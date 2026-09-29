Доналд Туск: Войната ескалира! Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са ежедневие

Полският премиер Доналд Туск заяви, че руските атаки по граничещите с Полша райони на Украйна са станали постоянна величина, като полски военновъздушни сили излитат по тревога всяка нощ, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В изказването си на заседание на правителството във Варшава Туск заяви, че руските атаки по региона са придобили "постоянен характер" и предупреди, че страната му е изправена пред трудни седмици и месеци.
При нападение с дронове вчера беше поразена украинска територия близо до контролно-пропускателния пункт Дорохуск-Яходин, по данни на полското правителство. Според украински източници взривната вълна е повредила сграда на граничния пункт.
През последните две седмици руски дронове неведнъж поразиха цели на украинска територия в близост до същия граничен пункт. Пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава, беше засегнат от удар в същия район.
Полското правителство е обвинява Москва, че ескалира войната в Украйна.
Правителственият център по сигурността на Полша отмени разпореждането, което бе издал минути по-рано за жителите на източното Любелско воеводство, да се укрият в бомбоубежища заради руските въздушни удари в съседна Украйна.
"ВНИМАНИЕ! Тревогата заради опасност от въздушна атака е отменена. Не съществува заплаха на територията на Полша", обяви центърът.
По-рано той съобщи, че в полско небе са вдигнати полски изтребители във връзка с руските атаки в Украйна.
По-рано днес Русия подложи Украйна на масирани удари, при които загинаха най-малко седем души, а десетки бяха ранени. Беше атакувана включително сградата на Украинската национална академия на науките в Киев.
Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи, че украински дрон е ударил лека кола в областта, като има убит човек. Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник, засега няма и реакция от страна на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #19, #30, #37
17:05 29.09.2026
2 ?????
17:06 29.09.2026
3 Хахахахаха
17:07 29.09.2026
4 Идва
Коментиран от #36
17:10 29.09.2026
5 5 години 3 села
Коментиран от #10
17:10 29.09.2026
6 много
17:12 29.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 С тази и подобни реакции
Трябва да бъдат по премерени.
17:13 29.09.2026
9 Бялджип
Коментиран от #40
17:17 29.09.2026
10 Руснаци
До коментар #5 от "5 години 3 села":Какво да кажем за укрите 5 години нито 1 село, 5 млн мобилизирани - 2,5млн оттях торят почвите, поне успях да измислят две нови фрази за военните игри - изтегляме се на по изгодни позиции и този град няма значение, скоро и Киев няма да има значение хахахахха
Коментиран от #15, #41
17:18 29.09.2026
11 Европейски съюз
Коментиран от #14
17:19 29.09.2026
12 Пич
17:20 29.09.2026
13 Някой
17:21 29.09.2026
14 Руснаци
До коментар #11 от "Европейски съюз":Еми айде де 6 години се оправдават че не знаят как да стигнат, май нещо им тече на Натото от задните части хахахахах
17:21 29.09.2026
15 руски челавек
До коментар #10 от "Руснаци":Руснаци Путин ще ви да паднете от високо.Не признайте 2,5 милиона руснаци торят почвата.
Коментиран от #26
17:22 29.09.2026
16 ........–
Давай Дони сега е момента да громиш Мецан !
Коментиран от #21
17:23 29.09.2026
17 Тити
17:24 29.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сорос
До коментар #1 от "Сандо":Забраних му на Хаяско да ескалира войната. Казах му да стои в бункера до края на 3 дневната специална операция на руските космически сили
Коментиран от #29
17:27 29.09.2026
20 Стенли
17:30 29.09.2026
21 Стенли
До коментар #16 от "........–":Без да искам ти написах минус , иначе имаш един голям плюс от мене👍
17:32 29.09.2026
22 Григор
17:33 29.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Розовото пони зеля
17:35 29.09.2026
25 Киро
Коментиран от #28, #33
17:36 29.09.2026
26 Руснаци
До коментар #15 от "руски челавек":Нищо не ти разбрах, проблем с мисловната дейност ли имаш???
17:38 29.09.2026
27 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #32
17:40 29.09.2026
28 Хм...
До коментар #25 от "Киро":Дали не е защото вече са ги нападали и клали?
17:41 29.09.2026
29 Мъск от съседната палата
До коментар #19 от "Сорос":Здрасти колега, днес Сорос ли си?
17:42 29.09.2026
30 човека се притеснява
До коментар #1 от "Сандо":да не се появи някаква групировка в Украйна, някакви евро-хути, че да почнат да летят разни дрончета, че да се чудят поляците как да ги ловят..
17:44 29.09.2026
31 нннн
17:47 29.09.2026
32 Хайманарс
До коментар #27 от "Ний ша Ва упрайм":Нарочно го оставиха, за да влезе нещо по-модерно от натовските оръжия, обаче само стари боклуци пращат.
17:47 29.09.2026
33 български интелектуалец
До коментар #25 от "Киро":Заради 17000 убити в Катин-вечна любов от Полша,заради изнасилени жени,отвлечени деца
вечна любов от Украйна и ЕС.
17:48 29.09.2026
34 Руснаци
Мале Мале, а тука нашите платени укри си мислят, че всичко върви наред
17:48 29.09.2026
35 м даааа
17:49 29.09.2026
36 Антирашист 4383
До коментар #4 от "Идва":Много си монетарен ,явно не се интересуваш от жертви !
17:49 29.09.2026
37 Санде
До коментар #1 от "Сандо":Катин помниш ли ? Що поляците помнят ..
17:49 29.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Антирашист 4389
До коментар #9 от "Бялджип":Кашпировски ли ти е учител ,та се опитваш да внушаваш небивалици ?
17:52 29.09.2026
41 Наритай Бг копейка
До коментар #10 от "Руснаци":Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят!
Коментиран от #44
17:52 29.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 жик так
До коментар #41 от "Наритай Бг копейка":видиш ли козляк , бой с лопатата.
17:56 29.09.2026
45 Панчо Виля
17:57 29.09.2026