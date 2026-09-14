Новини
Култура »
„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ)

„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ)

14 Септември, 2026 15:31 401 1

  • опасен чар-
  • театър-
  • постановка-
  • тодор колев-
  • любо нейков-
  • силвия петкова-
  • премиера

Култовата роля, изиграна от Тодор Колев, ще изиграе младият актьор Стефан Милков

„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ) - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една от най-популярните български истории за измами, доверие и човешки слабости ще оживее за първи път на театралната сцена. ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен представя най-новото си заглавие „Опасен чар“, вдъхновено от едноименния култов филм с Тодор Колев.

Официалната премиера на спектакъла ще бъде на 19 септември 2026 на сцената на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен. На 27 септември постановката ще гостува и в Пловдив, а екипът се подготвя за среща с публиката в цялата страна.

„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ)

Сценичната версия е дело на режисьора Николай Гундеров, който превръща познатата история в още по-динамична комедия с много хумор, комични обрати, клоунади и ситуационен смях. За целта важно участие в представлението има и група „Джанго Зе“.

Спектакълът не се опитва да повтаря филма, а изгражда собствен театрален свят, стъпвайки върху прозата и хумора на Свобода Бъчварова.

„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ)

В центъра на историята е Генчо Гунчев – обаятелен измамник с множество самоличности и невероятна способност да печели доверието на хората. Но зад комичните ситуации и неговите превъплъщения спектакълът поставя въпроси, които звучат особено актуално и днес: защо вярваме на онези, които ни мамят най-умело, и защо понякога жертвата изпитва вина, а дори и благодарност към измамника?

„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ)

„Опасен чар“ използва хумора като начин да погледне към страховете, заблудите и необходимостта ни да вярваме в удобни истории. Това е комедия, която свързва една отминала епоха със съвремието и предлага на публиката не просто среща с любима история, а нов поглед към нея.

В спектакъла участват Стефан Милков, Любомир Нейков, Силвия Петкова, Диана Спасова, Васил Пенов, Александра Михайлова, Антония Гюруди, Ванеса Пеянкова, Веселин Бърборков, Димитрия Милушева, Натали Никова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ)

Творческият екип включва още сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева и композитора Данислав Анастасов. Асистент-режисьори са Невена Тодорова и Албена Бабева.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Денди

    2 0 Отговор
    Поредната глупава халтура

    15:51 14.09.2026