Владимир Николов катастрофира в София

Бившият национал по волейбол и настоящ депутат от „Прогресивна България“ Владимир Николов е участвал в пътен инцидент в София. Катастрофата е станала на територията на бензиностанция в района на булевардите „Константин Величков“ и „Тодор Александров“. Снимки бяха разпространени във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.
По първоначална информация при сблъсъка няма пострадали. Нанесените щети по автомобилите също са незначителни. За инцидента са разпространени снимки в социалните мрежи.
Все още няма официално потвърждение за точната причина за произшествието. Сред разпространяваните версии е неправилно извършена маневра на територията на бензиностанцията.
След сблъсъка между двамата шофьори е възникнало напрежение. Според публикации в социалните мрежи единият от водачите е реагирал агресивно, докато Владимир Николов е настоял да бъде извикана полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
Коментиран от #21
08:06 02.10.2026
2 Гоце
Коментиран от #8
08:07 02.10.2026
3 Новичок
08:07 02.10.2026
4 Агресивен
Коментиран от #17
08:09 02.10.2026
5 Вълк
08:09 02.10.2026
6 Въй
08:10 02.10.2026
7 И кво....?!
08:10 02.10.2026
8 Стига глупости
До коментар #2 от "Гоце":Колко от шофьорите които ползват автомобил всекидневно не са попадали в такива ситуации.
08:11 02.10.2026
9 Исторически парк
08:15 02.10.2026
10 гръндж
08:17 02.10.2026
11 Последния Софиянец
08:18 02.10.2026
12 ИВАН
08:21 02.10.2026
13 БайДрегер
08:21 02.10.2026
14 ЗиС 5
08:21 02.10.2026
15 щамов работник
08:25 02.10.2026
16 Чип и Дейл
08:33 02.10.2026
17 Защото
До коментар #4 от "Агресивен":са шест !
08:34 02.10.2026
18 Дарвин
08:50 02.10.2026
19 Досада
Коментиран от #22
09:07 02.10.2026
20 една
09:18 02.10.2026
21 Извода е , че
До коментар #1 от "Крум":Коректора е соросоиден умишлено за да прави нарочно грешки и хората да бъдат винаги подтискани и мачкани . ...
09:40 02.10.2026
22 Кой
До коментар #19 от "Досада":Ми заслужил е! Поне като спортист! И баща на две световни волейболни звезди! А ти с какво си известен? Ама ей така...По стар български обичай - да си плюеме по успелите хора, защото самите ние сме накадърници и неудачници! И по този начин се издигаме в собствените си очи!
Злобата и завистта ни затриват като народ! Бъдете добонамерени!
09:49 02.10.2026