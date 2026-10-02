Владимир Николов катастрофира в София

Бившият национал по волейбол и настоящ депутат от „Прогресивна България“ Владимир Николов е участвал в пътен инцидент в София. Катастрофата е станала на територията на бензиностанция в района на булевардите „Константин Величков“ и „Тодор Александров“. Снимки бяха разпространени във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

По първоначална информация при сблъсъка няма пострадали. Нанесените щети по автомобилите също са незначителни. За инцидента са разпространени снимки в социалните мрежи.

Все още няма официално потвърждение за точната причина за произшествието. Сред разпространяваните версии е неправилно извършена маневра на територията на бензиностанцията.

След сблъсъка между двамата шофьори е възникнало напрежение. Според публикации в социалните мрежи единият от водачите е реагирал агресивно, докато Владимир Николов е настоял да бъде извикана полиция.