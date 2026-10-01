Машините за президентския вот ще пътуват като дипломатическо карго зад граница

Машините за гласуване, които ще бъдат използвани в секциите извън България на президентските избори на 25 октомври, ще бъдат транспортирани като дипломатическо карго. Това реши Централната избирателна комисия.

Организацията ще бъде възложена на Министерството на външните работи по модел, използван при изборите през 2021, 2022, 2023 и 2024 г., както и при вота през април 2026 г.

МВнР ще предостави на ЦИК логистична схема за доставянето на специализираните устройства за машинно гласуване до секциите зад граница, в които ще може да се гласува с машина. По същия начин устройствата ще бъдат върнати в България след края на изборите.

Машините ще тръгват от склада за съхранение в София. Там представители на Външното министерство ще ги получават от „Сиела Норма“, след което ще ги оформят като дипломатическо карго и ще ги изпращат до съответните дипломатически и консулски представителства.

Всяко устройство ще бъде поставено в пломбиран транспортен куфар. При предаването му на съответната секционна избирателна комисия ще бъде подписван приемо-предавателен протокол. В него ще бъдат записани номерът на секцията и на машината, както и номерът на пломбата.

Крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната изтече на 29 септември. До 3 октомври ЦИК трябва да определи местата зад граница, в които ще бъдат образувани избирателни секции, както и броя на секциите във всяко от тях.