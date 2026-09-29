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Доналд Туск: Войната ескалира! Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са ежедневие
  Тема: Украйна

Доналд Туск: Войната ескалира! Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са ежедневие

29 Септември, 2026 17:03 1 117 45

  • русия-
  • украйна-
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  • доналд туск-
  • ракети-
  • дронове

При нападение с дронове вчера беше поразена украинска територия близо до контролно-пропускателния пункт Дорохуск-Яходин, по данни на полското правителство

Доналд Туск: Войната ескалира! Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са ежедневие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че руските атаки по граничещите с Полша райони на Украйна са станали постоянна величина, като полски военновъздушни сили излитат по тревога всяка нощ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В изказването си на заседание на правителството във Варшава Туск заяви, че руските атаки по региона са придобили "постоянен характер" и предупреди, че страната му е изправена пред трудни седмици и месеци.

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При нападение с дронове вчера беше поразена украинска територия близо до контролно-пропускателния пункт Дорохуск-Яходин, по данни на полското правителство. Според украински източници взривната вълна е повредила сграда на граничния пункт.

През последните две седмици руски дронове неведнъж поразиха цели на украинска територия в близост до същия граничен пункт. Пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава, беше засегнат от удар в същия район.

Полското правителство е обвинява Москва, че ескалира войната в Украйна.

Правителственият център по сигурността на Полша отмени разпореждането, което бе издал минути по-рано за жителите на източното Любелско воеводство, да се укрият в бомбоубежища заради руските въздушни удари в съседна Украйна.

"ВНИМАНИЕ! Тревогата заради опасност от въздушна атака е отменена. Не съществува заплаха на територията на Полша", обяви центърът.

По-рано той съобщи, че в полско небе са вдигнати полски изтребители във връзка с руските атаки в Украйна.

По-рано днес Русия подложи Украйна на масирани удари, при които загинаха най-малко седем души, а десетки бяха ранени. Беше атакувана включително сградата на Украинската национална академия на науките в Киев.

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи, че украински дрон е ударил лека кола в областта, като има убит човек. Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник, засега няма и реакция от страна на Украйна.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    32 5 Отговор
    Успокой се евроатлантико полски.Нали ви докараха нови американски танкове,с тях ще смачкаш азиатските пълчища,а и укрия ще стане полска.А пък Туск ще влезе в историята.

    Коментиран от #19, #30, #37

    17:05 29.09.2026

  • 2 ?????

    36 4 Отговор
    Интересно е кво очакват поляците с тяхната подкрепа за бандеровците?

    17:06 29.09.2026

  • 3 Хахахахаха

    30 4 Отговор
    Хххаахахха смешни поляци нали щяхте да отговорите на руските удари, нали щяхте да ги разбийте хахаха, ама май така ви тече една течност от задните части, че май само на думи ще силни и помнете при нападание над Русия-Варшава няма да има на картата. За един ден хахаха

    17:07 29.09.2026

  • 4 Идва

    14 4 Отговор
    ТСВ, язък за леврото !

    Коментиран от #36

    17:10 29.09.2026

  • 5 5 години 3 села

    5 19 Отговор
    Време е да си съберат труповете и да си ходят в блатата

    Коментиран от #10

    17:10 29.09.2026

  • 6 много

    12 4 Отговор
    се оплакват поляци..само защото се води война близо до границите им..направо не искам да знам какво ли ще стане ако случайно една ракета падне в някое малко градче в някой военен завод..ще помолите вашите верни съюзници да задействат всички членове..и да свърша вече тази мъка..хем сърби, хем боли..

    17:12 29.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 С тази и подобни реакции

    6 2 Отговор
    поляците само окуражават Путин.

    Трябва да бъдат по премерени.

    17:13 29.09.2026

  • 9 Бялджип

    17 6 Отговор
    Желание за война с Русия нямат нито поляците, нито Европа, нито Украйна на Зеленски. Всички те знаят, че войната е загубена. Но са в една лодка и никой първи не смее да скочи от лодката. Защото другите веднага ще хвърлят вината върху него и ще си измият ръцете пред народите си от голямата измама.

    Коментиран от #40

    17:17 29.09.2026

  • 10 Руснаци

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "5 години 3 села":

    Какво да кажем за укрите 5 години нито 1 село, 5 млн мобилизирани - 2,5млн оттях торят почвите, поне успях да измислят две нови фрази за военните игри - изтегляме се на по изгодни позиции и този град няма значение, скоро и Киев няма да има значение хахахахха

    Коментиран от #15, #41

    17:18 29.09.2026

  • 11 Европейски съюз

    8 15 Отговор
    Крайно време е НАТО да навлезе в Украйна и да покаже на Путин как за три дня в Масква.

    Коментиран от #14

    17:19 29.09.2026

  • 12 Пич

    16 5 Отговор
    Туск е изумително тъп Урсулианец, и Полша нищо хубаво не я очаква от него!!!

