Митрофанова донесе на Симеон скулптура на Борис III

Симеон Сакскобургготски получи във Врана бронзова скулптура на своя баща цар Борис III. Творбата е изработена от руския скулптор Андрей Тиртишников, а е донесена лично от неговите родители – руската посланичка Елеонора Митрофанова и академик Владимир Тиртишников.
От офиса на Симеон Сакскобургготски съобщиха: „Негово Величество Царят получи специален подарък – бронзова скулптура на неговия баща Цар Борис III.“ В съобщението се уточнява, че авторът е руски скулптор и академик на Руската художествена академия.
Авторът е отличен още на 21 години
Андрей Тиртишников е роден на 4 август 1980 г. в Москва. През 2001 г., когато е на 21 години, получава златен медал от Руската художествена академия. Негова работа вече е била дарявана и на българска културна институция.
През май 2021 г. бронзов бюст на Фьодор Достоевски, изработен от Тиртишников, е предоставен на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Творбата е връчена от Елеонора Митрофанова.
Подарък за сина на Борис III
Симеон Сакскобургготски е син на цар Борис III, управлявал България от 1918 до 1943 г. След смъртта на баща си Симеон става цар Симеон II, а по-късно е министър-председател на страната между 2001 и 2005 г.
Подаръкът е представен във Врана като личен жест към Симеон. Публикуваните снимки показват Симеон Сакскобургготски и Елеонора Митрофанова пред портрет на Борис III.
Източници: dnes.bg, 24chasa.bg, ploshtadslaveikov.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Промяната
Коментиран от #11, #24, #26, #33
09:01 15.10.2026
3 Ама
До коментар #1 от "Този дрът пе ер симеон":Да взима и мутростаканова
09:02 15.10.2026
4 Питане
Или поне слагайте червена точка !!!
Коментиран от #8
09:04 15.10.2026
5 анти
Коментиран от #44
09:05 15.10.2026
6 анти
Ама напълни се с плебеи.
09:07 15.10.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #12
09:07 15.10.2026
8 провинциалист
До коментар #4 от "Питане":В този ред на мисли, нещо не виждам да си коментирал вчерашната новина "Меди залюби танцьорката Ивет Иванова след Десита".
Коментиран от #38
09:08 15.10.2026
9 Беше уточнено защо с. не се вясна на
Дали някой си спомня заръката на Й.В.Сталин " пазете момчето"
Нямат край пораженията върху държавата до ден днешен.
Единствено грешка с тежки последствия.
09:08 15.10.2026
10 койдазнай
Коментиран от #16
09:13 15.10.2026
11 нона
До коментар #2 от "Промяната":Да, този специален подарък показва, колко "лично, родно и близко" е всичко за руснаците в България.Абе тя си е направо тяхна "губерния" .
Коментиран от #21
09:14 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Най иван
09:15 15.10.2026
14 Аууу
09:18 15.10.2026
15 Боляр
Коментиран от #17, #18
09:19 15.10.2026
16 Кой го е отровил?
До коментар #10 от "койдазнай":Май са били гермаците, щото борко сакса не е пил чай със Сталин, а с Хитлер
09:22 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 кибик
Коментиран от #39
09:26 15.10.2026
21 Тошо
До коментар #11 от "нона":Имаш нещо против ли ?
09:29 15.10.2026
22 Царя
09:30 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мнение
До коментар #2 от "Промяната":Руските елити преди революция - да. Но комунистите руснаци ли са въобще? Има ли общо между Царска Русия и Болшевишка Русия? Това са различни култури.
09:36 15.10.2026
25 ВМЕСТО ДА Я ГОНЯТ
Хаха хахахахаха хахахахаха
Между другото на Тъотка
Синът и защо не е на Фронта ?
09:40 15.10.2026
26 ИЗКУСТВОТО НА ТЕРОРА
До коментар #2 от "Промяната":За това Със Сигурност .
09:42 15.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЕДГАР КЕЙСИ
09:53 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 коко
10:01 15.10.2026
32 венсеремос
Коментиран от #36, #40, #41
10:02 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Самият Симеон дойде в България
10:07 15.10.2026
35 Мда
10:07 15.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Време е Симеон да абдикира
Симеон просто унищожи идеята за Царска България! А милиони хора я посрещнаха с радост навремето!
Всички се надяваха Царят да се завърне и с него и миналото величие. И справедливост.
А то какво се оказа- пазарлък за гори и имоти!
10:10 15.10.2026
38 Питане
До коментар #8 от "провинциалист":В същия "ред на мисли" да те открехна, че ако от мен зависеше даже и пред думата "чалга", бих задължил да се слага червена точка, на което с всички сили ти би се противопоставил. А споменатите от теб нищо не ми говорят. Но по имената или са прякори явно са чалгаджии и си личи, че си падаш по този жанр
10:10 15.10.2026
39 Жените станаха в мъжки род
До коментар #20 от "кибик":най-напред заради англоамериканското влияние, там родове при съществителните няма, а още като израз на уважение, понеже се смята, че женският род ще ги обиди. Така останаха само учителка, готвачка, чистачка, но не и посланичка, министърка и т.н. А в Германия фрау Меркел беше канцлерин - канцлерка.
10:14 15.10.2026
40 Камион
До коментар #32 от "венсеремос":Пийте си медикаментите!
10:19 15.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ГРУ
10:25 15.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.