1500-годишна римска мозайка откриха при незаконни разкопки

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Красотата, творчеството и времето с хора, които обичате, могат да върнат лекотата Ви. Позволете си удоволствие без вина и без да превръщате всеки свободен час в полезна задача. В любовта старо чувство или спомен може да Ви напомни какво всъщност търсите в близостта. Завършете деня с нещо, което Ви вдъхновява и Ви помага да се почувствате повече в хармония със себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) Грижата за тялото и ежедневния комфорт може да се окаже най-добрият начин да използвате неделята. Малки промени в режима, храненето или домашната среда ще Ви донесат повече от големи обещания към себе си. В професионален или личен въпрос е добре да преразгледате нещо, което сте приели за окончателно. Понякога промяната започва не с ново решение, а с отказ да повтаряте старото.

Козирог (23.12 - 20.01) Връзката с важен човек може да Ви покаже повече за самите Вас, отколкото сте очаквали. Спокойната атмосфера е подходяща за разговор без натиск и без необходимост всичко да завърши с конкретно решение. Стара емоционална тема може да се върне, но този път имате шанс да я разгледате без предишната строгост. Не измервайте качеството на отношенията само по това колко ясно е подредено всичко между Вас.

Стрелец (23.11 - 22.12) Някои въпроси се решават по-добре в тишина, отколкото чрез непрекъснато действие. Общ ангажимент или тема на доверие може да Ви напомни къде е време да поставите по-ясна граница. Не раздавайте енергията си само защото можете да понесете повече. Вечерта е подходяща да си дадете почивка от чуждите очаквания и да се върнете към собствените си усещания.

Скорпион (24.10 - 22.11) Желанието да разберете истината зад една ситуация е силно, но не всичко трябва да бъде изяснено на момента. Минала връзка, старо чувство или предишно решение може отново да се върне в мислите Ви. Това не означава непременно, че трябва да се връщате назад — понякога е достатъчно да разберете какво сте научили. Денят е подходящ за четене, размисъл и разговор с човек, който не се страхува от по-дълбоки теми.

Везни (24.09 - 23.10) Въпросът накъде искате да насочите усилията си може тихо да се появи още през първата половина на деня. Не е необходимо да имате готов отговор — по-важно е да забележите кое вече не Ви мотивира. Финансови или лични приоритети може да поискат преоценка, особено ако сте ги следвали повече по навик, отколкото по желание. Почивката ще Ви помогне да подредите мислите си по-добре от поредния анализ.

Дева (24.08 - 23.09) Хората, с които се чувствате спокойни, могат да направят неделята много по-приятна. Не е нужно общият план да бъде сложен — понякога разговор, кафе или кратка среща са напълно достатъчни. В отношенията може да забележите стар модел, който се повтаря и вече Ви е омръзнал. Вместо веднага да го поправяте, първо вижте каква Ваша нужда стои зад него.

Лъв (24.07 - 23.08) Малко повече дистанция от шума ще Ви помогне да се възстановите след натоварена седмица. Не търсете непременно компания, ако усещате, че имате нужда първо да останете насаме със себе си. Семейна или емоционална тема може да Ви върне към стар разговор и да Ви даде шанс да го разберете по различен начин. В края на деня пазете енергията си за онова, което действително има значение.

Рак (22.06 - 23.07) Вашите собствени нужди заслужават повече внимание и няма причина винаги да ги поставяте след чуждите. Спокойният ритъм Ви помага да разберете кое Ви зарежда и кое само изчерпва силите Ви. В любовта може да се върне старо чувство, спомен или въпрос, който не е получил окончателен отговор. Не е нужно да решавате всичко сега — достатъчно е да бъдете честни със себе си.

Близнаци (22.05 - 21.06) Удовлетворението от това, което вече имате, е по-важно от желанието постоянно да добавяте още нещо. Подходящо е да прегледате разходи, покупки или ангажименти, които вече не Ви носят реална стойност. В работните и личните отношения не бързайте да тълкувате чуждото мълчание като знак за проблем. Неделята е най-полезна, когато си позволите по-бавен и предвидим ритъм.

Телец (21.04 - 21.05) Един непринуден разговор може да се окаже по-ценен от дълго планирана среща. Думите Ви са по-дълбоки и е добре да ги използвате за изясняване, а не за проверка на чуждите чувства. Някой от миналото или стара тема във връзка може да Ви напомни какво вече не искате да повтаряте. Разходка, кратко пътуване или време с близък човек ще Ви се отразят особено добре.