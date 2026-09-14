„Опасен чар“ излиза на театралната сцена този уикенд (СНИМКИ)

Една от най-популярните български истории за измами, доверие и човешки слабости ще оживее за първи път на театралната сцена. ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен представя най-новото си заглавие „Опасен чар“, вдъхновено от едноименния култов филм с Тодор Колев.

Официалната премиера на спектакъла ще бъде на 19 септември 2026 на сцената на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен. На 27 септември постановката ще гостува и в Пловдив, а екипът се подготвя за среща с публиката в цялата страна.

Сценичната версия е дело на режисьора Николай Гундеров, който превръща познатата история в още по-динамична комедия с много хумор, комични обрати, клоунади и ситуационен смях. За целта важно участие в представлението има и група „Джанго Зе“.

Спектакълът не се опитва да повтаря филма, а изгражда собствен театрален свят, стъпвайки върху прозата и хумора на Свобода Бъчварова.

В центъра на историята е Генчо Гунчев – обаятелен измамник с множество самоличности и невероятна способност да печели доверието на хората. Но зад комичните ситуации и неговите превъплъщения спектакълът поставя въпроси, които звучат особено актуално и днес: защо вярваме на онези, които ни мамят най-умело, и защо понякога жертвата изпитва вина, а дори и благодарност към измамника?

„Опасен чар“ използва хумора като начин да погледне към страховете, заблудите и необходимостта ни да вярваме в удобни истории. Това е комедия, която свързва една отминала епоха със съвремието и предлага на публиката не просто среща с любима история, а нов поглед към нея.

В спектакъла участват Стефан Милков, Любомир Нейков, Силвия Петкова, Диана Спасова, Васил Пенов, Александра Михайлова, Антония Гюруди, Ванеса Пеянкова, Веселин Бърборков, Димитрия Милушева, Натали Никова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Творческият екип включва още сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева и композитора Данислав Анастасов. Асистент-режисьори са Невена Тодорова и Албена Бабева.