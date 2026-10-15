Митрофанова донесе на Симеон скулптура на Борис III

Симеон Сакскобургготски получи във Врана бронзова скулптура на своя баща цар Борис III. Творбата е изработена от руския скулптор Андрей Тиртишников, а е донесена лично от неговите родители – руската посланичка Елеонора Митрофанова и академик Владимир Тиртишников.

От офиса на Симеон Сакскобургготски съобщиха: „Негово Величество Царят получи специален подарък – бронзова скулптура на неговия баща Цар Борис III.“ В съобщението се уточнява, че авторът е руски скулптор и академик на Руската художествена академия.

Авторът е отличен още на 21 години

Андрей Тиртишников е роден на 4 август 1980 г. в Москва. През 2001 г., когато е на 21 години, получава златен медал от Руската художествена академия. Негова работа вече е била дарявана и на българска културна институция.

През май 2021 г. бронзов бюст на Фьодор Достоевски, изработен от Тиртишников, е предоставен на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Творбата е връчена от Елеонора Митрофанова.

Подарък за сина на Борис III

Симеон Сакскобургготски е син на цар Борис III, управлявал България от 1918 до 1943 г. След смъртта на баща си Симеон става цар Симеон II, а по-късно е министър-председател на страната между 2001 и 2005 г.

Подаръкът е представен във Врана като личен жест към Симеон. Публикуваните снимки показват Симеон Сакскобургготски и Елеонора Митрофанова пред портрет на Борис III.

Източници: dnes.bg, 24chasa.bg, ploshtadslaveikov.com