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Производители на ракия предупреждават за протести

Производители на ракия предупреждават за протести

29 Септември, 2026 12:39 1 205 27

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  • протести-
  • сашко павлов

По думите на Сашко Павлов подобни мерки биха засегнали не просто производството на алкохол, а традиция, която е дълбоко свързана с българския бит

Производители на ракия предупреждават за протести - 1
Кадър: Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас, съобщи Нова ТВ.

Темата за домашната ракия предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че се обсъждат нови предложения, свързани с производството и предоставянето на алкохол от частни лица. В момента законодателството позволява на домакинство да произвежда определено количество за лична употреба, но продажбата на домашна ракия е забранена. Въпросът е дали предоставянето на ракия на близки, приятели или съседи би могло да доведе до санкции при по-голямо количество.

„Ако ви подаря бутилка с кайсиева ракия, аз съм много недобронамерен към вас, защото традицията в България е да бъдем гостоприемни и щедри. Според готвените промени обаче аз ще ви подаря не ракия, а 1000 евро глоба“, коментира в ефира на „Здравей, България” Сашко Павлов от Националното сдружение „Българска домашна ракия”, който е и собственик на казан за ракия.

По думите му подобни мерки биха засегнали не просто производството на алкохол, а традиция, която е дълбоко свързана с българския бит. „Векове наред у нас се е варила ракия. И сега някой се опитва да посегне на домашното ти битие, да влезе ти в дома“, заяви Павлов.

Според него обаче основният проблем, който трябва да бъде решен от институциите, не е домашната ракия за лична употреба, а търговията с алкохол с неясен произход. По думите на Павлов е малко вероятно хората, които произвеждат ракия за себе си, да започнат да я продават. „Кой би си продал домашната ракия, която е чувствително по-скъпа от тази по магазините? Достатъчно е да си направите сметка от колко грозде излиза един литър ракия, колко са разходите и на каква цена ще я продадете“, коментира още Павлов.

Той посочи, че при промишленото производство върху крайната цена влияят редица разходи - за производство, етикети, капачки, бутилки, транспорт, надценка и печалба.

Представителят на Националното сдружение „Българска домашна ракия” обяви, че производителите са готови първо да потърсят диалог с управляващите, но при липса на резултат, не изключват и протести - по-мащабни от тези през 2017 г.

По думите на Павлов още тогава хора от бранша са търсили информация и в други европейски държави за начина, по който там се регулира производството на алкохол от земеделци. „Оказва се, че производители на плодове и грозде имат право да варят по 10 хектолитра алкохол по силата на Директива 8392 на Европейския съюз от 1992 г. И този алкохол е за продажба - плащат си всичко, вадят сертификати и го продават“, посочи той.

Според финансиста Никола Филипов в предложените текстове има противоречие. „Прочетох самия закон и наистина е написано доста витиевато, не е ясно точно какво има предвид законодателя“, обясни той. По думите му напълно легитимна хипотеза е някой да дойде да ти проверява хладилника.

Бившият икономически и социален министър Лидия Шулева уточни - промените са насочени към производството на ракия с търговска цял, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си.

„Тази ракия, която хората си произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена, но ракията, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна. И наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза“, смята Шулева.

И все пак - как да докажем произхода на подарена бутилка ракия?

„Ако дойдат у вас на проверка и когато вие кажете на Агенция „Митници“, че е от еди кой си човек и те го проверят, че си е платил акциза, няма никакъв проблем“, заяви Йордан Чорбаджийски, който е член на УС на Националната лозаро-винарска камара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    18 4 Отговор
    Б@ й Г @ ньо не трябва да има държава

    12:41 29.09.2026

  • 2 Мунчо Душманиня

    33 12 Отговор
    Скоро Мунчо ще обложи и домашната лютеница, туршии, компоти, кисели краставици !

    12:43 29.09.2026

  • 3 Стига

    36 4 Отговор
    с простотиите 50 държавни органа да ти влизат за всякакви проверки. Да четат конституцията.
    Стига с държавната намеса в икономиката и личния живот.
    Не щем държава и репресии, искаме свобода.

