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Мария Касимова-Моасе представя „Око“ във Велико Търново
  Тема: Известни личности

Мария Касимова-Моасе представя „Око“ във Велико Търново

15 Октомври, 2026 12:38 400 2

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Авторката ще гостува на 27 октомври в Библиотечно-информационния център „Славейче“ с романа, който проследява съдбата на един мъж през историите на три поколения жени

Мария Касимова-Моасе представя „Око“ във Велико Търново - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Касимова-Моасе ще представи новия си роман „Око“ във Велико Търново на 27 октомври. Срещата ще се състои в Библиотечно-информационния център „Славейче“ на Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“.

В книгата съдбата на един мъж е разказана през спомените, чувствата и житейските равносметки на три жени – неговата майка Мириам Хаалим, съпругата му Сева и дъщеря му Миха. Техните истории преминават през различни периоди от българската история – годините на Втората световна война, социализма, Възродителния процес и времето на прехода.

История за паметта и премълчаното

Романът събира в едно любов, самота, семейни тайни и премълчани истини. Сред водещите теми е чувството за вина, а отношенията между трите поколения поставят въпроси за връзката между родители и деца, цената на личните избори и възможността за прошка.

Като допълнителна сюжетна линия присъства документална история за спасяването на едно око. Тя допълва разказа за паметта, човешката уязвимост и невидимите връзки между миналото и настоящето.

„Око“ излезе по книжарниците на 4 септември 2026 г. Предпремиерата му се състоя в Созопол в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“.

При представянето на романа в Созопол Мария Касимова-Моасе говори за паметта като за една от основните теми в книгата: „Много ме вълнува по принцип идеята и темата за паметта – това, което помним, и защо помним точно това, което помним, защото не избираме какво да помним“, каза авторката.

Предстоящата среща във Велико Търново ще даде възможност на читателите да се срещнат с писателката и да разговарят за романа, който свързва личната семейна история с големите обществени промени в България.

Източник: bta.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отврат

    1 0 Отговор
    Има ли по отвратително същество от тая?

    Коментиран от #2

    12:51 15.10.2026

  • 2 Съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отврат":

    Няма! Определението "същество" е комплимент.

    13:22 15.10.2026