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Кабинетът реши: Електрическите тротинетки вече с регистрация в общините

Кабинетът реши: Електрическите тротинетки вече с регистрация в общините

29 Септември, 2026 16:56 727 8

  • електрически тротинетки-
  • регистрация-
  • общини-
  • нови правила

Общините ще водят регистър, в който ще се съдържат данни както за регистрираните индивидуални електрически превозни средства, така и за техните собственици. Определят се и задълженията на кметовете при извършването на регистрацията.

Кабинетът реши: Електрическите тротинетки вече с регистрация в общините - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството прие нови правила за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините, съобщават от Нова телевизия. Наредбата определя как ще се извършва регистрацията, какви документи ще трябва да подават собствениците и каква информация ще се съхранява за превозните средства.
Общините ще водят регистър, в който ще се съдържат данни както за регистрираните индивидуални електрически превозни средства, така и за техните собственици. Определят се и задълженията на кметовете при извършването на регистрацията.
Новите правила уреждат целия процес – от първоначалното вписване на превозното средство до промяна на вече декларирани обстоятелства, прекратяване на регистрацията и последващото ѝ възстановяване.

Ще има и единни образци на заявленията и декларациите, които собствениците трябва да подават. Целта е процедурата да бъде еднаква във всички общини и гражданите да разполагат с ясни изисквания при регистрацията.

Според правителството въвеждането на регистър ще улесни и контрола, тъй като ще позволява идентифицирането както на конкретното електрическо превозно средство, така и на неговия собственик. Очаква се това да допринесе и за по-висока безопасност на движението.

По-голямата част от наредбата ще влезе в сила три дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“. За разпоредбите в глава втора и глава четвърта обаче е предвиден по-дълъг срок – те ще започнат да действат 12 месеца след публикуването на наредбата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тончо

    9 0 Отговор
    А нещо за застраховки, книжка АМ?!

    Коментиран от #4

    16:59 29.09.2026

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Ганчо си мисли, че ще може да зарежда нелегалните тротинетки на воля. За всичко ще си има дажба.

    17:00 29.09.2026

  • 3 Стенли

    9 0 Отговор
    Да видим , колко ще ги контролират , като сега фучат по паркове и пешеходни зони като бесни

    Коментиран от #6

    17:02 29.09.2026

  • 4 само не разбрах

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тончо":

    по номера на рамата ли ще ги определят чии са?

    17:38 29.09.2026

  • 5 Мишел

    1 0 Отговор
    Пак половинчати решения.
    Електрическите тротинетки отговарят на моторни превозни средства и трябва да се управляват от правоспособни водачи със съответната квалификация. Това явно ще стане след катастрофи с жертви.

    17:39 29.09.2026

  • 6 ще ги снимат

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    само да не си закачат чужди номера..

    17:40 29.09.2026

  • 7 А облагане

    2 0 Отговор
    Със застраховки, годишен тех. преглед и общ. данък или такса по късно нали?

    17:41 29.09.2026

  • 8 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    В обхвата влизат ли и тротинетки на частните фирми,отдаващи ги под наем? Или пак едностранно натягане на гайките.Да,аз категорично съм за по строг и безкомпромисен контрол.Но от публикуваното ,не личи , няма нито дума за тях.А в столицата такива има пръснати на всеки тротоар,площад.Ако е само за физическите собственици, ефект нулев.Джен зито,си доближава дебитната карта и яхва тротинетка.В повечето случаи - по двама.Как ще ги контролирате,без никакви ясни маркировки? За мен,трябва решение,каквото прие кмета на Париж- тотална забрана ,без изключение в рамките на целия град.Същото се прилага и в Лондон - навън,на улицата,в парка, забрави! Имаш право да притежаваш и ползваш,само ако имаш личен терен,вътре в двора! Или заради частни интереси на фирма,ще продължава това беснеене,по улиците... Ако ги забраним,ще ударим и " Своят човек"

    17:51 29.09.2026

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