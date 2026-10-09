Когато любовта се превръща в музика: Роберт и Клара Шуман в един концерт под палката на маестро Найден Тодоров

На 15 октомври в зала „България“ Софийската филхармония ще представи една от най-необичайните програми на сезона. Под диригентството на Найден Тодоров и със солист Онуте Гражините публиката ще чуе в една вечер двата концерта за пиано на Роберт и Клара Шуман – рядко срещана програма, която разказва една от най-вълнуващите любовни истории в историята на класическата музика.

Малко композиторски двойки са оставили толкова дълбока следа в европейската култура. Роберт и Клара Шуман не просто споделят живота си – те са първите критици, вдъхновители и най-големи поддръжници един на друг. Когато Роберт започва работа върху своя Концерт за пиано, именно Клара го насърчава да развие първоначалната едночастна фантазия в завършена тричастна творба. А когато произведението е готово, тя е солист на неговата премиера през 1845 г. Така един от най-обичаните клавирни концерти на романтизма носи и нейния творчески отпечатък.

Снимка: Софийска филхармония

В същата вечер ще прозвучи и Концертът за пиано в ла минор на Клара Шуман – истинско музикално откритие за българската публика. Тя го създава едва петнадесетгодишна и сама изпълнява премиерата му с оркестъра на Гевандхаус в Лайпциг под диригентството на Феликс Менделсон. След десетилетия, в които името ѝ остава в сянката на славата на съпруга ѝ, днес музиката на Клара Шуман преживява заслужено възраждане и все по-често звучи в програмите на най-големите оркестри и концертни зали по света.

Историята на семейство Шуман е не само история на любов, но и на изключителна отдаденост. След тежкото заболяване на Роберт именно Клара посвещава живота си на това неговата музика да достигне до публиката. С концертите си из цяла Европа тя допринася решаващо произведенията му да се превърнат в част от световния музикален канон – наследство, което продължава да вдъхновява изпълнители и слушатели почти два века по-късно.

На диригентския пулт ще застане Найден Тодоров, чиито интерпретации на романтичния репертоар са сред най-високо ценените от публиката на Софийската филхармония. След поредица от международни успехи през последните сезони той отново избира програма, която съчетава добре познат музикален шедьовър с рядко изпълнявана творба, връщайки към живот една почти забравена страница от историята на романтизма.

Солист на вечерта ще бъде литовската пианистка Онуте Гражините – представител на едно от най-известните музикални семейства в Европа. Тя е сестра на световноизвестната диригентка Мирга Гражините-Тила, а двете често концертират заедно на престижни европейски сцени. Онуте завършва Националното училище по изкуствата „М. К. Чюрльонис“ във Вилнюс, а след това специализира в Хановер и Берлин при Кирил Герщайн. Изявява се като солист с водещи европейски оркестри, а Концертът за пиано на Роберт Шуман е сред произведенията, с които най-често впечатлява международната публика.

Концертът на 15 октомври е рядка възможност да бъдат чути заедно две произведения, свързани не само от една и съща тоналност, но и от една необикновена човешка история. Вечер, в която музиката разказва за любовта, доверието и взаимното вдъхновение – онези ценности, които превръщат Роберт и Клара Шуман в една от най-забележителните артистични двойки на всички времена.

Оля АЛ-АХМЕД