    Коментиран от #4

    12:45 29.09.2026

  • 4 Херо

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стига":

    В Радев е хляба и ножа.

    Коментиран от #10

    12:46 29.09.2026

  • 5 Азззззззз

    28 7 Отговор
    Западняците винаги са ни завиждали, основно, за две неща - че си печем ракия и че си имаме собствен дом. Сегашните еничари посягат и на двете. За ракията санкциите са по жестоки от санкциите за наркотици, а на домовете ни ще им шибнат все по-високи данъци. А защо ще вдигат данъците на имотите като инфраструктурата е все по-зле няма кой да каже.

    12:46 29.09.2026

  • 6 СКОТОВЕ

    8 5 Отговор
    ЧИРЕН Е ПРАЗНО ! :)

    12:48 29.09.2026

  • 7 Боташ

    34 7 Отговор
    Такива данъци, налози, глоби не е имало и при Турско.

    Коментиран от #16

    12:48 29.09.2026

  • 8 Анонимен

    15 5 Отговор
    Дайнов ще участва ли!??

    12:48 29.09.2026

  • 9 Сър Пичук

    17 3 Отговор
    Всички предпоставки за раждането на нов Левски са налице - турци, десятък, предатели, чорбаджии-изедници, Русия готова да ни освобождава, както винаги.

    Коментиран от #14

    12:55 29.09.2026

  • 10 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Херо":

    И ракията!

    12:56 29.09.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    16 4 Отговор
    Няма страшно !
    Ако вече няма да можем да сме в опиянение от ракията, то ще бъдем в опиянение от обичта си към Муньо Боташов Решетников !

    12:58 29.09.2026

  • 12 Подавам сигнал

    10 3 Отговор
    Генчо Дай нов крие чужда ракия в хладилника!!!😱
    Дръжте нарушителя!

    12:58 29.09.2026

  • 13 Никакво

    7 1 Отговор
    предупреждение!Направо бангаранга!

    13:00 29.09.2026

  • 14 ЦК на БКП

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сър Пичук":

    Не "освобождава", - ЗАРОБВА - както от турско та до сега !!!
    Явно си бил партиен секретар по време на соца !

    13:00 29.09.2026

  • 15 Кабинета

    12 1 Отговор
    минал на водка!

    13:01 29.09.2026

  • 16 Тогава

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боташ":

    са били най-ниските!

    13:03 29.09.2026

  • 17 Истината

    18 2 Отговор
    Май трябва България да мине под външно управление . Всичко е супер, олигарсите си плащат честно всичките данъци, политиците ни са абсолютно чисти и т.н.
    Как не ви е срам управляващи, че да нарушите вековна традиция на обикновения българин, каквато е правенето и консумирането на ракия. Ракията е и за радостни ,така и за не радостни моменти. Спрете се изроди, стига гаври над народа!

    13:07 29.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой какво

    12 2 Отговор
    Фатмаците трябва да бъдат изметени моментално, това да не е казарма от времето на бай Тошо,вън зелените чорапи от властта

    13:11 29.09.2026

  • 20 Оня с рикията

    8 0 Отговор
    Аз съм само ползвате, но и аз ще протестирам...

    13:13 29.09.2026

  • 21 Калата

    13 0 Отговор
    Ракията стои над политиката! Ракия е имало преди нас,ще има и след нас!

    13:16 29.09.2026

  • 22 очевидец

    11 0 Отговор
    Гълъб Донев ще лети над града и ще наблюдава какви бутилки държите и какво пиете

    13:27 29.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Политицииии не закачайте

    3 0 Отговор
    Ракията стои над политиката ракия е имало преди вас ще има и след вас иначе ще кажа на старшията и ша ва глоби хе хе

    13:51 29.09.2026

  • 26 Пийняка

    0 0 Отговор
    Кво става на Шипка ?!

    14:11 29.09.2026

  • 27 ЗКТЧ

    0 0 Отговор
    Закона е писан от ЗКПЧ.Той толкова си може.. Другите около него са подбрани да са верни и послушни и да му се подмазват..

    14:18 29.09.2026

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