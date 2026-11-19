Ремонтни дейности ограничават движението по няколко основни пътни направления, а силен вятър и валежи усложняват условията във високите части на планините. Трафикът на сухопътните гранични пунктове е нормален, но фериботите по направленията Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на Дунав.

Ремонти по магистралите

На автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора се ремонтира асфалтовата настилка между 193-и и 192-и километър в платното за София. Между 7:30 и 19:30 часа движението е ограничено в активната и аварийната лента и се пропуска само през изпреварващата лента.

По същата магистрала има и други временни организации. В област Сливен движението между Събрано и Дядово се извършва чрез преминаване от една лента в друга заради частично асфалтиране. В област Стара Загора са въведени ограничения и заради ремонт на пътни знаци, изсичане на храсти и поддръжка на настилката.

По автомагистрала „Марица“ към ГКПП „Капитан Андреево“ движението в участъци при Свиленград и Капитан Андреево преминава от една лента в друга заради ремонт на дилатационни фуги. В област Хасково скоростта е ограничена до 50 км/ч, а срокът на организацията е до 22 декември.

С повишено внимание се преминава по път I-5 между Шипка и Казанлък, където се извършва поддръжка до 20 ноември. Между Ястребово и Бял извор има частично асфалтиране. В прохода Средногорец ремонтът засяга и автомобилите с ремаркета и полуремаркета.

Катастрофи и контрол

Пътната полиция съобщава за 15 тежки пътнотранспортни произшествия през последното денонощие. При тях е загинал един човек, а 17 са ранени.

Продължава акцията на ROADPOL за контрол на товарните автомобили и автобусите. Проверките са планирани до 22 ноември и обхващат техническото състояние, документите и спазването на правилата за движение.

Пожари и планини

По последната публикувана сводка на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за 17 ноември са получени 79 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 34 пожара, 12 от тях с преки материални щети. Пожарната е извършила и 37 спасителни дейности и помощни операции. При пожарите няма загинали и пострадали.

„Лоши са условията за туризъм в планините“, съобщават от Планинската спасителна служба. Във високите части има мъгла, дъжд и вятър, а НИМХ прогнозира следобедни пориви до бурни от запад-югозапад.

В масивите от Западна България над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг. На връх Ботев снежната покривка е 5 сантиметра. Очакваните максимални температури са около 13 градуса на 1200 метра и около 6 градуса на 2000 метра.