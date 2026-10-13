Предлагат пешеходен ринг по стените на Царевец

Пешеходен ринг по крепостните стени на Царевец, който да дава възможност за разходка на височина и панорамни гледки към Велико Търново, предлага архитектът д-р арх. Драгомир Йосифов. Идеята е вдъхновена от Дубровник, където историческите укрепления са превърнати в част от туристическото преживяване.

Концепцията предвижда туристите да могат да преминават по специално оформен маршрут върху стените на крепостта. Йосифов предлага и адаптиране на кулите за интерактивни атракции. По думите му това би дало възможност на посетителите да останат по-дълго в района и да получат по-богато преживяване от посещението си.

„Осигуряването на нови пространства за застрояване е ключът към по-високо качество на живот и по-добра градска среда“, казва Драгомир Йосифов.

Предложението е част от по-широка визия на архитекта за развитието на старата столица. Той смята, че действащите устройствени планове на Велико Търново са остарели и градът трябва да се разширява на запад – от района на Националния военен университет „Васил Левски“ към село Леденик. Според него това е по-устойчив подход от продължаващото застрояване във височина.

Идеята все още няма обявен срок за реализация

Пешеходният ринг и интерактивните пространства са представени като предложение, но не е обявено решение на общината или на друга институция за започване на проектиране и изпълнение. Не са посочени и прогнозна стойност, източник на финансиране или срок за реализация.

Информацията за идеята е публикувана от вестник „Борба“ и цитирана от БЛИЦ. В материала не се съобщава за започнала процедура по одобряване на проекта.

Драгомир Йосифов е на 48 години. С негов принос са реставрирани около 500 къщи със статут на културни ценности и близо 150 църкви и манастири. Сред обектите, свързани с работата му, е средновековната крепост „Баба Вида“ във Видин.

Източници: blitz.bg, borbabg.com