БФ Борба показа документи преди избора на президент

Ръководството на Българската федерация по борба показа документи, подписвани през последните 18 месеца, откакто Станка Златева е начело на организацията. Поводът е публичното разграничаване на бившите членове на Управителния съвет Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев от част от взетите решения.

От федерацията посочват, че тримата са подписвали документи по време на работата си в Управителния съвет. Специално са споменати Иво Ангелов и Георги Калчев, които са заявили подкрепа за Тодор Ангелов в предстоящата битка за президентския пост. Кандидатурата на Ангелов е внесена от Спортен клуб по борба „Юнак-Локомотив“ – Русе.

Въпросът за решението от 30 април 2025 г.

Настоящото ръководство на БФ Борба припомня, че Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев са се подписали под решението за освобождаването на Сослан Фарниев и Мирослав Гочев. Последният също е кандидат за председател на федерацията.

„Разграничават ли се Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев тогава и от собственоръчно положените си подписи на 30 април 2025 година?!“, питат от ръководството на федерацията.

Според публикуваната от БФ Борба информация на 30 април 2025 г. е заседавал Управителният съвет, а решенията са били удостоверени с подписите на присъстващите членове.

Извънредното събрание е на 17 октомври

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври 2026 г. в София. Кандидатурите за председател ще бъдат разгледани от делегатите, ако се стигне до гласуване за ново ръководство.

На този фон ръководството на федерацията определя предстоящия вот като все по-остър сблъсък между различните позиции за управлението на българската борба. До Общото събрание остават 18 дни.

Източници: Фокус, БНТ, Спортал