Доналд Туск: Войната ескалира! Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са ежедневие

Полският премиер Доналд Туск заяви, че руските атаки по граничещите с Полша райони на Украйна са станали постоянна величина, като полски военновъздушни сили излитат по тревога всяка нощ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В изказването си на заседание на правителството във Варшава Туск заяви, че руските атаки по региона са придобили "постоянен характер" и предупреди, че страната му е изправена пред трудни седмици и месеци.

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При нападение с дронове вчера беше поразена украинска територия близо до контролно-пропускателния пункт Дорохуск-Яходин, по данни на полското правителство. Според украински източници взривната вълна е повредила сграда на граничния пункт.

През последните две седмици руски дронове неведнъж поразиха цели на украинска територия в близост до същия граничен пункт. Пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава, беше засегнат от удар в същия район.

Полското правителство е обвинява Москва, че ескалира войната в Украйна.

Правителственият център по сигурността на Полша отмени разпореждането, което бе издал минути по-рано за жителите на източното Любелско воеводство, да се укрият в бомбоубежища заради руските въздушни удари в съседна Украйна.

"ВНИМАНИЕ! Тревогата заради опасност от въздушна атака е отменена. Не съществува заплаха на територията на Полша", обяви центърът.

По-рано той съобщи, че в полско небе са вдигнати полски изтребители във връзка с руските атаки в Украйна.

По-рано днес Русия подложи Украйна на масирани удари, при които загинаха най-малко седем души, а десетки бяха ранени. Беше атакувана включително сградата на Украинската национална академия на науките в Киев.

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи, че украински дрон е ударил лека кола в областта, като има убит човек. Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник, засега няма и реакция от страна на Украйна.