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Андрей Кончаловски на 89 г.: Космополитният гений на киното празнува рожден ден

Андрей Кончаловски на 89 г.: Космополитният гений на киното празнува рожден ден

20 Август, 2026 09:28 593 4

  • андрей кончаловски-
  • рожден ден

Легендарният режисьор, оставил ярка следа в Холивуд и европейското кино, отбелязва своя личен празник

Андрей Кончаловски на 89 г.: Космополитният гений на киното празнува рожден ден - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 20 август 2026 г., легендарният съветски, американски и руски режисьор и сценарист Андрей Кончаловски отбелязва своя 89-и рожден ден. Неговият мащабен творчески път, който обхваща над шест десетилетия, остава едно от най-уникалните явления в световната кинематография. Признат като най-космополитния съвременен руски режисьор, Кончаловски успешно съчетава дълбочината на европейското авторско кино с динамиката на холивудските блокбъстъри.

От класическата музика до големия екран

Роден през 1937 г. в Москва в семейство с изключителни духовни и аристократични традиции – син на поета Сергей Михалков и брат на друг голям режисьор, Никита Михалков – той първоначално планира да стане пианист. Любовта към киното обаче надделява и той завършва ВГИК в класа на Михаил Romm. Още в началото на кариерата си си сътрудничи тясно с гения Андрей Тарковски, като става съсценарист на емблематичния филм „Андрей Рубльов“. За да се разграничи творчески от фамилията на баща си, младият творец приема за свой псевдоним моминското име на майка си – Кончаловски.

Успехът в Холивуд и световното признание

През 80-те години на миналия век Андрей Кончаловски заминава за САЩ, където постига забележителен успех – нещо, което малцина режисьори от източния блок успяват да направят. В Холивуд той създава световни класики като:

  • „Влакът беглец“ (Runaway Train, 1985) – номиниран за три награди „Оскар“
  • „Танго и Кеш“ (Tango & Cash, 1989) – емблематичният екшън със Силвестър Сталоун и Кърт Ръсел
  • „Любовниците на Мария“ (Maria's Lovers, 1984)

След завръщането си в Европа и Русия, Кончаловски продължава да печели най-престижните филмови отличия. Той е двукратен носител на „Сребърен лъв“ за най-добър режисьор от Международния филмов фестивал във Венеция за филмите „Белите нощи на пощальона Алексей Тряпицин“ (2014) и „Рай“ (2016), както и на Специалната награда на журито във Венеция за историческата драма „Скъпи другари!“ (2020). През 1997 г. печели и престижната телевизионна награда „Еми“ за минисериала „Одисея“.

Днес Андрей Кончаловски продължава да бъде символ на интелектуалното кино, което вълнува зрителите по цял свят и ги кара да се замислят за вечните човешки ценности: любовта, свободата и търсенето на истината.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баща му е голям

    4 0 Отговор
    Нсписал химна на СССР и Русия.

    09:41 20.08.2026

  • 2 Андрей Кончаловски,

    2 0 Отговор
    двама Братя, Андрей и Никита Махалкови, Андрей взима Фамилията на майка си.

    Не сте гледали филмът Влакът Беглец с Джон Войт и Братът на Джулия Робъртс - Ерик Робъртс, гледайте го, няма да съжалявате.

    Ерик Робъртс има много яки филми, участва в Runway Train,
    The Spesialist, Сталоне, Шарън Стоун, Джеймс Уудс и Ерик Робъртс.

    09:56 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сандо

    2 0 Отговор
    Можеше да ни осведомите и какви неща пише за Запада и неговата култура.Ще напомня само едно негово изявление:"В Холивуд цензурата е същата като в Съветския съюз,само че е по-префинена".И особено добре в материала е написано името на световния кинорежисьор Михаил Ром,автор на класиката "Обикновен фашизъм",филм,който е много подходящ да се покаже по българските телевизии точно сега - ама кой ли ще се сети,кой ли ще се реши,а някой може даже да не разреши.

    10:39 20.08.2026