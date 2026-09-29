БФ Борба показа документи преди избора на президент

Ръководството на Българската федерация по борба показа документи, подписвани през последните 18 месеца, откакто Станка Златева е начело на организацията. Поводът е публичното разграничаване на бившите членове на Управителния съвет Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев от част от взетите решения.
От федерацията посочват, че тримата са подписвали документи по време на работата си в Управителния съвет. Специално са споменати Иво Ангелов и Георги Калчев, които са заявили подкрепа за Тодор Ангелов в предстоящата битка за президентския пост. Кандидатурата на Ангелов е внесена от Спортен клуб по борба „Юнак-Локомотив“ – Русе.
Въпросът за решението от 30 април 2025 г.
Настоящото ръководство на БФ Борба припомня, че Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев са се подписали под решението за освобождаването на Сослан Фарниев и Мирослав Гочев. Последният също е кандидат за председател на федерацията.
„Разграничават ли се Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев тогава и от собственоръчно положените си подписи на 30 април 2025 година?!“, питат от ръководството на федерацията.
Според публикуваната от БФ Борба информация на 30 април 2025 г. е заседавал Управителният съвет, а решенията са били удостоверени с подписите на присъстващите членове.
Извънредното събрание е на 17 октомври
Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври 2026 г. в София. Кандидатурите за председател ще бъдат разгледани от делегатите, ако се стигне до гласуване за ново ръководство.
На този фон ръководството на федерацията определя предстоящия вот като все по-остър сблъсък между различните позиции за управлението на българската борба. До Общото събрание остават 18 дни.
Източници: Фокус, БНТ, Спортал
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
17:03 29.09.2026
2 тепих
Да си ходи и тя и Стефан Ботев и Георги Иванов. Нищо хубаво от тяхното управление.
17:08 29.09.2026