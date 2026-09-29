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БФ Борба показа документи преди избора на президент
  Тема: Избори

БФ Борба показа документи преди избора на президент

29 Септември, 2026 17:54, обновена 29 Септември, 2026 16:56 576 2

  • българска федерация по борба-
  • станка златева-
  • тодор ангелов-
  • мирослав гочев-
  • избори в борбата

Федерацията припомни подписите на трима бивши членове на Управителния съвет под решение от 30 април 2025 г. Извънредното Общо събрание е на 17 октомври.

БФ Борба показа документи преди избора на президент - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Българската федерация по борба показа документи, подписвани през последните 18 месеца, откакто Станка Златева е начело на организацията. Поводът е публичното разграничаване на бившите членове на Управителния съвет Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев от част от взетите решения.

От федерацията посочват, че тримата са подписвали документи по време на работата си в Управителния съвет. Специално са споменати Иво Ангелов и Георги Калчев, които са заявили подкрепа за Тодор Ангелов в предстоящата битка за президентския пост. Кандидатурата на Ангелов е внесена от Спортен клуб по борба „Юнак-Локомотив“ – Русе.

Въпросът за решението от 30 април 2025 г.

Настоящото ръководство на БФ Борба припомня, че Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев са се подписали под решението за освобождаването на Сослан Фарниев и Мирослав Гочев. Последният също е кандидат за председател на федерацията.

„Разграничават ли се Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев тогава и от собственоръчно положените си подписи на 30 април 2025 година?!“, питат от ръководството на федерацията.

Според публикуваната от БФ Борба информация на 30 април 2025 г. е заседавал Управителният съвет, а решенията са били удостоверени с подписите на присъстващите членове.

Извънредното събрание е на 17 октомври

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври 2026 г. в София. Кандидатурите за председател ще бъдат разгледани от делегатите, ако се стигне до гласуване за ново ръководство.

На този фон ръководството на федерацията определя предстоящия вот като все по-остър сблъсък между различните позиции за управлението на българската борба. До Общото събрание остават 18 дни.

Източници: Фокус, БНТ, Спортал


София / България
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  • 1 Сандо

    0 0 Отговор
    В спортните федерации има само интриги,кражби и боричкания и спорта и спортистите са на последно място.Крайно време е държавата да сложи ред в спортта,да възстанови БСФС и всички федерации да се ръководят от Министерство на спортта.Всички виждаме до каква катастрофа ни доведе отдаването на частници на спортните организации.

    17:03 29.09.2026

  • 2 тепих

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    Да си ходи и тя и Стефан Ботев и Георги Иванов. Нищо хубаво от тяхното управление.

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