Opus Klassik 2026: голямата вечер на Марта Аргерич и Universal Music

Дванадесет награди в единадесет категории получиха артисти на Deutsche Grammophon и Decca Classics. На церемонията в Konzerthaus Berlin Марта Аргерич беше удостоена с отличие за цялостно творчество.

На 85 години пианистката продължава да концертира и да подкрепя млади музиканти. Наградата е признание за влияние, което надхвърля концертната сцена: нейните записи за Deutsche Grammophon, създавани в продължение на близо шест десетилетия, са част от музикалното израстване на поколения изпълнители и слушатели.

Сред тазгодишните победители е Yunchan Lim, отличен като инструменталист на годината за изпълнението си на „Голдберг вариации“ от Bach, записано в Carnegie Hall. Награда в същата категория получи валдхорнистката Sarah Willis за „Cuban Christmas“. На галата тя излезе с The Sarahbanda, за да представи и своя прочит на Моцартовата „Малка нощна музика“ в аранжимент с вокали.

Lang Lang спечели отличието за бестселър с „Piano Book 2“, в който произведения на Bach, Chopin и Liszt звучат редом с музика от филми, аниме и видеоигри. Alice Sara Ott беше наградена в категория New Classic/Neoclassic за „Jóhann Jóhannsson – Piano Works“, включващ световни премиерни записи на транскрипции за пиано.

Наградите откроиха и два необичайни подхода към звука. В камерния албум „Pur ti miro“ Wu Wei, Martin Stegner и Janne Saksala съчетават китайския духов инструмент шън с виола и контрабас. Продуцентът Rainer Maillard получи отличието за иновативно слушателско изживяване за „Chopin & Scriabin: Préludes“ на Mikhail Pletnev - първия изцяло аналогов нов запис на DG от 80-те години насам.

Anna Lucia Richter и Andrè Schuen бяха обявени за певица и певец на годината, а Andris Nelsons - за диригент на годината. Mirga Gražinytė-Tyla спечели за симфоничен запис с „Back to Nature: Čiurlionis & Gražinis“. Отличието за вокален солов запис получиха Katharina Konradi и Daniel Heide за „Franz Liszt: Un Cycle Imaginaire“.

„Нашите артисти представят различни поколения, култури и музикални гласове“, казва Kleopatra Sofroniou, General Manager Classics на Deutsche Grammophon. „Това многообразие поддържа класическата музика жива.“.