Бившият английски национал Анди Керъл разкри, че е бил сексуално насилен от мъж през 2021 г. Футболистът е разказал за преживяното в автобиографията си „Owning It“, издадена на 24 септември.

Инцидентът е станал в дома на Керъл след мач на Нюкасъл. Мъжът е бил познат на тогавашната партньорка на нападателя и е дошъл, за да гледа боксов мач. Керъл описва случилото се като травмиращо преживяване, което продължава да оказва влияние върху него.

„Бях сексуално насилен, ето, казах го“, пише Керъл в книгата си. Той обяснява, че дълго е обмислял дали да включи случая в автобиографията и го е направил едва в последния момент след разговори с близки хора.

Мъжът, чието име не се съобщава, е отрекъл обвинението и е бил изправен пред съд. Той е признат за виновен за сексуални престъпления и е осъден на три години затвор. Освен това е включен в регистъра на сексуалните престъпници и му е забранено да посещава селото, в което е живял Керъл.

Футболистът е дал показания по делото, като определя процеса като „унизителен, неловък и изключително тежък“. Керъл е бивш играч на Нюкасъл и Ливърпул и има участия за националния отбор на Англия.

На 37 години Керъл продължава кариерата си в Дагенъм енд Редбридж, където е играч и съсобственик на клуба от Националната лига Юг. Той е решил да говори публично за случая с надеждата разказът му да помогне и на други хора, преживели сексуално насилие.

Източници: Фокус