Мария Касимова-Моасе представя „Око“ във Велико Търново

Мария Касимова-Моасе ще представи новия си роман „Око“ във Велико Търново на 27 октомври. Срещата ще се състои в Библиотечно-информационния център „Славейче“ на Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“.

В книгата съдбата на един мъж е разказана през спомените, чувствата и житейските равносметки на три жени – неговата майка Мириам Хаалим, съпругата му Сева и дъщеря му Миха. Техните истории преминават през различни периоди от българската история – годините на Втората световна война, социализма, Възродителния процес и времето на прехода.

История за паметта и премълчаното

Романът събира в едно любов, самота, семейни тайни и премълчани истини. Сред водещите теми е чувството за вина, а отношенията между трите поколения поставят въпроси за връзката между родители и деца, цената на личните избори и възможността за прошка.

Като допълнителна сюжетна линия присъства документална история за спасяването на едно око. Тя допълва разказа за паметта, човешката уязвимост и невидимите връзки между миналото и настоящето.

„Око“ излезе по книжарниците на 4 септември 2026 г. Предпремиерата му се състоя в Созопол в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“.

При представянето на романа в Созопол Мария Касимова-Моасе говори за паметта като за една от основните теми в книгата: „Много ме вълнува по принцип идеята и темата за паметта – това, което помним, и защо помним точно това, което помним, защото не избираме какво да помним“, каза авторката.

Предстоящата среща във Велико Търново ще даде възможност на читателите да се срещнат с писателката и да разговарят за романа, който свързва личната семейна история с големите обществени промени в България.

Източник: bta.bg