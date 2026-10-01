Машините за президентския вот ще пътуват като дипломатическо карго зад граница

Машините за гласуване, които ще бъдат използвани в секциите извън България на президентските избори на 25 октомври, ще бъдат транспортирани като дипломатическо карго. Това реши Централната избирателна комисия.
Организацията ще бъде възложена на Министерството на външните работи по модел, използван при изборите през 2021, 2022, 2023 и 2024 г., както и при вота през април 2026 г.
МВнР ще предостави на ЦИК логистична схема за доставянето на специализираните устройства за машинно гласуване до секциите зад граница, в които ще може да се гласува с машина. По същия начин устройствата ще бъдат върнати в България след края на изборите.
Машините ще тръгват от склада за съхранение в София. Там представители на Външното министерство ще ги получават от „Сиела Норма“, след което ще ги оформят като дипломатическо карго и ще ги изпращат до съответните дипломатически и консулски представителства.
Всяко устройство ще бъде поставено в пломбиран транспортен куфар. При предаването му на съответната секционна избирателна комисия ще бъде подписван приемо-предавателен протокол. В него ще бъдат записани номерът на секцията и на машината, както и номерът на пломбата.
Крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната изтече на 29 септември. До 3 октомври ЦИК трябва да определи местата зад граница, в които ще бъдат образувани избирателни секции, както и броя на секциите във всяко от тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелен миризлив Чорап, с фуражка
20:43 01.10.2026
2 Пари нямаме пенсионерите
Евала Радев
„Защо не излизате на площада,, явно имате още резерви от декември 2025
Коментиран от #5
20:45 01.10.2026
3 Моо пътуват
20:46 01.10.2026
4 Пич
Защото дъртите комунисти и ченгета от ДС вече веднъж изпуснаха властта, но са си извадили необходимите поуки, и сега се канят да векуват чрез машините!!!
Само изключително глупавите паветници си въобразяват, че така някой налагал образователен ценз, или били честни изборите!!!
Комунисти, и образователен ценз - Смех!!!
Това е партията на най тъпите маси!!!
20:47 01.10.2026
5 Гробар
До коментар #2 от "Пари нямаме пенсионерите":Пеншъните още не са стопили мазнинката от времето на Бойко, но му се вижда края. Кофите ще отеснеят за озверелите от глад скакалци на драгалевския Кюмур.
20:49 01.10.2026
6 Гост
20:55 01.10.2026