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Владимир Николов катастрофира в София
  Тема: Войната на пътя

Владимир Николов катастрофира в София

2 Октомври, 2026 08:04 2 568 22

  • владо николов-
  • катастрофа-
  • мерки-
  • полиция-
  • войната на пътя

Все още няма официално потвърждение за точната причина за произшествието

Владимир Николов катастрофира в София - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият национал по волейбол и настоящ депутат от „Прогресивна България“ Владимир Николов е участвал в пътен инцидент в София. Катастрофата е станала на територията на бензиностанция в района на булевардите „Константин Величков“ и „Тодор Александров“. Снимки бяха разпространени във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

По първоначална информация при сблъсъка няма пострадали. Нанесените щети по автомобилите също са незначителни. За инцидента са разпространени снимки в социалните мрежи.

Все още няма официално потвърждение за точната причина за произшествието. Сред разпространяваните версии е неправилно извършена маневра на територията на бензиностанцията.

След сблъсъка между двамата шофьори е възникнало напрежение. Според публикации в социалните мрежи единият от водачите е реагирал агресивно, докато Владимир Николов е настоял да бъде извикана полиция.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    18 5 Отговор
    Едно плямпало се блъснало я стена и стената паднала извода е,че пи умния отстъпва.

    Коментиран от #21

    08:06 02.10.2026

  • 2 Гоце

    24 13 Отговор
    Нали вече са ВЛАСТА може да мачкат наред

    Коментиран от #8

    08:07 02.10.2026

  • 3 Новичок

    23 4 Отговор
    Тя държавата катастрофира.Пфу...

    08:07 02.10.2026

  • 4 Агресивен

    30 12 Отговор
    и некоректен и в Парламента , и на пътя !

    Коментиран от #17

    08:09 02.10.2026

  • 5 Вълк

    19 8 Отговор
    ПБ просто блъскаме

    08:09 02.10.2026

  • 6 Въй

    12 2 Отговор
    След сблъсъка между двамата шофьори е възникнало напрежение,способно да зарежда лампите в цял един блок.

    08:10 02.10.2026

  • 7 И кво....?!

    19 7 Отговор
    Обикновения човек - виновен...?!

    08:10 02.10.2026

  • 8 Стига глупости

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гоце":

    Колко от шофьорите които ползват автомобил всекидневно не са попадали в такива ситуации.

    08:11 02.10.2026

  • 9 Исторически парк

    17 5 Отговор
    Тва всичките като станат политици и не спират да се дънят💩

    08:15 02.10.2026

  • 10 гръндж

    12 0 Отговор
    Добре е,че не е катастрофирал в Грецията! Щото тамошните полицаи са много сериозни в цифровите изяви на глобите.

    08:17 02.10.2026

  • 11 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Проба за алкохол и наркотици направена ли му е?

    08:18 02.10.2026

  • 12 ИВАН

    19 4 Отговор
    Тия депутати, освен, че взимат огромни заплати се пречкат и на хората в краката. Тоя кола не може да кара, те депутат го направили.

    08:21 02.10.2026

  • 13 БайДрегер

    11 4 Отговор
    пиян, но ще го прикрият и невинен .................

    08:21 02.10.2026

  • 14 ЗиС 5

    12 1 Отговор
    И България катастрофира от София и нататък.

    08:21 02.10.2026

  • 15 щамов работник

    2 3 Отговор
    Алкохол и наркотици-в жабката на колата.А не в джоба му.Щото,ако бъде тествана колата,служителите не могат да я актуват и глобят.Не е душевно и живо същество.

    08:25 02.10.2026

  • 16 Чип и Дейл

    6 2 Отговор
    Дали ще скрият промилите?

    08:33 02.10.2026

  • 17 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Агресивен":

    са шест !

    08:34 02.10.2026

  • 18 Дарвин

    6 1 Отговор
    То шофирането иска поне малко интелект.

    08:50 02.10.2026

  • 19 Досада

    5 2 Отговор
    До кога ще се натрапва на обществото някакъв си волейболист и неговото семейство,- жена , синове? Тоя става втория Стичков? Какво толкова е заслужил?

    Коментиран от #22

    09:07 02.10.2026

  • 20 една

    4 1 Отговор
    добра новина на фона на всичко друго

    09:18 02.10.2026

  • 21 Извода е , че

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    Коректора е соросоиден умишлено за да прави нарочно грешки и хората да бъдат винаги подтискани и мачкани . ...

    09:40 02.10.2026

  • 22 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Досада":

    Ми заслужил е! Поне като спортист! И баща на две световни волейболни звезди! А ти с какво си известен? Ама ей така...По стар български обичай - да си плюеме по успелите хора, защото самите ние сме накадърници и неудачници! И по този начин се издигаме в собствените си очи!
    Злобата и завистта ни затриват като народ! Бъдете добонамерени!

    09:49 02.10.2026

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