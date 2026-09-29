Производители на ракия предупреждават за протести

Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас, съобщи Нова ТВ.
Темата за домашната ракия предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че се обсъждат нови предложения, свързани с производството и предоставянето на алкохол от частни лица. В момента законодателството позволява на домакинство да произвежда определено количество за лична употреба, но продажбата на домашна ракия е забранена. Въпросът е дали предоставянето на ракия на близки, приятели или съседи би могло да доведе до санкции при по-голямо количество.
„Ако ви подаря бутилка с кайсиева ракия, аз съм много недобронамерен към вас, защото традицията в България е да бъдем гостоприемни и щедри. Според готвените промени обаче аз ще ви подаря не ракия, а 1000 евро глоба“, коментира в ефира на „Здравей, България” Сашко Павлов от Националното сдружение „Българска домашна ракия”, който е и собственик на казан за ракия.
По думите му подобни мерки биха засегнали не просто производството на алкохол, а традиция, която е дълбоко свързана с българския бит. „Векове наред у нас се е варила ракия. И сега някой се опитва да посегне на домашното ти битие, да влезе ти в дома“, заяви Павлов.
Според него обаче основният проблем, който трябва да бъде решен от институциите, не е домашната ракия за лична употреба, а търговията с алкохол с неясен произход. По думите на Павлов е малко вероятно хората, които произвеждат ракия за себе си, да започнат да я продават. „Кой би си продал домашната ракия, която е чувствително по-скъпа от тази по магазините? Достатъчно е да си направите сметка от колко грозде излиза един литър ракия, колко са разходите и на каква цена ще я продадете“, коментира още Павлов.
Той посочи, че при промишленото производство върху крайната цена влияят редица разходи - за производство, етикети, капачки, бутилки, транспорт, надценка и печалба.
Представителят на Националното сдружение „Българска домашна ракия” обяви, че производителите са готови първо да потърсят диалог с управляващите, но при липса на резултат, не изключват и протести - по-мащабни от тези през 2017 г.
По думите на Павлов още тогава хора от бранша са търсили информация и в други европейски държави за начина, по който там се регулира производството на алкохол от земеделци. „Оказва се, че производители на плодове и грозде имат право да варят по 10 хектолитра алкохол по силата на Директива 8392 на Европейския съюз от 1992 г. И този алкохол е за продажба - плащат си всичко, вадят сертификати и го продават“, посочи той.
Според финансиста Никола Филипов в предложените текстове има противоречие. „Прочетох самия закон и наистина е написано доста витиевато, не е ясно точно какво има предвид законодателя“, обясни той. По думите му напълно легитимна хипотеза е някой да дойде да ти проверява хладилника.
Бившият икономически и социален министър Лидия Шулева уточни - промените са насочени към производството на ракия с търговска цял, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си.
„Тази ракия, която хората си произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена, но ракията, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна. И наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза“, смята Шулева.
И все пак - как да докажем произхода на подарена бутилка ракия?
„Ако дойдат у вас на проверка и когато вие кажете на Агенция „Митници“, че е от еди кой си човек и те го проверят, че си е платил акциза, няма никакъв проблем“, заяви Йордан Чорбаджийски, който е член на УС на Националната лозаро-винарска камара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
12:41 29.09.2026
2 Мунчо Душманиня
12:43 29.09.2026
3 Стига
Стига с държавната намеса в икономиката и личния живот.
Не щем държава и репресии, искаме свобода.
Коментиран от #4
12:45 29.09.2026
4 Херо
До коментар #3 от "Стига":В Радев е хляба и ножа.
Коментиран от #10
12:46 29.09.2026
5 Азззззззз
12:46 29.09.2026
6 СКОТОВЕ
12:48 29.09.2026
7 Боташ
Коментиран от #16
12:48 29.09.2026
8 Анонимен
12:48 29.09.2026
9 Сър Пичук
Коментиран от #14
12:55 29.09.2026
10 Ъхъ
До коментар #4 от "Херо":И ракията!
12:56 29.09.2026
11 АГАТ а Кристи
Ако вече няма да можем да сме в опиянение от ракията, то ще бъдем в опиянение от обичта си към Муньо Боташов Решетников !
12:58 29.09.2026
12 Подавам сигнал
Дръжте нарушителя!
12:58 29.09.2026
13 Никакво
13:00 29.09.2026
14 ЦК на БКП
До коментар #9 от "Сър Пичук":Не "освобождава", - ЗАРОБВА - както от турско та до сега !!!
Явно си бил партиен секретар по време на соца !
13:00 29.09.2026
15 Кабинета
13:01 29.09.2026
16 Тогава
До коментар #7 от "Боташ":са били най-ниските!
13:03 29.09.2026
17 Истината
Как не ви е срам управляващи, че да нарушите вековна традиция на обикновения българин, каквато е правенето и консумирането на ракия. Ракията е и за радостни ,така и за не радостни моменти. Спрете се изроди, стига гаври над народа!
13:07 29.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кой какво
13:11 29.09.2026
20 Оня с рикията
13:13 29.09.2026
21 Калата
13:16 29.09.2026
22 очевидец
13:27 29.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Политицииии не закачайте
13:51 29.09.2026
26 Пийняка
14:11 29.09.2026
27 ЗКТЧ
14:18 29.09.2026