След успеха си „Спайдър-Мен: Нов ден“ ще бъде преиздаден с допълнителни сцени

Блокбъстърът „Спайдър-Мен: Нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day) с Том Холанд ще получи ново киноразпространение с допълнителни сцени, които не са включени в оригиналната версия на филма.

Според източници разширеното издание на продукцията на Sony и Marvel Studios ще включва неизлъчвани кадри с Клеър Темпъл, изиграна от американската актриса Росарио Доусън. Очакват се и други изненади, но засега подробностите се пазят в тайна.

Клеър Темпъл е медицинска сестра, която помага на ранени супергерои и борци срещу престъпността. Росарио Доусън изпълнява ролята в сериалите на Marvel „Деърдевил“, „Джесика Джоунс“, „Люк Кейдж“, „Железният юмрук“ и „Защитниците“. Актрисата вече беше разкрила в интервюта, че е заснела сцена за „Спайдър-Мен: Нов ден“, която впоследствие е отпаднала при монтажа.

Засега Sony не е обявила кога разширената версия ще се появи по кината.

Филмът на режисьора Дестин Даниъл Кретън продължава да се прожектира в редица държави и вече е натрупал приблизително 2,495 млрд. долара в световния боксофис. От тях около 950,7 млн. долара са от Северна Америка.

Това превръща „Спайдър-Мен: Нов ден“ в най-касовия филм в историята на Sony, след като продукцията изпревари „Спайдър-Мен: Няма път към дома“ от 2021 г., завършил киноразпространението си с около 1,92 млрд. долара.

Филмът с Том Холанд е и третият най-касов филм в световната история според посочените резултати. Пред него остават „Аватар“ на режисьора Джеймс Камерън с приблизително 2,92 млрд. долара и „Отмъстителите: Краят“ на режисьорите Антъни Русо и Джо Русо.

Разликата между „Спайдър-Мен: Нов ден“ и „Отмъстителите: Краят“ в момента е около 389,7 млн. долара, което превръща бъдещото преиздаване и в опит филмът да се приближи до второто място в световната класация.

Решението идва след силното представяне на „Отмъстителите: Краят – Encore“. Новото издание на филма е спечелило около 86 млн. долара в световен мащаб, от които 26 млн. в Северна Америка, и е увеличило общите приходи на продукцията до приблизително 2,885 млрд. долара.

Преиздаването беше използвано и като част от кампанията за следващия голям филм на Marvel Studios, „Отмъстителите: Възходът на д-р Дуум“ (Avengers: Doomsday), който трябва да излезе по кината на 18 декември.

Sony вече има опит с подобна стратегия за Спайдър-Мен. През 2022 г. студиото върна „Спайдър-Мен: Няма път към дома“ в кината с разширена версия, която донесе още 9,3 млн. долара само в Северна Америка.

Очаква се и този път компанията да избере период, в който има достатъчно свободни IMAX и други премиум киноекрани, за да увеличи потенциала на повторното разпространение.

Оригиналната кино версия на „Спайдър-Мен: Нов ден“ е с продължителност 2 часа и 25 минути. Засега не е известно колко допълнителен материал ще съдържа новото издание.

2026 г. се оказва изключително успешна за Том Холанд и Зендая и извън вселената на Marvel. Двамата участват и в „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, която според актуалните данни е достигнала около 1,75 млрд. долара в световния боксофис и се е превърнала в най-касовата продукция в историята на Universal Pictures.