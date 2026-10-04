Танкер е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток, съобщи Координационният център за морска търговия на британския Кралски флот, известен като UKMTO. По плавателния съд са нанесени щети, а повредата е засегнала машинното отделение.

Няма данни за пострадали сред моряците. От UKMTO посочиха, че екипажът се смята за в безопасност.

„Капитанът на танкера съобщи, че корабът е бил ударен от неизвестен снаряд, което е довело до повреда на машинното отделение. Смята се, че екипажът е в безопасност“, заявиха от морския център.

Към момента не са разкрити името на танкера, флагът, под който плава, или точните координати на инцидента. Не е установено и кой е изстрелял снаряда. Няма публично поета отговорност за удара.

Пет други танкера са били атакувани за три дни

Новият инцидент е част от серия нападения в стратегическия морски маршрут. Между 30 септември и 2 октомври UKMTO е регистрирал атаки срещу още пет танкера в района.

Поредицата увеличава риска за корабоплаването през Ормузкия проток, но наличните данни за последния случай не сочат пострадали членове на екипажа. Разследването на обстоятелствата около удара продължава, а корабът и операторът му все още не са официално идентифицирани.

Източници: Фокус