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Анелия започва турне в Северна Америка преди концерта в София
  Тема: Известни личности

Анелия започва турне в Северна Америка преди концерта в София

29 Септември, 2026 12:43 614 9

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  • концерт в софия-
  • арена 8888-
  • българска музика

Първата дата от обиколката е на 2 октомври в Кейп Код. Певицата ще представи новите си песни преди юбилейното шоу за 25 години на сцената

Анелия започва турне в Северна Америка преди концерта в София - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анелия започва турне в Северна Америка на 2 октомври, а първата спирка от обиколката е Кейп Код в щата Масачузетс. След това певицата ще пее пред българската публика в Чикаго, Вашингтон, Лас Вегас и други градове. Това е първата ѝ подобна обиколка от 2010 г. насам.

За концерта в Лас Вегас билетите са на цена от 75 долара. Турнето ще даде възможност на изпълнителката да представи както познати песни, така и новите си проекти, издадени през тази година.

Нови песни в програмата

Сред очакваните заглавия е „Запали“ – песен, която Анелия изпълнява заедно с Торино и Пашата. Кратък откъс от нея се разпространяваше в социалните мрежи още преди официалното ѝ издаване, а фразата „Ти ме запали, пали, пали, както пали се барут“ се превърна в разпознаваем мотив за публиката.

В актуалния репертоар на певицата са още „Вярно с оригинала“ с Деси Слава, „Пума“ с Ванеса и „След 100 години“ със Силвър. Анелия заявява, че иска „да радва публиката с песните си“.

Юбилейният концерт е на 28 ноември

След турнето в Северна Америка Анелия ще се подготвя за големия си концерт в София. Шоуто ще се състои на 28 ноември в зала „Арена 8888 София“ и е посветено на първите 25 години от кариерата ѝ. Най-високата посочена цена за билет е 82 евро. Датата и мястото на събитието са потвърдени и в билетната платформа Eventim.

В рамките на подготовката за концерта певицата вече направи импровизирано изпълнение в столичното метро. Тя пя заедно с младия изпълнител Александър Колев, като реакциите на пътниците бяха различни – част от тях са били изненадани, а други са се включили в необичайната среща с музиката.

Източници: HotArena, NOVA, Радио Веселина


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 сюндюк

    6 0 Отговор
    При капитализма всеки наркоман с пари става звезда , друса най чистото и скъпо..! При нас капитализма е модерен вече почти 40 години.

    12:46 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    За българска публика по може ама там няма роми трябвало е да е в Германия и Полша. Нямам идея дали ще я слушат българите живеещи там за американци изобщо не вярвам ,да не си е планирала екскурзия и междудругото да си избие парите ?

    12:53 29.09.2026

  • 4 Турне ?

    8 0 Отговор
    По кръчмите и масите !

    13:04 29.09.2026

  • 5 Д-р Скорчев

    3 0 Отговор
    секстурне .......

    13:11 29.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мижав интерес

    3 0 Отговор
    Огладнела ли е що?

    13:26 29.09.2026

  • 8 Американо

    3 0 Отговор
    И в кое крайпътно заведение е това

    13:42 29.09.2026

  • 9 смях в залата

    3 0 Отговор
    Ще пее по кръчмите и това се наричало турне!?

    13:47 29.09.2026