Шестият сезон на „Под прикритие“ бе представен в НДК

Зала 1 на Националния дворец на културата се изпълни за предпремиерата на шестия сезон на „Под прикритие“. Завръщането на сериала се състоя след десетгодишно прекъсване, а повече от час преди прожекцията публика се събра пред НДК, за да посрещне актьорите и творческия екип на червения килим.

Билетите са били изкупени на касата за по-малко от два дни, още преди да започне онлайн продажбата. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова определи пълната зала като знак за лоялността на зрителите.

„Колко е хубаво да видиш пълна зала след десетгодишно прекъсване на „Под прикритие““, каза Милена Милотинова.

Публиката посрещна героите с аплодисменти по време на прожекцията на първия епизод, а след това отново приветства екипа, когато той излезе на сцената.

Екипът обеща нови обрати

Режисьорът Виктор Божинов подчерта, че „Под прикритие“ е сериал, създаден от български автори и актьори за българската публика.

„Това, че сте тук и че залата е пълна, е само един знак – трябва да правим хубави български сериали“, каза Божинов.

Той покани на сцената продуцента Димитър Митовски, по чиято идея е започнал проектът. Митовски благодари на екипа зад продукцията и на зрителите, заради които сериалът продължава да съществува.

Главният сценарист Ваня Николова отправи към публиката въпроса, който според нея винаги интересува един сценарист: „Искате ли още?“. Отговорът дойде с бурни аплодисменти.

Владимир Пенев увери зрителите, че ще се появи в сезона и ще помогне за разрешаването на сюжетните конфликти. Едно от новите попълнения, Павел Иванов, влиза в ролята на Явор Кръстев и призова публиката да очаква развоя на историята. Михаил Билалов обеща много изненади.

Магърдич Халваджиян, един от изпълнителните продуценти, заяви, че екипът се е опитал да създаде изключителен сезон. Предпремиерата в НДК постави началото на завръщането на „Под прикритие“ с шестия му сезон.

Източници: bta.bg