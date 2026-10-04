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Израел спира хуманитарните доставки за Газа на 5 и 7 октомври
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел спира хуманитарните доставки за Газа на 5 и 7 октомври

4 Октомври, 2026 18:23 469 4

  • ивицата газа-
  • хуманитарна помощ-
  • израел-
  • хамас

Граничните пунктове с Ивицата Газа ще бъдат затворени заради третата годишнина от атаката на ХАМАС. На Западния бряг ще се пропуска само по медицински и изключителни хуманитарни причини.

Израел спира хуманитарните доставки за Газа на 5 и 7 октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел ще затвори граничните пунктове с Ивицата Газа на 5 и 7 октомври, като през тези дни няма да се доставя хуманитарна помощ в анклава. На същите дати ще бъде наложено общо затваряне на Западния бряг, съобщи Службата за координация на правителствените действия в палестинските територии (COGAT).

Решението е взето след оценка на сигурността от министъра на отбраната Израел Кац и е свързано с третата годишнина от нападението на ХАМАС срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

„В съответствие с оценката на сигурността и решението на министъра на отбраната ще бъде наложено общо затваряне в региона Юдея и Самария на 5 и 7 октомври, а граничните пунктове с Ивицата Газа също ще бъдат затворени във връзка с годишнината от събитията от 7 октомври. В тези дни няма да се доставя хуманитарна помощ в Ивицата Газа“, посочват от COGAT.

Какво ще остане разрешено

Събирането на вече пристигналата хуманитарна помощ от палестинската страна на пункта „Керем Шалом“ ще продължи по график. Израелската служба заявява, че не очаква двудневното затваряне да влоши хуманитарната ситуация в Газа.

На Западния бряг преминаването през контролно-пропускателните пунктове ще бъде разрешено само по медицински и изключителни хуманитарни причини и след предварително одобрение. Ограниченията ще важат на 5 и 7 октомври, докато за 6 октомври в съобщението не е обявено аналогично общо затваряне.

Годишнината от атаката на 7 октомври

На 7 октомври 2023 г. въоръжени бойци на ХАМАС нахлуха в Израел, убиха стотици жители на гранични общности и взеха около 250 заложници. Нападението постави началото на мащабната израелска военна операция в Ивицата Газа.

Ново затваряне на пунктовете означава временно прекъсване на доставките през тях, но не и спиране на събирането на пратките, които вече са пристигнали от израелската страна на „Керем Шалом“. За преминаване по медицински или изключителни хуманитарни причини на Западния бряг ще се изисква предварително разрешение от израелските власти.

Източници: Фокус, Джерузалем пост


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Страшно лоши са тези израел ще спрат хуманитарната помощ за два дена на работливите палестинци.

    Коментиран от #3

    19:01 04.10.2026

  • 3 Нема се плашиш!

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Грета Тунберг ще ги нахрани.

    19:50 04.10.2026

  • 4 В Израел са разочаровани,

    0 0 Отговор
    че никой по света не е проявил полагащото им се съчувствие във връзка със самолета.

    19:58 04.10.2026