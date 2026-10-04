Новини
Любопитно »
1500-годишна римска мозайка откриха при незаконни разкопки

1500-годишна римска мозайка откриха при незаконни разкопки

4 Октомври, 2026 18:18 1 035 5

  • римска мозайка-
  • мардин-
  • незаконни разкопки-
  • иманяри-
  • археологически ценности

Находката е намерена при акция срещу иманяри в окръг Мардин

1500-годишна римска мозайка откриха при незаконни разкопки - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Подова мозайка на около 1500 години е открита при акция срещу незаконни разкопки в окръг Мардин, Югоизточна Турция. Находката е отнесена към късния римски период и е била разкрита по време на операция на турската жандармерия, съобщи „Марица“.

Мозайката е в добро състояние и включва човешки изображения и сложни геометрични орнаменти. Археолозите предполагат, че е украсявала представителна сграда или богато имение, но точният ѝ произход все още не е установен.

Иззети са монети, пръстени и скъпоценни камъни

При операцията са намерени и иззети антични монети, два пръстена, 13 старинни предмета и три скъпоценни камъка. Сред вещите е и книга със заглавие „Антични римски монети“, която според първоначалните данни вероятно е била използвана във връзка с незаконна търговия с археологически ценности.

Мозайката вече е предадена за съхранение и проучване в Регионалния музей на Мардин. Специалистите предстои да изследват находката, за да определят по-точно нейната възраст, произход и историческо значение.

Двама са задържани по случая

По случая са задържани двама заподозрени. Срещу тях е започнало съдебно производство за незаконни разкопки и трафик на културни ценности. До приключване на разследването няма данни за влезли в сила присъди, а турските власти не са разкрили допълнителни подробности.

Районът на Мардин е част от историческата Месопотамия и съхранява останки от римската, византийската, асирийската и арабската цивилизация. Богатото археологическо наследство го превръща и в мишена за незаконни разкопки и трафик на антики.

След приключване на проучванията мозайката вероятно ще бъде изложена за посетители в музея в Мардин.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Сцена Лили Иванова ,пее

    18:47 04.10.2026