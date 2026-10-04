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Плетенчук: Ударите по мостове в Киев са провокация
  Тема: Украйна

Плетенчук: Ударите по мостове в Киев са провокация

4 Октомври, 2026 18:19 687 6

  • дмитрий плетенчук-
  • киев-
  • кримски мост-
  • руски удари-
  • украйна

Говорителят на украинските Военноморски сили свърза атаките с очакванията за потенциален удар по Кримския мост. Той заяви, че съоръжението вече има ограничено логистично значение за руските сили.

Плетенчук: Ударите по мостове в Киев са провокация - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските удари по мостовата инфраструктура в Киев изглеждат като провокация, свързана с очакванията за потенциална атака срещу Кримския мост. Това заяви говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитрий Плетенчук в ефира на националния телемаратон, цитиран от УНИАН.

По думите му атаките са и предизвикателство към Въоръжените сили на Украйна. Плетенчук подчерта, че украинската армия не търси символичен ефект, а се ръководи от военната целесъобразност.

„Изглежда като предизвикателство. В това няма логика“, заяви Плетенчук.

Говорителят на украинските Военноморски сили каза още, че подобни мащабни операции се подготвят предварително и изискват продължително и сложно планиране. Според него именно този факт прави атаките по мостовете в Киев трудно обясними единствено като реакция на евентуални действия срещу Кримския мост.

Ограничено значение за руската логистика

Плетенчук оцени като намаляло стратегическото значение на Кримския мост за руските военни доставки. По думите му съоръжението отдавна работи при ограничен режим.

„Те не рискуват да транспортират техника по него, гориво – същото“, посочи той. Говорителят уточни, че по моста все още се движи автомобилен транспорт, но обемът му не е достатъчен, за да осигури всички нужди на руските сили в Крим и по южното направление.

Оценката е сходна с тази на заместник-началника на Главното разузнавателно управление Вадим Скибицки. Според него Кримският мост има по-голяма стойност като символ на руския контрол, отколкото като основна артерия за военни доставки.

Атаките по мостовете в Киев

През последните дни Русия е извършила серия от удари по Южния и Северния мост в украинската столица. Анализ на Defense Express и публични видеокадри свързват атаките с руската 50-а бригада за безпилотни системи „Варяг“.

Тази връзка обаче е представена като анализ и не е официално потвърждение от руска или украинска институция. Плетенчук не посочи конкретно подразделение като извършител на ударите, а коментира логиката и възможните цели на действията.

Източници: Фокус, УНИАН, Defense Express


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    19 0 Отговор
    Само бой!!!
    Щото ударите по Кримския мост не са провокация!!!

    18:22 04.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    В Белград какво беше?

    18:22 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как да няма логика

    12 0 Отговор
    Прекъснат ли всички мостове по Днепър, цялата военна логистика за на изток от Днепър приключва.
    Впрочем руснаците постъпват хуманно прекъсвайки само кабелите на мостовете в Киев вместо да ги разрушават. Тъй че само тежки камиони да не могат да минават.

    18:41 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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