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Митрофанова донесе на Симеон скулптура на Борис III
  Тема: Известни личности

Митрофанова донесе на Симеон скулптура на Борис III

15 Октомври, 2026 08:58 1 230 44

  • симеон сакскобургготски-
  • елеонора митрофанова-
  • цар борис iii-
  • врана-
  • андрей тиртишников

Бронзовата творба е изработена от руския скулптор Андрей Тиртишников, син на посланичката

Митрофанова донесе на Симеон скулптура на Борис III - 1
Снимка: Фейсбук Н.В. Цар Симеон ІІ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Симеон Сакскобургготски получи във Врана бронзова скулптура на своя баща цар Борис III. Творбата е изработена от руския скулптор Андрей Тиртишников, а е донесена лично от неговите родители – руската посланичка Елеонора Митрофанова и академик Владимир Тиртишников.

От офиса на Симеон Сакскобургготски съобщиха: „Негово Величество Царят получи специален подарък – бронзова скулптура на неговия баща Цар Борис III.“ В съобщението се уточнява, че авторът е руски скулптор и академик на Руската художествена академия.

Авторът е отличен още на 21 години

Андрей Тиртишников е роден на 4 август 1980 г. в Москва. През 2001 г., когато е на 21 години, получава златен медал от Руската художествена академия. Негова работа вече е била дарявана и на българска културна институция.

През май 2021 г. бронзов бюст на Фьодор Достоевски, изработен от Тиртишников, е предоставен на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Творбата е връчена от Елеонора Митрофанова.

Подарък за сина на Борис III

Симеон Сакскобургготски е син на цар Борис III, управлявал България от 1918 до 1943 г. След смъртта на баща си Симеон става цар Симеон II, а по-късно е министър-председател на страната между 2001 и 2005 г.

Подаръкът е представен във Врана като личен жест към Симеон. Публикуваните снимки показват Симеон Сакскобургготски и Елеонора Митрофанова пред портрет на Борис III.

Източници: dnes.bg, 24chasa.bg, ploshtadslaveikov.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Промяната

    21 13 Отговор
    Руснаците са хора на изкуството.

    Коментиран от #11, #24, #26, #33

    09:01 15.10.2026

  • 3 Ама

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Този дрът пе ер симеон":

    Да взима и мутростаканова

    09:02 15.10.2026

  • 4 Питане

    16 15 Отговор
    Може ли да спрете с такива ГНЮ. сни новини ???
    Или поне слагайте червена точка !!!

    Коментиран от #8

    09:04 15.10.2026

  • 5 анти

    15 17 Отговор
    Те отровиха Царя!

    Коментиран от #44

    09:05 15.10.2026

  • 6 анти

    15 2 Отговор
    Марио!! Пише се "сина на ЦАР Борис III", а не "сина на Борис III".

    Ама напълни се с плебеи.

    09:07 15.10.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    17 4 Отговор
    Браво. Радев вика Митрофанова , за да я скастря за удари по кораби, без да има доказателства, а сега тя прави подарък на Негово величество и показва на Радев, че за слива не го брои. Вчера в допитването тук Радев срещу Митрофанова, Радев бе разбит с 30:70

    Коментиран от #12

    09:07 15.10.2026

  • 8 провинциалист

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    В този ред на мисли, нещо не виждам да си коментирал вчерашната новина "Меди залюби танцьорката Ивет Иванова след Десита".

    Коментиран от #38

    09:08 15.10.2026

  • 9 Беше уточнено защо с. не се вясна на

    11 2 Отговор
    официалното посрещане на останките дар от гръцкото правителство.
    Дали някой си спомня заръката на Й.В.Сталин " пазете момчето"
    Нямат край пораженията върху държавата до ден днешен.
    Единствено грешка с тежки последствия.

    09:08 15.10.2026

  • 10 койдазнай

    11 11 Отговор
    Тия го отровиха, сега склуптури подаряват!

    Коментиран от #16

    09:13 15.10.2026

  • 11 нона

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Промяната":

    Да, този специален подарък показва, колко "лично, родно и близко" е всичко за руснаците в България.Абе тя си е направо тяхна "губерния" .

    Коментиран от #21

    09:14 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Най иван

    9 6 Отговор
    СРАМ

    09:15 15.10.2026

  • 14 Аууу

    10 7 Отговор
    Тая вещица е ходила при царя .Ще направят някоя далавера и ще ощетят българския народ.

