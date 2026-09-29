Кабинетът реши: Електрическите тротинетки вече с регистрация в общините

Правителството прие нови правила за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините, съобщават от Нова телевизия. Наредбата определя как ще се извършва регистрацията, какви документи ще трябва да подават собствениците и каква информация ще се съхранява за превозните средства.
Общините ще водят регистър, в който ще се съдържат данни както за регистрираните индивидуални електрически превозни средства, така и за техните собственици. Определят се и задълженията на кметовете при извършването на регистрацията.
Новите правила уреждат целия процес – от първоначалното вписване на превозното средство до промяна на вече декларирани обстоятелства, прекратяване на регистрацията и последващото ѝ възстановяване.
Ще има и единни образци на заявленията и декларациите, които собствениците трябва да подават. Целта е процедурата да бъде еднаква във всички общини и гражданите да разполагат с ясни изисквания при регистрацията.
Според правителството въвеждането на регистър ще улесни и контрола, тъй като ще позволява идентифицирането както на конкретното електрическо превозно средство, така и на неговия собственик. Очаква се това да допринесе и за по-висока безопасност на движението.
По-голямата част от наредбата ще влезе в сила три дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“. За разпоредбите в глава втора и глава четвърта обаче е предвиден по-дълъг срок – те ще започнат да действат 12 месеца след публикуването на наредбата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тончо
Коментиран от #4
16:59 29.09.2026
2 честен ционист
17:00 29.09.2026
3 Стенли
Коментиран от #6
17:02 29.09.2026
4 само не разбрах
До коментар #1 от "Тончо":по номера на рамата ли ще ги определят чии са?
17:38 29.09.2026
5 Мишел
Електрическите тротинетки отговарят на моторни превозни средства и трябва да се управляват от правоспособни водачи със съответната квалификация. Това явно ще стане след катастрофи с жертви.
17:39 29.09.2026
6 ще ги снимат
До коментар #3 от "Стенли":само да не си закачат чужди номера..
17:40 29.09.2026
7 А облагане
17:41 29.09.2026
8 Мухаа ха!
17:51 29.09.2026