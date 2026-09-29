Анелия започва турне в Северна Америка преди концерта в София

Анелия започва турне в Северна Америка на 2 октомври, а първата спирка от обиколката е Кейп Код в щата Масачузетс. След това певицата ще пее пред българската публика в Чикаго, Вашингтон, Лас Вегас и други градове. Това е първата ѝ подобна обиколка от 2010 г. насам.
За концерта в Лас Вегас билетите са на цена от 75 долара. Турнето ще даде възможност на изпълнителката да представи както познати песни, така и новите си проекти, издадени през тази година.
Нови песни в програмата
Сред очакваните заглавия е „Запали“ – песен, която Анелия изпълнява заедно с Торино и Пашата. Кратък откъс от нея се разпространяваше в социалните мрежи още преди официалното ѝ издаване, а фразата „Ти ме запали, пали, пали, както пали се барут“ се превърна в разпознаваем мотив за публиката.
В актуалния репертоар на певицата са още „Вярно с оригинала“ с Деси Слава, „Пума“ с Ванеса и „След 100 години“ със Силвър. Анелия заявява, че иска „да радва публиката с песните си“.
Юбилейният концерт е на 28 ноември
След турнето в Северна Америка Анелия ще се подготвя за големия си концерт в София. Шоуто ще се състои на 28 ноември в зала „Арена 8888 София“ и е посветено на първите 25 години от кариерата ѝ. Най-високата посочена цена за билет е 82 евро. Датата и мястото на събитието са потвърдени и в билетната платформа Eventim.
В рамките на подготовката за концерта певицата вече направи импровизирано изпълнение в столичното метро. Тя пя заедно с младия изпълнител Александър Колев, като реакциите на пътниците бяха различни – част от тях са били изненадани, а други са се включили в необичайната среща с музиката.
Източници: HotArena, NOVA, Радио Веселина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сюндюк
12:46 29.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Соваж бейби
12:53 29.09.2026
4 Турне ?
13:04 29.09.2026
5 Д-р Скорчев
13:11 29.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мижав интерес
13:26 29.09.2026
8 Американо
13:42 29.09.2026
9 смях в залата
13:47 29.09.2026