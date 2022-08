Фестивал за алтернативна рок музика ще се проведе в София през септември

Една от хубавите инициативи на българската сцена за алтернативна рок музика - фестивалът Rebel Rebel, ще има второ издание. Организаторите от лейбъла Projector Plus потвърдиха датите и мястото на събитието. Фестът ще се състои на "Арена София" (Колодрума в Борисовата градина) на 10 и 11 септември.

"Десет от най-добрите актуални алтернативни български банди, обединени от Projector Plus и стремежа към свобода и бунт, се събират на една сцена... Десет български групи, които горят заедно с чистия дух на музиката, ще се качат на една сцена за две софийски вечери, за да празнуват приятелството, широкия кръгозор, смисъла да правиш това, което ти харесва без очаквания, винаги свободен", обявиха хората, стоящи зад инициативата.

И действително - подбрани са млади или вече утвърдени групи, които в последните групи са във възход и се радват на голям интерес от любителите на алтернативния и инди рок. Това са ALI, Bloodrush, Cut Off, Der Hunds, Expectations, Hellion Stone, Lek City Case, Me And My Devil, Saint Electrics и Soundprophet. Прави впечатление, че три от групите участваха и в миналогодишното издание - ALI, Lek City Case и Me And My Devil.

Билети вече се продават в мрежата на Bilet.bg като цената за еднодневния е 20 лв., а за двата дни е 30 лв. Деца до 13 години ще влизат безплатно, но с попълнена декларация от пълнолетен придружител.