1500-годишна римска мозайка откриха при незаконни разкопки

Подова мозайка на около 1500 години е открита при акция срещу незаконни разкопки в окръг Мардин, Югоизточна Турция. Находката е отнесена към късния римски период и е била разкрита по време на операция на турската жандармерия, съобщи „Марица“.
Мозайката е в добро състояние и включва човешки изображения и сложни геометрични орнаменти. Археолозите предполагат, че е украсявала представителна сграда или богато имение, но точният ѝ произход все още не е установен.
Иззети са монети, пръстени и скъпоценни камъни
При операцията са намерени и иззети антични монети, два пръстена, 13 старинни предмета и три скъпоценни камъка. Сред вещите е и книга със заглавие „Антични римски монети“, която според първоначалните данни вероятно е била използвана във връзка с незаконна търговия с археологически ценности.
Мозайката вече е предадена за съхранение и проучване в Регионалния музей на Мардин. Специалистите предстои да изследват находката, за да определят по-точно нейната възраст, произход и историческо значение.
Двама са задържани по случая
По случая са задържани двама заподозрени. Срещу тях е започнало съдебно производство за незаконни разкопки и трафик на културни ценности. До приключване на разследването няма данни за влезли в сила присъди, а турските власти не са разкрили допълнителни подробности.
Районът на Мардин е част от историческата Месопотамия и съхранява останки от римската, византийската, асирийската и арабската цивилизация. Богатото археологическо наследство го превръща и в мишена за незаконни разкопки и трафик на антики.
След приключване на проучванията мозайката вероятно ще бъде изложена за посетители в музея в Мардин.
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18:47 04.10.2026