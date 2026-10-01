Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Машините за президентския вот ще пътуват като дипломатическо карго зад граница

Машините за президентския вот ще пътуват като дипломатическо карго зад граница

1 Октомври, 2026 20:41 355 6

  • машини-
  • вот-
  • цик-
  • зад граница

МВнР ще предостави на ЦИК логистична схема за доставянето на специализираните устройства

Машините за президентския вот ще пътуват като дипломатическо карго зад граница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Машините за гласуване, които ще бъдат използвани в секциите извън България на президентските избори на 25 октомври, ще бъдат транспортирани като дипломатическо карго. Това реши Централната избирателна комисия.

Организацията ще бъде възложена на Министерството на външните работи по модел, използван при изборите през 2021, 2022, 2023 и 2024 г., както и при вота през април 2026 г.

МВнР ще предостави на ЦИК логистична схема за доставянето на специализираните устройства за машинно гласуване до секциите зад граница, в които ще може да се гласува с машина. По същия начин устройствата ще бъдат върнати в България след края на изборите.

Машините ще тръгват от склада за съхранение в София. Там представители на Външното министерство ще ги получават от „Сиела Норма“, след което ще ги оформят като дипломатическо карго и ще ги изпращат до съответните дипломатически и консулски представителства.

Всяко устройство ще бъде поставено в пломбиран транспортен куфар. При предаването му на съответната секционна избирателна комисия ще бъде подписван приемо-предавателен протокол. В него ще бъдат записани номерът на секцията и на машината, както и номерът на пломбата.

Крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната изтече на 29 септември. До 3 октомври ЦИК трябва да определи местата зад граница, в които ще бъдат образувани избирателни секции, както и броя на секциите във всяко от тях.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен миризлив Чорап, с фуражка

    0 1 Отговор
    С Киро и Бойко ги програмирахме за мис Пиги.

    20:43 01.10.2026

  • 2 Пари нямаме пенсионерите

    0 0 Отговор
    Плащаме карго за простотии

    Евала Радев

    „Защо не излизате на площада,, явно имате още резерви от декември 2025

    Коментиран от #5

    20:45 01.10.2026

  • 3 Моо пътуват

    1 0 Отговор
    и на дрон.

    20:46 01.10.2026

  • 4 Пич

    0 0 Отговор
    Защо задължителни машини?!
    Защото дъртите комунисти и ченгета от ДС вече веднъж изпуснаха властта, но са си извадили необходимите поуки, и сега се канят да векуват чрез машините!!!
    Само изключително глупавите паветници си въобразяват, че така някой налагал образователен ценз, или били честни изборите!!!
    Комунисти, и образователен ценз - Смех!!!
    Това е партията на най тъпите маси!!!

    20:47 01.10.2026

  • 5 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пари нямаме пенсионерите":

    Пеншъните още не са стопили мазнинката от времето на Бойко, но му се вижда края. Кофите ще отеснеят за озверелите от глад скакалци на драгалевския Кюмур.

    20:49 01.10.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Готови, програмирани, както винаги.

    20:55 01.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове