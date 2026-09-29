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Фискалният съвет настоява за предпазлив бюджет през 2027 година

Фискалният съвет настоява за предпазлив бюджет през 2027 година

29 Септември, 2026 12:39 573 6

  • фискален съвет-
  • дефицит-
  • бюджет-
  • финанси-
  • бюджетен дефицит

Институцията критикува оптимистичните очаквания на финансовото министерство

Фискалният съвет настоява за предпазлив бюджет през 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет препоръчва по-предпазлив подход при планирането на държавния бюджет за 2027 година заради нарастващи външни рискове и глобално икономическо забавяне. Институцията е разгледала Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите и изразява сериозни резерви към част от заложените в нея допускания.

Критика към макроикономическата рамка

Според анализа на съвета, сценарият за периода 2027–2029 година е реалистичен като цяло, но очакванията за 2026 година изглеждат недостатъчно обосновани. Министерството на финансите залага реален растеж на брутния вътрешен продукт от 3,0 процента за 2026 година, 2,5 процента за 2027 година и по 2,4 процента за следващите две години.

Органът приема заложения ръст за следващите две години, но предупреждава, че през 2028 година се очаква сериозно забавяне до 1,5 процента поради циклично охлаждане на външната среда. Очакванията на финансовото министерство за ускорение на икономиката през второто полугодие на 2026 година не се потвърждават от актуалните данни за индустриалното производство, търговията на дребно и заетостта в страната.

Номиналният БВП се очаква да достигне 130,5 милиарда евро през 2026 година и 141,3 милиарда евро през 2027 година, в контекста на пълноправното членство на България в еврозоната от началото на настоящата година. От съвета обаче посочват, че рязкото понижение на дефлатора след 2026 година е оставено без обяснение.

Остарели външни допускания и инфлация

Средногодишната инфлация е заложена на нива от 4,8 процента за 2026 година и 4,0 процента за 2027 година. Фискалният съвет определя тези очаквания като реалистични, а безработицата се очаква да остане стабилна около 3,4 процента.

Експертите обаче обръщат внимание, че част от допусканията на министерството вече са неактуални. Цената на петрола сорт Brent е фиксирана на 90,9 долара за 2026 година и 80,5 долара за 2027 година, докато реалните пазарни стойности към момента надхвърлят 101,6 долара.

Сериозно разминаване се отчита и при очакванията за лихвените проценти. Министерството залага нива на EURIBOR между 2,3 и 2,5 процента, което се разминава с траекторията на Европейската централна банка. Институцията във Франкфурт предвижда задържане около 3,0 процента за периода 2027–2028 година, особено след последното повишение на основните лихви от 10 септември 2026 година.

Рискове пред хазната

Дефицитът по текущата сметка се очертава да достигне 6,4 процента от БВП през 2026 година и да се задържи трайно над 5 процента в средносрочен план. Според експертите това създава риск от натрупване на по-сериозни макроикономически дисбаланси.

Основните заплахи пред икономическия растеж са изместени в негативна посока и са свързани с по-високите цени на енергоносителите, предстоящата фискална консолидация по процедурата при прекомерен дефицит и евентуалното охлаждане на кредитния и жилищния пазар. Допълнителен риск създава и забавеното усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, което към края на август 2026 година достига едва около 70 процента.

В тази връзка институцията настоява за съставянето на напълно разработен количествен алтернативен сценарий и за осигуряването на достатъчен финансов буфер за реакция при евентуално влошаване на икономическата обстановка в страната.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва Да Се Краде !

    3 0 Отговор
    Ако Не може Да Се Краде !

    Този Бюджет !

    Не Е Бюджет !

    Коментиран от #2

    12:42 29.09.2026

  • 2 ДАЖЕ И !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва Да Се Краде !":

    От Ракията !

    На Хората !

    12:44 29.09.2026

  • 3 ФЕ КАЛНИТЕ ГЛАВИ

    0 0 Отговор
    НА КОЛОВЕ У СВЕТА ТРОЙЦА ! ДА МИ ПАЗЯТ СЯНКА !

    12:51 29.09.2026

  • 4 Натискайте…

    3 0 Отговор
    …на данъци и хипер + шринкфлация до откат -> аз не виждам народът да стачкува, значи всичко е точно и още много може!

    Коментиран от #6

    13:01 29.09.2026

  • 5 Въпрос

    6 0 Отговор
    Какво става с автоматизмите за определяне заплатите на милиционерите, военни, пожарникари, държавните служители или, защото са "нашите" хора, ще продължат да си взимат големите заплати, ние да им плащаме осигуровките, понеже те са бедни, 20 заплати при пенсиониране и куп още привилегии все за тях, но всичко това го плаща съсипания, отруден българдки работник трета категория труд с данъците си и със заемите, които изплаща, за да живеят добре определени богопомазани? Това ще има край, защото така не може да продължава.

    13:18 29.09.2026

  • 6 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Натискайте…":

    Народа не стачкува, защото ги е срам от провала на "пилота", който самите те го докараха на власт и сега се крият като мишоци и търсят причини в "евро, предишни управляващи, силния вятър, жегата"и т.н.....но нека си ближат раните и мажат с мехлем отвора, който им е на една педя под кръста.... 🤣🤣🤣

    13:54 29.09.2026

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