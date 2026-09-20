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И Пловдив въвежда зони с ниски емисии

И Пловдив въвежда зони с ниски емисии

20 Септември, 2026 09:07 720 17

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Ограничителният ринг предизвика недоволството

И Пловдив въвежда зони с ниски емисии - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

От 1 октомври община Пловдив въвежда зона с ниски емисии в центъра на града по подобие на София. Ограничителният ринг в Пловдив ще важи седем месеца, а не шест, както е в столицата, и поне в първите седмици няма да разчита на камери и електронен контрол, а на служители на общинското предприятие „Паркиране и репатриране“, пише bTV.

Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство - засега само в социалните мрежи.

От 1 октомври до 30 април в четириъгълника между централните булеварди „Цар Борис Трети Обединител“, „Шести септември“, „Руски“ и „Христо Ботев“ ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година, и на бензинови – преди 1998 година.

„Не смятам, че е удачно, защото, както виждате, в България има изключително голям процент стар парк. И това ограничение ще затрудни много граждани на Пловдив“, казва Георги Терзиев.

„Тогава да караме рикши... Има такова... рикши като мен. С каруца. Може ли с каруца да се движа? Човешка тяга ще дърпа това... Готов съм, да“, коментира Михаил Мумджиев.

„Пречат им старите автомобили на хората – на бедняка да му бръкнат в гърлото да му извадят залъка. Ей това е цялата работа“, казва Петър Лесов.

Засега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.

„В началото ще ги уведомяваме по телефона нарушителите, за да може по-плавно да се въведе зоната, да се избегне това социално напрежение, където го има. Но за нас е важно въздухът на Пловдив да е чист и хората да са здрави“, казва Иван Стоянов, зам.-кмет по екология на община Пловдив.

„Такива зони с ниски емисии могат да бъдат полезни за града. Има ги в много европейски градове, където намаляват наистина замърсяването. Но Пловдив го прави по много грешен начин и най-големият симптом за това нещо е, че обществената поръчка, която беше за електронни устройства, които да проследяват автомобилите, говорим за софтуер, говорим за камери – беше фактически провалена. И сега от 1 октомври ние ще имаме една осакатена система, в която, забележете, служители на общината ще ходят да наблюдават кои автомобили замърсяват или не – което е почти физически невъзможно“, коментира Владимир Славенски, общински съветник от групата на ПП-ДБ в Пловдив.

Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици.

Критиците обаче оспорват реалната полза от тази мярка заради неефективния контрол в гетата, където се горят кабели и гуми, заради проблемния обществен транспорт и отоплението с твърди горива.

„Цялата работа е да се събират глоби. Това е истината. Мислят закони уж в полза на хората, напротив – те са в полза на тях да им пълнят джобовете“, казва Петър Лесов.

„Много неща, пак да кажа, в нашата община се правят, за да се усвоят едни пари. Които се усвояват некачествено“, коментира Владимир Славенски.

„Парите са по европейски средства – над 2 млн. евро. Ние сме се съобразили изцяло с решенията на общинския съвет. Но държа да подчертая, че в България само община София и община Пловдив са бенефициенти по тази програма. И само ние изграждаме зони с ниски емисии“, казва Иван Стоянов.

Първите нарушители ще бъдат само предупреждавани по телефона, но след това следват санкции.

„От 25,56 евро до 500 евро и 29 цента... Зависи от честотата на нарушенията“, казва Иван Стоянов.

От общината обясняват защо зимното ограничение е в сила седем месеца.

„Станциите, които показват, че има превишение от октомври до април, наложиха този срок, който е приет с решение на общинския съвет“, казва Иван Стоянов.

Ограничението няма да важи за булевардите, които очертават границата на зоната.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Език мой, враг мой

    3 0 Отговор
    Оправете си заглавието! Срамота!

    09:08 20.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    14 1 Отговор
    Правилно!!! Сега е модерно да се покаже, че всеки град секомандваот удивителнитъпанари!!!
    Няма да сепоказватпо умни от Урсулазер...

    09:11 20.09.2026

  • 6 Факт

    11 0 Отговор
    Не е за екологията, а за къртене на пари.

    09:21 20.09.2026

  • 7 Васил

    10 1 Отговор
    У нас тази система е тотално сбъркана джипове с по два три литрови двигатели на дизел пушещи като стар локомотив ги изкарват екологични но видиш ли някоя кола с бензинов еднолитров двигател ги водят големи замърсители. Цялата ни система е един порочен кръг за взимане на едни пари колите ги водят замърсители по години а не по състоянието им. В Щатите техническият преглед е 40 долара и е на две години и такъв има само в 15 щата а в останалите 35 щата такъв няма как ще ни стигната Американците с тези цени по 50 евто всяка година.

    09:25 20.09.2026

  • 8 Кой Прекара Целия Трафик ?

    8 0 Отговор
    През Центъра На Града ?

    Пет Сфетофара !

    Да не можеш да преминеш !

    През Кръстовището !

    Цял километър и повече !

    Коли които да преминат през колелото !

    На Водната Палата ?

    Всеки Ден !

    09:25 20.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Даааа ,а тези емисии от по сто горящи гуми ,от укрия ,от близкия изток дали и те ще се спират в сините зони по големите "чисти" центрове градове ,урсулианците ще пишат ли глоби ,евс се управлява от идиоти ,а бг от глупаци ,искам да ми спрете утре когато колите бъдат покрити със "сахарски пясък"от тецовете горящи европейски боклук ,всичко това е пълна глупост за оФцете за да бъдат източвани през глоби ,с къде отиват парите от тях ,е ясно

    09:41 20.09.2026

  • 10 зони за роби

    6 0 Отговор
    Така обират населението ....

    09:47 20.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мда

    2 0 Отговор
    А Mънгycтите не спират да горят гуми в шекер махала в града. Там проблем няма. А бедния човек му забраняват придвижването. Това го нямаше и през комунизма.

    10:32 20.09.2026

  • 14 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    Гетото на територията управлявано от еднокнижни некадърници , все по отвратително за живеене.

    10:35 20.09.2026

  • 15 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    Гетото на територията управлявано от еднокнижни некадърници , все по отвратително за живеене.

    10:35 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 9999

    1 0 Отговор
    Изтърбушен мл 320 дизел може Астра 1.4 на газ 1997 не може ?

    10:42 20.09.2026

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