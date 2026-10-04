Израел спира хуманитарните доставки за Газа на 5 и 7 октомври

Израел ще затвори граничните пунктове с Ивицата Газа на 5 и 7 октомври, като през тези дни няма да се доставя хуманитарна помощ в анклава. На същите дати ще бъде наложено общо затваряне на Западния бряг, съобщи Службата за координация на правителствените действия в палестинските територии (COGAT).

Решението е взето след оценка на сигурността от министъра на отбраната Израел Кац и е свързано с третата годишнина от нападението на ХАМАС срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Какво ще остане разрешено

„В съответствие с оценката на сигурността и решението на министъра на отбраната ще бъде наложено общо затваряне в региона Юдея и Самария на 5 и 7 октомври, а граничните пунктове с Ивицата Газа също ще бъдат затворени във връзка с годишнината от събитията от 7 октомври. В тези дни няма да се доставя хуманитарна помощ в Ивицата Газа“, посочват от COGAT.

Събирането на вече пристигналата хуманитарна помощ от палестинската страна на пункта „Керем Шалом“ ще продължи по график. Израелската служба заявява, че не очаква двудневното затваряне да влоши хуманитарната ситуация в Газа.

На Западния бряг преминаването през контролно-пропускателните пунктове ще бъде разрешено само по медицински и изключителни хуманитарни причини и след предварително одобрение. Ограниченията ще важат на 5 и 7 октомври, докато за 6 октомври в съобщението не е обявено аналогично общо затваряне.

Годишнината от атаката на 7 октомври

На 7 октомври 2023 г. въоръжени бойци на ХАМАС нахлуха в Израел, убиха стотици жители на гранични общности и взеха около 250 заложници. Нападението постави началото на мащабната израелска военна операция в Ивицата Газа.

Ново затваряне на пунктовете означава временно прекъсване на доставките през тях, но не и спиране на събирането на пратките, които вече са пристигнали от израелската страна на „Керем Шалом“. За преминаване по медицински или изключителни хуманитарни причини на Западния бряг ще се изисква предварително разрешение от израелските власти.

Източници: Фокус, Джерузалем пост