    09:18 15.10.2026

  • 15 Боляр

    16 8 Отговор
    Егати лицемерието. Върни го Симеоне. Царят ще се обърне в гроба. Това е шамар и подигравка с царското семейство и цар Борис III. Кървавият атентат в църквата „Света Неделя“ (1925 г.), чиято цел е ликвидирането на цар Борис III и държавния елит, е организиран от Военната организация на БКП подпомогнат от Москва (чрез Коминтерна и съветското разузнаване) осигурява финансови средства и оръжие.

    Коментиран от #17, #18

    09:19 15.10.2026

  • 16 Кой го е отровил?

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Май са били гермаците, щото борко сакса не е пил чай със Сталин, а с Хитлер

    09:22 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 кибик

    8 2 Отговор
    Не знам дописничката кой ПУЦ е завършила, но няма такова нещо като като "посланичката"! Независимо коя държава представлява, ако е жена, е посланик и винаги се изписва Н.пр./ нейно превъзходителство/. По този начин се обозначава и полът на чуждия представител. Това е етикет и е добре да се спазва.

    Коментиран от #39

    09:26 15.10.2026

  • 21 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "нона":

    Имаш нещо против ли ?

    09:29 15.10.2026

  • 22 Царя

    8 5 Отговор
    Е върнат от Германия в ковчег , но е забранено на хората знаещи истината да говорят . Симеон много добре знае , че руснаците не са отровили баща му .

    09:30 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Промяната":

    Руските елити преди революция - да. Но комунистите руснаци ли са въобще? Има ли общо между Царска Русия и Болшевишка Русия? Това са различни култури.

    09:36 15.10.2026

  • 25 ВМЕСТО ДА Я ГОНЯТ

    5 3 Отговор
    Тая се Мазни на Симеон

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Между другото на Тъотка

    Синът и защо не е на Фронта ?

    09:40 15.10.2026

  • 26 ИЗКУСТВОТО НА ТЕРОРА

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Промяната":

    За това Със Сигурност .

    09:42 15.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    ВИЖ ТИ .................. КЪДЕ СЕ "ЗАВИРА" ТАЗИ БАБУШКЕРА ...................... ЗА ТАКИВА КАТО НЕЯ НЯМА СРАМ ................... ФАКТ !

    09:53 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 коко

    2 3 Отговор
    "Не вярвай на данайците дори когато ти носят дарове!". След срещата с Хитлер цар Борис инкогнито отива в посолството на СССР за да договори излизане на България от войната.Там пие кафе и скоро след това умира.

    10:01 15.10.2026

  • 32 венсеремос

    4 4 Отговор
    Респект към скулптора Андрей Тиртишков.Подари на Цар Симеон II скулптура /бюст на Н. В. Цар Борис III Обединител.Цар Борис III спаси 53000 юдеи,не даде войски на Източния фронт, не прекъсна връзки с Русия.Винаги с Германия,НИКОГА против Русия.Уважение и респект към сем. Митрофанова и акад.Тиртишков!!!

    Коментиран от #36, #40, #41

    10:02 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Самият Симеон дойде в България

    1 2 Отговор
    с помощта на генерали от бившето КГБ, като един вид инструмент срещу управляващия тогава СДС.

    10:07 15.10.2026

  • 35 Мда

    3 2 Отговор
    Ще я проиграе тая статуя на комар !

    10:07 15.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Време е Симеон да абдикира

    4 1 Отговор
    и България да има нова царска династия!

    Симеон просто унищожи идеята за Царска България! А милиони хора я посрещнаха с радост навремето!
    Всички се надяваха Царят да се завърне и с него и миналото величие. И справедливост.
    А то какво се оказа- пазарлък за гори и имоти!

    10:10 15.10.2026

  • 38 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    В същия "ред на мисли" да те открехна, че ако от мен зависеше даже и пред думата "чалга", бих задължил да се слага червена точка, на което с всички сили ти би се противопоставил. А споменатите от теб нищо не ми говорят. Но по имената или са прякори явно са чалгаджии и си личи, че си падаш по този жанр

    10:10 15.10.2026

  • 39 Жените станаха в мъжки род

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "кибик":

    най-напред заради англоамериканското влияние, там родове при съществителните няма, а още като израз на уважение, понеже се смята, че женският род ще ги обиди. Така останаха само учителка, готвачка, чистачка, но не и посланичка, министърка и т.н. А в Германия фрау Меркел беше канцлерин - канцлерка.

    10:14 15.10.2026

  • 40 Камион

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "венсеремос":

    Пийте си медикаментите!

    10:19 15.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ГРУ

    2 2 Отговор
    В скулптурата има микрофон...

    10:25 15.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.