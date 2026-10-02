Глория с емоционално послание към Симона Загорова за 30-ия ѝ рожден ден (СНИМКИ)

Глория поздрави дъщеря си Симона Загорова за 30-ия ѝ рожден ден с поредица от снимки от семейния архив. На кадрите певицата показа Симона като бебе и дете, както и моменти с двамата ѝ родители – Глория и Илия Загоров.
„Бъди здрава и само напред и нагоре! Предстоят ти прекрасни мигове с музиката!“, написа Глория в посланието си към рожденичката. Тя определи дъщеря си като самостоятелна, красива и успешна млада жена и допълни, че винаги ще бъде близо до нея.
Юбилеят дойде с нова песен
Симона Загорова отбеляза юбилея си и с музикален проект заедно с баща си Илия Загоров. Двамата представиха нова версия на песента „Кръчмарю, дай“, чийто автор е Илия Загоров.
Песента е поднесена като специален подарък към публиката по повод рождения ден на Симона. В новия запис участват още аранжиментът на Димитър Петров, мастерингът на Ленко Драганов и китарите на Георги Петров. Официалният видеоклип е заснет в Стокхолм.
Така 30-ият рожден ден на Симона събра в един момент трите важни линии в живота ѝ – семейството, музиката и майчинството. Тя е дъщеря на Глория и Илия Загоров и майка на момиче, което носи името Галина.
Източници: Радио Веселина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 гълъбица Гица
08:20 02.10.2026
3 Въй
08:26 02.10.2026
4 Въй
08:29 02.10.2026
5 волан
08:37 02.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.