И Пловдив въвежда зони с ниски емисии

От 1 октомври община Пловдив въвежда зона с ниски емисии в центъра на града по подобие на София. Ограничителният ринг в Пловдив ще важи седем месеца, а не шест, както е в столицата, и поне в първите седмици няма да разчита на камери и електронен контрол, а на служители на общинското предприятие „Паркиране и репатриране“, пише bTV.

Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство - засега само в социалните мрежи.

От 1 октомври до 30 април в четириъгълника между централните булеварди „Цар Борис Трети Обединител“, „Шести септември“, „Руски“ и „Христо Ботев“ ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година, и на бензинови – преди 1998 година.

„Не смятам, че е удачно, защото, както виждате, в България има изключително голям процент стар парк. И това ограничение ще затрудни много граждани на Пловдив“, казва Георги Терзиев.

„Тогава да караме рикши... Има такова... рикши като мен. С каруца. Може ли с каруца да се движа? Човешка тяга ще дърпа това... Готов съм, да“, коментира Михаил Мумджиев.

„Пречат им старите автомобили на хората – на бедняка да му бръкнат в гърлото да му извадят залъка. Ей това е цялата работа“, казва Петър Лесов.

Засега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.

„В началото ще ги уведомяваме по телефона нарушителите, за да може по-плавно да се въведе зоната, да се избегне това социално напрежение, където го има. Но за нас е важно въздухът на Пловдив да е чист и хората да са здрави“, казва Иван Стоянов, зам.-кмет по екология на община Пловдив.

„Такива зони с ниски емисии могат да бъдат полезни за града. Има ги в много европейски градове, където намаляват наистина замърсяването. Но Пловдив го прави по много грешен начин и най-големият симптом за това нещо е, че обществената поръчка, която беше за електронни устройства, които да проследяват автомобилите, говорим за софтуер, говорим за камери – беше фактически провалена. И сега от 1 октомври ние ще имаме една осакатена система, в която, забележете, служители на общината ще ходят да наблюдават кои автомобили замърсяват или не – което е почти физически невъзможно“, коментира Владимир Славенски, общински съветник от групата на ПП-ДБ в Пловдив.

Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици.

Критиците обаче оспорват реалната полза от тази мярка заради неефективния контрол в гетата, където се горят кабели и гуми, заради проблемния обществен транспорт и отоплението с твърди горива.

„Цялата работа е да се събират глоби. Това е истината. Мислят закони уж в полза на хората, напротив – те са в полза на тях да им пълнят джобовете“, казва Петър Лесов.

„Много неща, пак да кажа, в нашата община се правят, за да се усвоят едни пари. Които се усвояват некачествено“, коментира Владимир Славенски.

„Парите са по европейски средства – над 2 млн. евро. Ние сме се съобразили изцяло с решенията на общинския съвет. Но държа да подчертая, че в България само община София и община Пловдив са бенефициенти по тази програма. И само ние изграждаме зони с ниски емисии“, казва Иван Стоянов.

Първите нарушители ще бъдат само предупреждавани по телефона, но след това следват санкции.

„От 25,56 евро до 500 евро и 29 цента... Зависи от честотата на нарушенията“, казва Иван Стоянов.

От общината обясняват защо зимното ограничение е в сила седем месеца.

„Станциите, които показват, че има превишение от октомври до април, наложиха този срок, който е приет с решение на общинския съвет“, казва Иван Стоянов.

Ограничението няма да важи за булевардите, които очертават границата на зоната.