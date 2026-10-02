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Глория с емоционално послание към Симона Загорова за 30-ия ѝ рожден ден (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Глория с емоционално послание към Симона Загорова за 30-ия ѝ рожден ден (СНИМКИ)

2 Октомври, 2026 08:14 787 6

  • глория-
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  • илия загоров-
  • кръчмарю дай-
  • попфолк

Певицата публикува снимки от детството на дъщеря си, а Илия Загоров представи с нея нова версия на „Кръчмарю, дай“

Глория с емоционално послание към Симона Загорова за 30-ия ѝ рожден ден (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Глория поздрави дъщеря си Симона Загорова за 30-ия ѝ рожден ден с поредица от снимки от семейния архив. На кадрите певицата показа Симона като бебе и дете, както и моменти с двамата ѝ родители – Глория и Илия Загоров.

„Бъди здрава и само напред и нагоре! Предстоят ти прекрасни мигове с музиката!“, написа Глория в посланието си към рожденичката. Тя определи дъщеря си като самостоятелна, красива и успешна млада жена и допълни, че винаги ще бъде близо до нея.


Юбилеят дойде с нова песен

Симона Загорова отбеляза юбилея си и с музикален проект заедно с баща си Илия Загоров. Двамата представиха нова версия на песента „Кръчмарю, дай“, чийто автор е Илия Загоров.

Песента е поднесена като специален подарък към публиката по повод рождения ден на Симона. В новия запис участват още аранжиментът на Димитър Петров, мастерингът на Ленко Драганов и китарите на Георги Петров. Официалният видеоклип е заснет в Стокхолм.

Така 30-ият рожден ден на Симона събра в един момент трите важни линии в живота ѝ – семейството, музиката и майчинството. Тя е дъщеря на Глория и Илия Загоров и майка на момиче, което носи името Галина.

Източници: Радио Веселина


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гълъбица Гица

    3 1 Отговор
    бебе и дете....Бебето не е ли дете? Или е извънутробна вещ?!

    08:20 02.10.2026

  • 3 Въй

    2 1 Отговор
    Симона Старозагорова.

    08:26 02.10.2026

  • 4 Въй

    1 0 Отговор
    в Стокхолм няма кръчмари

    08:29 02.10.2026

  • 5 волан

    2 0 Отговор
    Аз галя една голяма мома с две кръгли галини.

    08:37 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.