда цялостна артистична концепция и да работи с актьори от различни поколения.

Любопитен факт е, че в кариерата си Велкова никога не се ограничава до един жанр. Тя успешно преминава от драматични към комедийни роли, а присъствието ѝ на сцената винаги се отличава с емоционална дълбочина и интелигентен подход към персонажа.

През годините актрисата е носител на множество отличия за принос към българското сценично изкуство. Тя остава сред онези творци, които не търсят шумна публичност, а предпочитат работата им да говори вместо тях.

В последните години Бойка Велкова продължава да бъде активна в театралния живот на страната. Освен че участва в постановки, тя работи и по режисьорски проекти, а нейното име продължава да привлича публика в театралните салони.