    17:20 29.09.2026

  • 13 Някой

    7 2 Отговор
    Нормално - прочистване до край. Защо не дадат коридор по границата си, как тук даваха при войната в Югославия и чак до Турция?

    17:21 29.09.2026

  • 14 Руснаци

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Европейски съюз":

    Еми айде де 6 години се оправдават че не знаят как да стигнат, май нещо им тече на Натото от задните части хахахахах

    17:21 29.09.2026

  • 15 руски челавек

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаци":

    Руснаци Путин ще ви да паднете от високо.Не признайте 2,5 милиона руснаци торят почвата.

    Коментиран от #26

    17:22 29.09.2026

  • 16 ........–

    10 1 Отговор
    Полският Доналд напълни памперса.

    Давай Дони сега е момента да громиш Мецан !

    Коментиран от #21

    17:23 29.09.2026

  • 17 Тити

    1 4 Отговор
    До сега като трябваше да се намеси.

    17:24 29.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сорос

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Забраних му на Хаяско да ескалира войната. Казах му да стои в бункера до края на 3 дневната специална операция на руските космически сили

    Коментиран от #29

    17:27 29.09.2026

  • 20 Стенли

    5 1 Отговор
    Панетата да си траят , че голям бой ще ядат и ако , патока Доналд разчита на прословутия член 5,да не се надява чак толкова много, щото адаша му , може да каже не искам да се забърквам с бати ви Путин 🤔

    17:30 29.09.2026

  • 21 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "........–":

    Без да искам ти написах минус , иначе имаш един голям плюс от мене👍

    17:32 29.09.2026

  • 22 Григор

    7 0 Отговор
    Глупости на търкалета! Самото заглавие на материала е налудничаво! Русия атакува Полша на границата с Украйна. Аферим! Ашколсун! Машала! От подобно твърдение могат да се впечатлят само пациентите на доктор Цветеслава Гълъбова на Четвърти километър!

    17:33 29.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Розовото пони зеля

    3 1 Отговор
    Укрите нападат полша хахахахаха, хатото ще реагира ли срещу укрите.

    17:35 29.09.2026

  • 25 Киро

    2 1 Отговор
    Така и не разбирам, що поляците все са против Русия, даже и преди войната?

    Коментиран от #28, #33

    17:36 29.09.2026

  • 26 Руснаци

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "руски челавек":

    Нищо не ти разбрах, проблем с мисловната дейност ли имаш???

    17:38 29.09.2026

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    късно се усетиха руснаците да бомбят пътя на доставки на западно оружие

    Коментиран от #32

    17:40 29.09.2026

  • 28 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Киро":

    Дали не е защото вече са ги нападали и клали?

    17:41 29.09.2026

  • 29 Мъск от съседната палата

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сорос":

    Здрасти колега, днес Сорос ли си?

    17:42 29.09.2026

  • 30 човека се притеснява

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    да не се появи някаква групировка в Украйна, някакви евро-хути, че да почнат да летят разни дрончета, че да се чудят поляците как да ги ловят..

    17:44 29.09.2026

  • 31 нннн

    1 0 Отговор
    Реката западно оръжие тече през границата между Украйна и Полша. Русия я обстрелва само на украинска територия. Все още.

    17:47 29.09.2026

  • 32 Хайманарс

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ний ша Ва упрайм":

    Нарочно го оставиха, за да влезе нещо по-модерно от натовските оръжия, обаче само стари боклуци пращат.

    17:47 29.09.2026

  • 33 български интелектуалец

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Киро":

    Заради 17000 убити в Катин-вечна любов от Полша,заради изнасилени жени,отвлечени деца
    вечна любов от Украйна и ЕС.

    17:48 29.09.2026

  • 34 Руснаци

    1 1 Отговор
    Загубите на украинските въоръжени сили в ДНР са надхвърлили 100 000 за четири месеца, според бившия прессекретар на Зеленски, Мендел.

    Мале Мале, а тука нашите платени укри си мислят, че всичко върви наред

    17:48 29.09.2026

  • 35 м даааа

    2 0 Отговор
    много ясно че ще са ежедневие,като от там евроджендърята вкарват оръжия за хахлите

    17:49 29.09.2026

  • 36 Антирашист 4383

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Идва":

    Много си монетарен ,явно не се интересуваш от жертви !

    17:49 29.09.2026

  • 37 Санде

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Катин помниш ли ? Що поляците помнят ..

    17:49 29.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Антирашист 4389

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    Кашпировски ли ти е учител ,та се опитваш да внушаваш небивалици ?

    17:52 29.09.2026

  • 41 Наритай Бг копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаци":

    Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят!

    Коментиран от #44

    17:52 29.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Наритай Бг копейка":

    видиш ли козляк , бой с лопатата.

    17:56 29.09.2026

  • 45 Панчо Виля

    1 0 Отговор
    Паляците ке ядат боя .

    17:57 29.09.2026

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